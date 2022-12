અમદાવાદ: હિંદુ ધર્મમાં તુલસીના છોડનું વિશેષ મહત્વ છે. (Importance of Tulsi plant) હિંદુ ધર્મના મોટાભાગના લોકોના ઘરમાં તુલસીનો છોડ (Tulsi plant) ચોક્કસપણે લગાવવામાં આવે છે. ધાર્મિક શાસ્ત્રોમાં પણ તુલસીના છોડને અન્ય છોડ કરતાં વધુ શુભ અને શુભ માનવામાં આવે છે. ભગવાન વિષ્ણુને તુલસી ખૂબ જ પ્રિય છે. (How to offer water to Tulsi) માન્યતા અનુસાર જો તમારા ઘરમાં તુલસીનો છોડ છે તો દરરોજ સવારે સ્નાન કર્યા બાદ તુલસીને જળ અવશ્ય ચડાવવું જોઈએ. એવું માનવામાં આવે છે કે તે જીવનમાં મુશ્કેલીઓ અને કમનસીબીઓને (Rules for offering water to Tulsi) દૂર કરે છે.

તુલસીનો છોડ દક્ષિણ દિશામાં ન રાખવો: વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર તુલસીનો છોડ ક્યારેય દક્ષિણ દિશામાં ન રાખવો જોઈએ. આમ કરવાથી ઘરમાં નકારાત્મક ઉર્જાનો પ્રવાહ વધે છે. તેની સાથે આ દિશામાં તુલસી રાખવાથી પણ ખરાબ અસર થાય છે.

પાણી વધારે ન આપવું: તુલસીના છોડને વધુ પાણી ન આપવું જોઈએ. આમ કરવાથી તુલસીના છોડના મૂળ સડી જાય છે. જેના કારણે તુલસીનો છોડ સુકાઈ શકે છે અને એવું માનવામાં આવે છે કે ઘરમાં લગાવેલ તુલસીનો છોડ સુકાઈ જવો તેના માટે સારું નથી.

સૂર્યોદય સમયે જળ અર્પણ કરો: ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર, તુલસીને પાણી આપવાનો શ્રેષ્ઠ સમય સવારનો સૂર્યોદય છે. એવું માનવામાં આવે છે કે સૂર્યોદય સમયે તુલસીમાં જળ ચઢાવવાથી વિશેષ લાભ થાય છે અને આર્થિક પરેશાનીઓમાંથી મુક્તિ મળે છે.

સિલાઇ વગરના વસ્ત્રો: પુરાણોમાં આપવામાં આવેલા વર્ણન મુજબ તુલસીના છોડને પાણી આપતી વખતે હંમેશા એ વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે તમે ટાંકા વગરનું કપડું પહેર્યું છે. ટાંકાવાળા કપડા પહેરીને તુલસીમાં પાણી નાખવાથી કોઈ ફાયદો થતો નથી.

એકાદશી પર તુલસીમાં પાણી ન આપવું: ધાર્મિક માન્યતા છે કે એકાદશીના દિવસે તુલસીના છોડને પાણી ન આપવું જોઈએ. એવું માનવામાં આવે છે કે એકાદશીના દિવસે તુલસીને જળ ચઢાવવાથી દેવી લક્ષ્મી નારાજ થાય છે. આ કારણે વ્યક્તિના જીવનમાં અનેક પ્રકારની આર્થિક સમસ્યાઓ આવી શકે છે. આ સિવાય એવું પણ માનવામાં આવે છે કે આ દિવસે તુલસી માતા ભગવાન વિષ્ણુ માટે નિર્જળ વ્રત રાખે છે, તેથી એકાદશીના દિવસે તુલસીને પાણી આપવાનું ટાળવું જોઈએ.

રવિવારે તુલસીને જળ અર્પણ ન કરો: એવી માન્યતા છે કે, રવિવારના દિવસે તુલસી ભગવાન વિષ્ણુ માટે ઉપવાસ રાખે છે. આ દિવસે તુલસીને જળ અર્પણ કરવાથી તેનું વ્રત તૂટી જાય છે. આવું કરવાથી ઘરમાં નકારાત્મકતા આવે છે. જીવનમાં અનેક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે અને દેવી લક્ષ્મી નારાજ થઇ જાય છે.