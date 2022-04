નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે અહીં આયોજિત એક કાર્યક્રમ દરમિયાન (SC CALLS FOR A BETTER AFFIDAVIT FROM DELHI POLICE) મુસ્લિમો વિરુદ્ધ કથિત દ્વેષપૂર્ણ ભાષણો અંગે દિલ્હી પોલીસના એફિડેવિટ પર નારાજગી વ્યક્ત કરી (BETTER AFFIDAVIT ON DHARAM SANSAD EVENT ) હતી. શુક્રવારે સુનાવણી દરમિયાન સુપ્રીમ કોર્ટે તેમને 'વધુ સારી એફિડેવિટ' દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. દિલ્હી પોલીસે સર્વોચ્ચ અદાલતને (Supreme Court upset over Delhi Police's affidavit) જણાવ્યું હતું કે, ગયા વર્ષે 19 ડિસેમ્બરે અહીં હિન્દુ યુવા વાહિની દ્વારા આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં કોઈ સમુદાય વિરુદ્ધ કોઈ ચોક્કસ શબ્દો બોલવામાં આવ્યા ન હતા.

બે અઠવાડિયાનો સમય આપ્યો: જસ્ટિસ એ એમ ખાનવિલકર અને અભય એસ ઓકાની બેન્ચે એડિશનલ સોલિસિટર જનરલ કેએમ નટરાજને 4 મે સુધીમાં "વધુ સારી એફિડેવિટ" દાખલ કરવા માટે બે અઠવાડિયાનો સમય આપ્યો હતો. બેન્ચે કહ્યું, 'પોલીસ ડેપ્યુટી કમિશનર દ્વારા એફિડેવિટ દાખલ કરવામાં આવી છે. અમને આશા છે કે, તે ઘોંઘાટ સમજી ગયો હશે. શું તેણે માત્ર તપાસ રિપોર્ટ ફરીથી સબમિટ કર્યો છે કે પછી તેણે મન લગાવ્યું છે. શું તમારી પાસે આ જ સ્ટેન્ડ છે અથવા સબ-ઇન્સ્પેક્ટર સ્તરના અધિકારીનો તપાસ અહેવાલ ફરીથી સબમિટ કરવો પડશે?'

મુસ્લિમ સમુદાય વિરુદ્ધ દ્વેષપૂર્ણ ભાષણ: બેન્ચે કહ્યું, "એએસજીએ વધુ સારી એફિડેવિટ ફાઇલ કરવા માટે સત્તાવાળાઓ પાસેથી નિર્દેશ મેળવવા માટે સમય માંગ્યો છે... બે અઠવાડિયાનો સમય માંગવામાં આવ્યો છે." 9 મેના રોજ આ બાબતની યાદી બનાવો. પ્રાધાન્યમાં, એફિડેવિટ 4 મેના રોજ અથવા તે પહેલાં ફાઇલ કરવી જોઈએ. સુપ્રીમ કોર્ટ પત્રકાર કુર્બન અલી અને પટના હાઈકોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ અને વરિષ્ઠ વકીલ અંજના પ્રકાશ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી પર સુનાવણી કરી રહી હતી જેમાં મુસ્લિમ સમુદાય વિરુદ્ધ દ્વેષપૂર્ણ ભાષણની ઘટનાઓમાં SIT દ્વારા "સ્વતંત્ર, વિશ્વસનીય અને નિષ્પક્ષ તપાસ" માટે નિર્દેશોની માંગ કરવામાં આવી હતી. .