ફિરોઝાબાદઃ શુક્રવારે અગ્નિપથ યોજનાનો વિરોધ (Opposition To Agneepath Scheme) જોવા મળ્યો હતો. અહીં મતસેના વિસ્તારમાં આગ્રા લખનૌ એક્સપ્રેસ વે પર કેટલાક યુવકોએ હંગામો મચાવ્યો હતો. તેઓએ યુપી રોડવેઝની અનેક બસોને પથ્થરમારો કરીને નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. ઘટનાની માહિતી મળતા પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી.

ફિરોઝાબાદમાં અગ્નિપથ યોજના વિરોધ : પોલીસને જોઈને હંગામો મચાવનાર યુવકો નાસી છૂટ્યા હતા. શિકોહાબાદ, ફિરોઝાબાદમાં પણ અગ્નિપથ યોજના વિરુદ્ધ ગુરુવારે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યા હતા. વિદ્યાર્થીઓને કાબૂમાં લેવા પોલીસે હળવો બળપ્રયોગ કરવો પડ્યો હતો. દિલ્હીથી લખનૌ રોડવેઝ બસ નંબર UP 77 AN 2601, ગોરખપુરથી દિલ્હી બસ નંબર UP 53 C J 3830, બસ્તીથી ગાઝિયાબાદ બસ નંબર UP FN 1753, દિલ્હીથી ગોરખપુર બસ નંબર UP 77 AN 2692.

પથ્થરમારામાં કોઈ પ્રવાસીને ઈજા થઈ નથી : આ મામલામાં એસએસપી આશિષ તિવારીનું કહ્યું કે, પથ્થરમારામાં કોઈ પ્રવાસીને ઈજા થઈ નથી. આરોપી સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. તમામ પ્રવાસીઓને રવાના કરી દેવામાં આવ્યા છે.