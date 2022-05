હરિદ્વારઃ જ્યાં સમયની સાથે દેશ બદલાઈ રહ્યો છે. લોકો ધીમે ધીમે આધુનિકતા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. ધર્મનગરીના સાધુ-સંતો પણ આમાં પાછળ નથી. આલમ એ છે કે મઠ મંદિરોમાં યોજાતી સાધુ સંતોની સભાઓ (Meeting of sages of Haridwar) હવે હરિદ્વારની વૈભવી હોટેલોમાં યોજાઈ રહી છે. જેના પરથી કહી શકાય કે સાધુ-સંતો પણ ખળભળાટ ભરેલી દુનિયા સાથે જોડાવા લાગ્યા છે. અમે આ એટલા માટે કહી રહ્યા છીએ કારણ કે આજે અખિલ ભારતીય અખાડા પરિષદના તમામ સંપ્રદાયોના સંતોએ ચારધામ યાત્રાની સફળ પૂર્ણાહુતિ અને દેશ અને રાજ્યની સમૃદ્ધિ માટે શંકર આશ્રમ, હરિદ્વાર ખાતે હોટેલ ક્લાસિક રેસીડેન્સી માટે બેઠક યોજી (Meeting of saints at Hotel Classic Residency Haridwar) હતી.

સંતોના ફોટા જોરદાર વાયરલ: આ બેઠક ભલે ચાર ધામ યાત્રાને લઈને થઈ હોય, પરંતુ સભામાં સંતોના ફોટા જોરદાર વાયરલ થઈ રહ્યા છે . જેમાં સાધુ-સંતોની મીટીંગ ઓછી અને ફોટોશૂટ વધુ કરતા જોવા મળે છે. આ મીટિંગની તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર જોરદાર વાયરલ થઈ રહી છે.

સાધુ- સંતો પણ સાદા જીવનથી વૈભવી જીવન તરફ: સોશિયલ મીડિયાએ સંતોનું જીવન બદલી નાખ્યુંઃ આજકાલ દરેક વ્યક્તિ પોતાના વિચારો સોશિયલ મીડિયા દ્વારા લોકો સાથે શેર કરે છે. આવી સ્થિતિમાં સાધુ સંતો પણ આમાં પાછળ નથી. સાધુ અને સંતો પણ સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી ફોટા શેર કરે છે. લગભગ તમામ સંતોના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ છે. જેને તે સતત અપડેટ કરતા રહે છે. સોશિયલ મીડિયાના કારણે હવે સાધુ- સંતો પણ સાદા જીવનથી વૈભવી જીવન તરફ વળ્યા છે.

સનાતન ધર્મ અને સંસ્કૃતિનો સંદેશ: બેઠક દરમિયાન અખિલ ભારતીય અખાડા પરિષદના પ્રમુખ અને શ્રી પંચાયતી અખાડા મહાનિર્વાણીના સચિવ શ્રી મહંત રવિન્દ્રપુરી મહારાજે જણાવ્યું હતું કે ઉત્તરાખંડ એ સાધુ સંતોની યાત્રા અને હરિદ્વાર ચારધામનું મુખ્ય દ્વાર છે. ચારધામ યાત્રા દેશ અને દુનિયાને સનાતન ધર્મ અને સંસ્કૃતિનો સંદેશ આપે છે. વિદેશી નાગરિકો પણ સનાતન સંસ્કૃતિ અપનાવી રહ્યા છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાન પુષ્કર સિંહ ચારધામ યાત્રાને ધામી સુધી પહોંચાડવા માટે એક્શન પ્લાન લાગુ કરી રહ્યા છે. ભક્તોને કોઈપણ પ્રકારની મુશ્કેલીનો સામનો કર્યા વિના વધુ સારી સુવિધા પુરી પાડવામાં આવી રહી છે.

ઉત્તરાખંડમાં ધાર્મિક પર્યટનને પ્રોત્સાહન: તેમણે કહ્યું કે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને દેવભૂમિ પ્રત્યે વિશેષ લગાવ છે. અખાડા પરિષદના જનરલ સેક્રેટરી, શ્રી મહંત રાજેન્દ્રદાસ મહારાજે જણાવ્યું હતું કે હોટેલીયર્સ પણ ઉત્તરાખંડમાં ધાર્મિક પર્યટનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે શક્ય તમામ સહકાર આપી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે ચારધામ યાત્રામાં દેશ-દુનિયામાંથી શ્રદ્ધાળુઓ પહોંચે છે. હોટેલીયર્સની નૈતિક જવાબદારી બની જાય છે કે તેઓ તેમને આકર્ષક અને વિશેષ સુવિધાઓ પ્રદાન કરશે.