ઉત્તરપ્રદેશ: આ મામલો ગાઝિયાબાદના ઈન્દિરાપુરમ (Indirapuram of Ghaziabad) પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારનો છે. અહીં 5 વર્ષની બાળકી પર તેના પાડોશીએ દુષ્કર્મ (Rape with five year old girl in Ghaziabad) આચર્યુ હતું. પોલીસ આ મામલે તપાસ શરૂ કરી છે. બાળકીની માતા હોસ્પિટલમાં નર્સ તરીકે કામ કરે છે. કામ પરથી પરત ફરતી વખતે, છોકરીએ તેની માતાને તેની અગ્નિપરીક્ષા સંભળાવી હતી. બાળકીની વાત સાંભળીને માતાના હોશ ઉડી ગયા હતા. તેણે પોલીસને ઘરે બોલાવી અને આ મામલે ફરિયાદ નોંધાવી. પોલીસે કેસ નોંધ્યો છે. જોકે આ દરમિયાન આરોપી ફરાર થઈ ગયો હતો. પોલીસ તેને શોધી રહી છે.

આરોપી યુવતીના પરિવારનો પરિચીત છે: બાળકી સાથે દુષ્કર્મ (Five year old girl was made a victim of lust) થયાની જાણ થઈ હતી. માહિતી મળ્યા બાદ, પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. બાળકીનું મેડિકલ કરાવવામાં આવી રહ્યું છે. ટૂંક સમયમાં આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવશે. જ્ઞાનેન્દ્ર સિંહના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઘટના શનિવારે સાંજે 7:30 વાગ્યે બની હતી. પીડિત બાળકીની માતા હોસ્પિટલમાં નોકરી કરે છે. બાળકીની માતા પરત આવી ત્યારે, તેણે આખી ઘટના તેની માતાને જણાવી હતી. આરોપી યુવતીના પરિવારનો પરિચીત છે. પોલીસે આરોપીઓની વિગતો મેળવી છે. તે યુવતીના ઘર પાસે રહે છે. પોલીસે દુષ્કર્મની કલમો અને પોક્સો એક્ટની કલમ હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે.