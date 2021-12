નવી દિલ્હી: રોજગાર એ દરેક વ્યક્તિ સાથે જોડાયેલો વિષય છે. આપણે બધા આપણું જીવન વધુ સારી અને સારી રોજગારી (employment in india)ની મદદથી પસાર કરવા માંગીએ છીએ. આની શોધમાં ઘણા યુવાનો ન માત્ર પોતાનું ઘર છોડીને અન્ય શહેરોમાં જાય છે, પરંતુ ઘણી સરકારી પરીક્ષાઓની તૈયારી (preparation for government exams in india) પણ કરે છે. અમે કરીએ છીએ. આવી સ્થિતિમાં તમારી શોધ પૂર્ણ થઈ શકે છે, ચાલો જાણીએ કેવી રીતે.

એમ્પ્લોઇઝ સ્ટેટ ઇન્શ્યોરન્સ કોર્પોરેશને ભરતી હાથ ધરી

ઉલ્લેખનીય છે કે રાજ્ય વીમા નિગમ એટલે કે એમ્પ્લોઇઝ સ્ટેટ ઇન્શ્યોરન્સ કોર્પોરેશને દિલ્હી હેડક્વાર્ટર (esic headquarters in delhi) અને વિવિધ પ્રદેશોમાં અપર ડિવિઝન ક્લાર્ક, સ્ટેનોગ્રાફર અને મલ્ટી-ટાસ્કિંગ સ્ટાફની જગ્યાઓ માટે ભરતી (Recruitment In ESIC) હાથ ધરી છે. ચાલો જાણીએ કે, આ ભરતીઓ માટે કેવી રીતે અરજી કરી શકાય છે અને પરીક્ષામાં બેસવા માટે તમારે કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખવું પડશે.

સત્તાવાર વેબસાઇટ

સૌ પ્રથમ ESICની સત્તાવાર વેબસાઇટ esic.nic.in પર ધ્યાન આપવું પડશે. આ વેબસાઇટ દ્વારા રસ ધરાવતા ઉમેદવારો ESIC દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી પોસ્ટ માટે અરજી કરી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં તમને આ વેબસાઇટ પર જ ભરતી સંબંધિત અપડેટ્સ (ESIC Recruitment Updates) મળતી રહેશે.

યોગ્યતા

ભરતી માટેનો બીજો મહત્વનો મુદ્દો યોગ્યતા છે. કોઈપણ પોસ્ટ પર અરજી કરવા માટે અમુક યોગ્યતાના મુદ્દા નક્કી કરવામાં આવે છે, તેથી આ ભરતી (employees state insurance corporation job opportunity) માટે પણ તમારી પાસે ચોક્કસ લાયકાત હોવી આવશ્યક છે. ભરતી માટે અરજી કરતા ઉમેદવારોએ બીજી એક મહત્વની બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે, ઉમેદવારોની ઉંમર 18 થી 27 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. તે જ સમયે MTSની પોસ્ટ માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારોની વય મર્યાદા 18 થી 25 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. જો તમે અનામત શ્રેણી (employees state insurance corporation jobs)ની શ્રેણીમાં આવો છો, તો સરકારના નિયમો અનુસાર તમને થોડી છૂટછાટ પણ આપવામાં આવશે.

અંતિમ તારીખ

ભરતી માટે અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ નિશ્ચિત છે. આવી સ્થિતિમાં તમારે અગાઉથી ભરતી માટે અરજી કરવી પડશે. તારીખ વીતી ગયા પછી અરજી ફોર્મ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. આવી સ્થિતિમાં અરજીની તારીખ પુરી થઈ જવાના કારણે તમારો સમય અને મહેનત બંને વેડફાઈ જશે, તેથી તેનું ખૂબ ધ્યાન રાખો. આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 15 ફેબ્રુઆરી, 2021 છે.

ભારતમાં રોજગાર માટે સ્પર્ધા વધુ

જો ભારતની વાત કરીએ તો દેશમાં રોજગારીની તકોમાં મોટા પ્રમાણમાં ઘટાડો થવાનું કારણ વધતી જતી વસ્તી છે. આવી સ્થિતિમાં તમારે તમારા રોજગાર માટે અન્ય દેશોના યુવાનો કરતાં ઘણી વધુ સ્પર્ધાનો સામનો કરવો પડે છે. કોઈપણ પરીક્ષામાં બેસતા પહેલા તમારી તૈયારી મજબૂત રાખો અને આ મર્યાદિત રોજગાર તક પર વ્યાપક ધ્યાન આપો.

