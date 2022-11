ઉત્તર પ્રદેશ : યુપીના શાહજહાંપુરમાં એક મસ્જિદની અંદર મુસ્લિમ સમુદાયના ધાર્મિક ગ્રંથને સળગાવવાનો મામલો (religious book of Muslim community was set on fire) સામે આવ્યો છે. મામલો સામે આવતા જ મુસ્લિમ સમાજના લોકો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા અને વિરોધ કરવા લાગ્યા હતા. ઉતાવળમાં ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ ભારે પોલીસ ફોર્સ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા અને લોકોને સમજાવવાનું શરૂ કર્યું હતું. આ દરમિયાન મુસ્લિમ સમુદાયના રોષે ભરાયેલા લોકોએ તોડફોડ અને આગ લગાડી હતી. જ્યાં પોલીસે હળવો બળપ્રયોગ કરીને બદમાશોનો પીછો કર્યો હતો.

મસ્જિદમાં ઘૂસી અજાણ્યા શખ્સે ધાર્મિક ગ્રંથો સળગાવ્યા : ઘટના ચોક કોતવાલી વિસ્તારના બાબુ જય વિસ્તારની છે. જ્યાં સાંજના સમયે કોઈ અજાણ્યા શખ્સોએ ધાર્મિક સ્થળની અંદર જઈને ધાર્મિક પુસ્તક સળગાવી દીધું હતું. આ પછી એક ખાસ સમુદાયના લોકોમાં રોષ ફાટી નીકળ્યો હતો. ઘટનાસ્થળેથી થોડે દૂર કેટલાક તોફાની તત્વોએ વચ્ચેના રસ્તા પર લાગેલા બેનરો ફાડીને આગ લગાડી હતી. પોલીસે તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી જઈ આગને કાબુમાં લીધી હતી અને હળવો બળ પ્રયોગ કરીને ભીડને વિખેરી નાખી હતી.

ઘટના પહેલાના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા : પોલીસ અધિક્ષક એસ આનંદે કહ્યું કે, આ કેસમાં સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે. કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે, આરોપીની શોધ ચાલુ છે, ટૂંક સમયમાં સમગ્ર મામલાનો પર્દાફાશ થશે. ઘટના પહેલાના એક સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે, જેના આધારે ઓળખ કરવામાં આવી રહી છે. નોંધપાત્ર રીતે, લોકોને શાંતિ અને વ્યવસ્થા જાળવવા અપીલ કરવામાં આવી છે.