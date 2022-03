વોશિંગ્ટન: પોતાના દેશના અસ્તિત્વ માટે (RUSSIA UKRAINE WAR) લડતા, યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમિર ઝેલેન્સકીએ (Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy) યુ.એસ.ને વધુ ફાઇટર જેટ મોકલવા અને રશિયા પાસેથી તેલની આયાત ઘટાડવા માટે "ભાવનાત્મક" અપીલ (Appeal to send more fighter planes to America) કરી છે જેથી તેમનો દેશ રશિયન લશ્કરી કાર્યવાહીનો સામનો કરી શકે. ઝેલેન્સકીએ શનિવારે યુએસ ધારાસભ્યોને એક ખાનગી વિડિયો કોલમાં કહ્યું હતું કે તે કદાચ તેને છેલ્લી વખત જીવતો જોઈ (ZELENSKYYS EMOTIONAL APPEAL TO US) રહ્યો છે. યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ રાજધાની કિવમાં હાજર છે, જેની ઉત્તરે રશિયન સશસ્ત્ર સૈનિકોનો મેળાવડો છે.

આ પણ વાંચો: Apple થી Adidas: બ્રાન્ડ્સ કે જેણે યુક્રેન યુદ્ધના કારણે રશિયાને કર્યું સસ્પેન્ડ

ઝેલેન્સકીની નો-ફ્લાય ઝોન જાહેર કરવાની માંગ

ઝેલેન્સકીએ કહ્યું કે યુક્રેનને તેની હવાઈ ક્ષેત્રની સુરક્ષા કરવાની જરૂર (Ukraine needs to protect its airspace) છે અને તે કાં તો નોર્થ એટલાન્ટિક ટ્રીટી ઓર્ગેનાઈઝેશન (NATO) દ્વારા નો-ફ્લાય ઝોન અમલ કરીને અથવા વધુ ફાઇટર પ્લેન મોકલીને કરી શકાય છે. ઝેલેન્સકી ઘણા દિવસોથી નો-ફ્લાય ઝોન જાહેર (Demanded declaration of no-fly zone) કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે, પરંતુ નાટો તેનો ઇનકાર કરી રહ્યું છે અને તે (NATO) કહે છે કે, આવા પગલાથી રશિયા સાથે યુદ્ધ વધી શકે છે.

ઝેલેન્સ્કી ઇચ્છે છે કે યુએસ પૂર્વ યુરોપિયન ભાગીદારો પાસેથી વિમાનો મોકલે

ઝેલેન્સકીએ 300 યુએસ ધારાસભ્યો અને તેમના સ્ટાફ સાથે લગભગ એક કલાક સુધી વાત કરી. મંત્રણા એવા સમયે આવી છે, જ્યારે યુક્રેનિયન શહેરો પર રશિયન બોમ્બ ધડાકા ચાલુ છે અને તેઓએ ઘણા શહેરોને ઘેરી લીધા છે. 1.4 મિલિયન યુક્રેનિયનોએ પાડોશી દેશોમાં આશ્રય લીધો છે. સેનેટના બહુમતી નેતા ચક શૂમરે કહ્યું, "રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સકીએ નિરાશાથી અપીલ કરી છે." તેમણે કહ્યું કે, ઝેલેન્સ્કી ઇચ્છે છે કે યુએસ પૂર્વ યુરોપિયન ભાગીદારો પાસેથી વિમાનો મોકલે. શૂમરે કહ્યું, 'તેના ટ્રાન્સફરમાં વહીવટીતંત્રને મદદ કરવા માટે હું મારાથી બનતું બધું કરીશ.'

આ પણ વાંચો: Ukraine Russia invasion: રશિયા ત્રીજા પરમાણુ પ્લાન્ટ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે: ઝેલેન્સકી

બિડેન અને ઝેલેન્સકીએ સુરક્ષા અને સહકાર પર વાતચીત કરી

યુએસ પ્રમુખ જો બિડેને યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકીને રશિયા પર આર્થિક પ્રતિબંધોની ચાલી રહેલી પ્રક્રિયાની માહિતી આપવા માટે ફોન કર્યો અને યુક્રેન માટે યુએસ સૈન્ય, માનવતાવાદી અને આર્થિક સહયોગ વધારવાની વાત કરી. વ્હાઈટ હાઉસે જણાવ્યું હતું કે બંને નેતાઓ વચ્ચે 30 મિનિટથી વધુ ચાલેલી વાતચીતમાં રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચેના મુદ્દાઓ પર પણ ચર્ચા થઈ હતી, પરંતુ વિગતો આપી ન હતી. ઝેલેન્સકીએ ટ્વિટર પર કહ્યું કે બંને રાજ્યના વડાઓએ સુરક્ષા, યુક્રેન માટે આર્થિક સહયોગ અને રશિયા પર આર્થિક પ્રતિબંધોની ચાલી રહેલી પ્રક્રિયા પર ચર્ચા કરી.