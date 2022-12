આધ્રપ્રદેશ: સરોગસી દ્વારા સંતાન મેળવવાની વાત તો મનુષ્યોમાં પ્રચલિત છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે તેને પ્રાણીઓમાં પણ અપનાવવામાં આવે (Surrogacy in cattle)છે. શ્રી વેંકટેશ્વર વેટરનરી યુનિવર્સિટીમાં (Sri Venkateswara Veterinary University)ગાયની સરોગસી પ્રેગ્નન્સી સંબંધિત અભ્યાસના પરિણામો જાહેર થયા છે. OPU-IVF (ટ્રાન્સવૅજિનલ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ-ગાઇડેડ - ઇન્વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન દ્વારા ઓવમ પીકઅપ) સિસ્ટમ પર ચાલી રહેલા સંશોધન મુજબ, 10 થી 12 સ્ત્રીઓ ગર્ભાશયની પોલાણમાંથી એકત્રિત કરવામાં આવેલા ઇંડાની મદદથી સરોગસી દ્વારા ગાય દર વર્ષે 10 થી 12 માદા બાળકોને જન્મ આપી શકે(Surrogacy in cattle 10 to 12 female calves per year) છે.

શ્રી વેંકટેશ્વર વેટરનરી યુનિવર્સિટી: ખરેખર તિરુમાલા શ્રીવારી સેવાને ઘરેલું પશુધનની જરૂર છે તેથી ટીટીડીએ આ સંદર્ભે વેંકટેશ્વર વેટરનરી યુનિવર્સિટીનો સંપર્ક કર્યો. TTD ની સૂચના મુજબ શ્રી વેંકટેશ્વર વેટરનરી યુનિવર્સિટી દ્વારા તૈયાર કરાયેલ OPU-IVF પદ્ધતિને ગુણવત્તાયુક્ત પાળેલા પશુઓ મેળવવા નવેમ્બરથી અપનાવવામાં આવી હતી, આ પ્રયોગ સફળ રહ્યો છે. એક ગાયમાંથી એકત્ર કરાયેલા ઈંડાનો ઉપયોગ 33 ગાયોમાં કરવામાં આવ્યો હતો. જેના કારણે પાંચ ગાયો ગર્ભવતી બની હતી, જ્યારે 8નો ટેસ્ટ હજુ બાકી છે.

OPU-IVF સિસ્ટમ વિશે જાણો: આ માટે, સૌ પ્રથમ તંદુરસ્ત જાતિના પશુઓની પસંદગી કરવામાં આવે છે જે વધુ દૂધ આપે છે. ઓવ્યુલેશનમાં મદદ કરતું ઈન્જેક્શન આપ્યાના 5 દિવસ પછી, અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ઢોરની ગર્ભાશયની પોલાણમાંથી ઇંડા એકત્રિત કરવામાં આવે છે. 24 કલાક પછી તેઓને લેબોરેટરીમાં માદા વાછરડાના વીર્ય સાથે ફળદ્રુપ કરવામાં આવે છે અને 6-8 દિવસ માટે ઇન્ક્યુબેટરમાં રાખવામાં આવે છે. જ્યારે ઇંડા ભ્રૂણમાં પરિવર્તિત થાય છે, ત્યારે તેને પૂર્વ-તૈયાર સરોગેટ પશુઓમાં ખસેડવામાં આવે છે. આ પ્રોજેક્ટમાં ગાયના 39 ઈંડા લેવામાં આવ્યા અને તેમાંથી 21 ભ્રૂણ તૈયાર કરવામાં આવ્યા.

7 ગાયોમાંથી 90 ભ્રૂણ વિકસાવવામાં આવ્યા: આ માટે ટીટીડી ગૌશાળામાં સાહિવાલના શ્રેષ્ઠ પશુઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. અત્યાર સુધીમાં 7 ગાયોમાંથી 90 ભ્રૂણ વિકસાવવામાં આવ્યા છે અને 33 સરોગેટ ગાયોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે અને બાકીના ઇંડાનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. પરીક્ષણ કરાયેલ 25 સરોગેટ ગાયોમાંથી, 60-80 દિવસમાં 5 પશુઓનું પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું.

બ્રાઝિલ જેવા દેશોમાં તાલીમ લીધી: વેટરનરી યુનિવર્સિટીના ડીન ડૉ. વીરબ્રહ્મૈયા આ નીતિથી વાકેફ છે. તેમણે ભૂતકાળમાં બ્રાઝિલ જેવા દેશોમાં તાલીમ લીધી છે અને તેમના નેતૃત્વ હેઠળ મુખ્યત્વે પ્રજનન પ્રણાલીમાં સારા પરિણામો પ્રાપ્ત કર્યા છે. આ અભિગમ પર પ્રારંભિક સંશોધન કરતી વખતે, ટીટીડીનો પ્રસ્તાવ વરદાન સાબિત થયો. પ્રયોગોના પરિણામો સાથે, આગામી સાત મહિનામાં શ્રીવારીને પ્રથમ પાળેલું વાછરડું મળશે. યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર ડૉ. વી. પદ્મનાભ રેડ્ડીએ જણાવ્યું હતું કે 'અમે દર વર્ષે આ રીતે 50-60 થી વધુ પશુઓને TTD તૈયાર કરવાની યોજના બનાવી છે.