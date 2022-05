ચંદીગઢ: 1988ના 'રોડ રેજ' કેસમાં (Road Rage Case) સુપ્રીમ કોર્ટે તેમને એક વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકાર્યાના એક દિવસ બાદ કોંગ્રેસના નેતા નવજોત સિંહ સિદ્ધુએ શુક્રવારે સ્થાનિક કોર્ટમાં આત્મસમર્પણ કર્યું (Navjot Sidhu surrenders in Patiala court) હતું. સિદ્ધુના મીડિયા સલાહકાર સુરિન્દર દલ્લાએ કોર્ટની બહાર પત્રકારોને કહ્યું, “તેણે (સિદ્ધુ) કોર્ટ સમક્ષ આત્મસમર્પણ (Navjot Sidhu surrenders in Patiala court) કર્યું છે. સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું કે સિદ્ધુને મેડિકલ તપાસ માટે લઈ જવામાં આવ્યા છે અને તેમને પટિયાલા જેલમાં રાખવામાં (will be sent to Patiala jail after medical) આવશે.

આ પણ વાંચો: યુક્રેનથી બચીને ભારત આવેલી મહિલાની 6 વર્ષની બાળકીનો ભારતીય તબીબોએ જીવ બચાવ્યો

​​પટિયાલા કોર્ટ સમક્ષ આત્મસમર્પણ: 58 વર્ષીય સિદ્ધુ નવતેજ સિંહ ચીમા સહિત પાર્ટીના કેટલાક નેતાઓ સાથે બપોરે જિલ્લા કોર્ટમાં પહોંચ્યા હતા. આ કોર્ટ તેમના નિવાસસ્થાન પાસે આવેલી છે. ચીમા સિદ્ધુને SUVમાં કોર્ટમાં લઈ ગયા. સિદ્ધુએ ડાર્ક કલરનો 'પઠાણી સૂટ' પહેર્યો હતો. શુક્રવારે સવારે કેટલાક સમર્થકો સિદ્ધુના ઘરે પહોંચ્યા હતા. સિદ્ધુએ શરણાગતિ માટે થોડો સમય માંગીને સુપ્રીમ કોર્ટનો સંપર્ક કર્યા પછી તરત જ આત્મસમર્પણ (Navjot Sidhu surrenders in Patiala court) કર્યું હતું.

સિદ્ધુના કેટલાક સમર્થકો તેમના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા: જસ્ટિસ એએમ ખાનવિલકર અને જેબી પારડીવાલાની સર્વોચ્ચ અદાલતની ખંડપીઠે સિદ્ધુ તરફથી હાજર રહેલા વરિષ્ઠ વકીલ અભિષેક મનુ સિંઘવીને કહ્યું કે, આ મામલે ચુકાદો સ્પેશિયલ બેન્ચ દ્વારા સંભળાવવામાં આવ્યો હોવાથી તેઓ અરજી દાખલ કરી શકે છે અને ચીફ જસ્ટિસ સમક્ષ હાજર થઈ શકે છે. કેસ માટે. સિંઘવીએ કહ્યું કે, તેઓ આ મામલાને ચીફ જસ્ટિસ સમક્ષ રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કરશે. દરમિયાન પટિયાલામાં શુક્રવારે સવારે સિદ્ધુના કેટલાક સમર્થકો તેમના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા હતા.

એક વર્ષની સખત કેદની સજા: પટિયાલા જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ નરિન્દર પાલ લાલીએ ગુરુવારે રાત્રે પાર્ટી સમર્થકોને એક સંદેશમાં કહ્યું હતું કે, સિદ્ધુ સવારે 10 વાગ્યે કોર્ટ પહોંચશે. તેમણે કાર્યકરોને સવારે 9.30 વાગ્યે કોર્ટ પરિસરમાં પહોંચવાની વિનંતી કરી હતી. ક્રિકેટરમાંથી રાજનેતા બનેલા સિદ્ધુની પત્ની નવજોત કૌર સિદ્ધુ પણ ગુરુવારે રાત્રે પટિયાલા સ્થિત તેમના ઘરે પહોંચી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે ગુરુવારે સિદ્ધુને 34 વર્ષ જૂના 'રોડ રેજ' કેસમાં એક વર્ષની સખત કેદની સજા સંભળાવતા કહ્યું હતું કે અપૂરતી સજા સંભળાવીને કોઈપણ "અનુચિત સહાનુભૂતિ" ન્યાયિક પ્રણાલીને વધુ નુકસાન પહોંચાડશે અને વધુ નુકસાન પહોંચાડશે. કાયદાકીય વ્યવસ્થા માટે. પરંતુ લોકોનો વિશ્વાસ ઓછો હશે.

કાયદા સમક્ષ આત્મસમર્પણ કરશે: રોડ રેજની (Road Rage Case) ઘટનામાં 65 વર્ષીય ગુરનામ સિંહનું મોત થયું હતું. કોર્ટના નિર્ણય બાદ જ્યારે પત્રકારોએ સિદ્ધુનો જવાબ માંગ્યો તો તેણે ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કરી દીધો. જો કે, સર્વોચ્ચ અદાલતના નિર્ણય પછી, સિદ્ધુએ ટ્વીટ કરીને કહ્યું હતું કે તેઓ "કાયદા સમક્ષ આત્મસમર્પણ કરશે". જો કે મે 2018માં સર્વોચ્ચ અદાલતે સિદ્ધુને "ઇરાદાપૂર્વક નુકસાન" ના ગુના માટે દોષિત ઠેરવ્યો હતો, પરંતુ જેલની સજા ભોગવવાને બદલે, તેને માત્ર 1,000 રૂપિયાના દંડ સાથે છોડી દો.

આ પણ વાંચો: IPL 2022: RR એ CSK ને 5 વિકેટે હરાવ્યું, પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોપ-2માં સ્થાન

સજાના મુદ્દા પર સમીક્ષા અરજીને મંજૂરી: જસ્ટિસ એ. એમ. ખાનવિલકર અને ન્યાયમૂર્તિ સંજય કિશન કૌલે ગુરુવારે ગુરનામ સિંહના પરિવારની સમીક્ષા અરજી સ્વીકારી લીધી અને સિદ્ધુને એક વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી. ચુકાદો સંભળાવતી વખતે, બેન્ચે કહ્યું, "...અમને લાગે છે કે રેકોર્ડમાં ભૂલ સ્પષ્ટ છે....તેથી, અમે સજાના મુદ્દા પર સમીક્ષા અરજીને મંજૂરી આપી છે." લાદવામાં આવેલા દંડ ઉપરાંત, અમે તેને એક વર્ષની સખત કેદની સજા કરવાનું યોગ્ય માનીએ છીએ.

51 દિવસનું ઉનાળુ વેકેશન: સુપ્રીમ કોર્ટમાં 20 મે પછી ઉનાળુ વેકેશન શરૂ થઈ રહ્યું છે. આજ પછી 51 દિવસની ઉનાળાની રજાઓ રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન માત્ર તાકીદની બાબતોની સુનાવણી કરવામાં આવશે. જોકે, આ વખતે સુપ્રીમ કોર્ટે તાકીદની બાબતોની સુનાવણી માટે સમર બેન્ચ ઉપરાંત પાંચ બેન્ચની રચના કરી છે, જે લાંબા સમયથી પડતર કેસોની સુનાવણી કરશે.