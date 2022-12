અમદાવાદ: સામાન્ય રીતે દૂધનું સેવન સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે. (Raw milk benefits for hair care) તે જ સમયે, ઘણા લોકો ત્વચાની સંભાળમાં પણ દૂધનો ભરપૂર ઉપયોગ કરે છે. મેકઅપ ઉતારવાથી લઈને ત્વચાને કોમળ રાખવા માટે દૂધનો ઉપયોગ શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વાળની ​​સંભાળમાં દૂધ અજમાવ્યું છે. હા, જો તમે ઈચ્છો તો કાચા દૂધનો ઉપયોગ કરીને સૂકા અને નિર્જીવ વાળને મિનિટોમાં સિલ્કી અને ચમકદાર (Benefits of milk in hair care) બનાવી શકો છો.

એલોવેરા સાથે કાચા દૂધનો ઉપયોગ: એલોવેરા જેલમાં હાજર વિટામિન A અને વિટામિન E વાળને ડ્રાયનેસ અને ડેન્ડ્રફ મુક્ત રાખવામાં મદદ કરે છે. આ સ્થિતિમાં 3 ચમચી કાચા દૂધમાં એલોવેરા જેલ મિક્સ કરીને વાળમાં લગાવો અને સુકાઈ ગયા પછી વાળને સ્વચ્છ પાણીથી ધોઈ લો.

મધ સાથે કાચું દૂધ લગાવો: મધ અને કાચા દૂધનું મિશ્રણ પણ વાળ માટે શ્રેષ્ઠ મોઇશ્ચરાઇઝિંગ એજન્ટ સાબિત થઈ શકે છે. આ માટે દૂધમાં મધ મિક્સ કરીને પેસ્ટ બનાવો. હવે આ પેસ્ટને વાળમાં લગાવો અને અડધા કલાક પછી વાળને સ્વચ્છ પાણીથી ધોઈ લો. તેનાથી તમારા વાળની ​​શુષ્કતા તો ઓછી થશે પણ વાળના વિકાસને પણ વેગ મળશે.

કન્ડિશનરમાં દૂધ મિક્સ કરો: વાળને સિલ્કી બનાવવા માટે કન્ડિશનરમાં કાચું દૂધ મિક્સ કરવું પણ સારો વિકલ્પ બની શકે છે. આ માટે કન્ડિશનરમાં દૂધ મિક્સ કરીને વાળમાં લગાવો અને 3 મિનિટ પછી વાળને સ્વચ્છ પાણીથી ધોઈ લો. તેનાથી તમારા વાળ નરમ અને ચમકદાર દેખાશે.

વાળ પર કાચા દૂધનો ઉપયોગ: વાળની ​​શુષ્કતા દૂર કરવા માટે તમે કાચું દૂધ સીધું વાળમાં લગાવી શકો છો. આ માટે એક બાઉલમાં કાચું દૂધ લો અને તેને માથાની ચામડીથી વાળના છેડા સુધી લગાવો અને અડધા કલાક પછી શેમ્પૂથી વાળ ધોઈ લો. સારા પરિણામ માટે અઠવાડિયામાં 2-3 વાર આ રેસીપી અજમાવો.

ગુડહલના ફુલ અને દૂધનો માસ્ક: ગુડહલના ફૂલ અને કાચા દૂધનો હેર માસ્ક પણ વાળ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. આ માટે હિબિસ્કસના ફૂલોને સૂકવીને પાવડર બનાવો. હવે આ પાવડરમાં કાચું દૂધ મિક્સ કરીને વાળમાં લગાવો અને અડધા કલાક પછી માઈલ્ડ શેમ્પૂથી વાળ ધોઈ લો. તેનાથી તમારા વાળ લાંબા, જાડા અને મુલાયમ બનશે.