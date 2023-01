જોશીમઠ: ઉત્તરાખંડના ચમોલી જિલ્લાના જોશીમઠ હિલ સ્ટેશન પર જમીન ધસી જવાને કારણે ક્ષતિગ્રસ્ત ઈમારતોને તોડી પાડવાની કામગીરી (Razing of Joshimath hotels begins in Joshimath ) આજે શરૂ થઈ ગઈ છે. સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ (SDRF) ની ટીમો ડિમોલિશન અભિયાન ચલાવી રહી છે. (SDRF in Joshimath Uttarakhand ) બે હોટલ બિલ્ડીંગ, જે જમીનમાં સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત છે, તેને પ્રાથમિકતાના આધારે તોડી પાડવામાં આવી રહી છે, એમ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું.

ડ્રાઇવ વિશે માહિતી આપતા, એસડીઆરએફના મહાનિરીક્ષક, રિદ્ધિમ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે, "જોશીમઠ શહેરમાં એસડીઆરએફની આઠ ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે. આ ટીમો એજન્સીના અન્ય એકમો સાથે નજીકના સંકલનમાં કામ કરી રહી છે. એસડીઆરએફની ટીમો પણ આ અભિયાન ચલાવી રહી છે. ક્ષતિગ્રસ્ત ઈમારતોનું સ્થળ પર જ નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત, ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ અસરગ્રસ્ત પરિવારોનું મનોબળ વધારવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે." (Tearing down of Mount View hotel in Joshimath )

ઉત્તરાખંડના મુખ્ય સચિવ એસએસ સંધુના નિર્દેશ મુજબ ક્ષતિગ્રસ્ત ઈમારતોને તોડવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. સેન્ટ્રલ બિલ્ડિંગ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (CBRI) ના વૈજ્ઞાનિકો ક્ષતિગ્રસ્ત માળખાનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે. CBRIના વૈજ્ઞાનિકોએ મલેરી ઇન અને માઉન્ટ વ્યૂ હોટલનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું જેને મંગળવારે તોડી પાડવામાં આવશે. SDRF કમાન્ડન્ટ મણિકાંત મિશ્રા પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવા માટે ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર કેમ્પ કરી રહ્યા છે. એસડીઆરએફની ટીમોને જર્જરિત બાંધકામો પર દિવસ-રાત તકેદારી રાખવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. (Demolition of Malari Hotel in Joshimath )

રાજ્યના આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સચિવ ડૉ. રણજિત સિંહાએ જણાવ્યું હતું કે, "જોશીમઠ નગરની આ બે હોટલોને જમીન ધસી પડવાને કારણે સૌથી વધુ નુકસાન થયું છે. તેથી, તેને પ્રાથમિકતાના ધોરણે ઉતારવામાં આવી રહી છે. ડિમોલિશન અભિયાન હાથ ધરવા માટે 60 મજૂરોને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત, બે જેસીબી, બે ટ્રક અને એક વિશાળ ક્રેન પણ સેવામાં દબાવવામાં આવી છે. સીબીઆરઆઈ, રૂરકીના વૈજ્ઞાનિકો, એસડીઆરએફના કર્મચારીઓ સાથે હોટેલની ઇમારતોને તોડી પાડવાની દેખરેખ રાખી રહ્યા છે. હોટેલ મલારીને પહેલા તોડી પાડવામાં આવશે." (Roorkee CBRI scientists at Joshimath)