જયપુર: છેલ્લા 33 દિવસથી રાજસ્થાનના યુવાનો બેરોજગારોની 20 મુદ્દાની માંગણીઓ માટે ગુજરાતના અમદાવાદમાં સત્યાગ્રહ કરી રહ્યા છે. કાલુપુર, આણંદ અને બરોડામાં મોટી સંખ્યામાં બેરોજગાર યુવાનો રોકાયા છે અને ઘણા બેરોજગાર યુવાનો અમદાવાદના ઉદ્યાનોમાં સૂઈને રાત વિતાવી રહ્યા છે. (Unemployed spend the night on footpath in Gujarat) તેઓનો આક્ષેપ છે કે, 33 દિવસ વીતી જવા છતાં કોંગ્રેસ સરકારે યુવાનો બેરોજગારોની પણ કાળજી લીધી નથી, જે કોંગ્રેસ સરકારની સંવેદનહીનતા દર્શાવે છે.

કોંગ્રેસ સરકારની સંવેદનહીનતા

ગુજરાત આવતા તમામ પ્રધાનોનો વિરોધ: બેરોજગાર યુવાનોની આગેવાની કરી રહેલા ઉપેન યાદવે રાજ્ય સરકારને ચેતવણી આપી છે. જો કોંગ્રેસ સરકાર વહેલી તકે બેરોજગાર યુવાનોની માંગણીઓ નહીં સ્વીકારે તો, ગુજરાત આવતા તમામ પ્રધાનોનો વિરોધ કરવામાં આવશે તેમ જણાવવામાં આવ્યું છે. તેમણે કહ્યું છે કે, મુખ્યપ્રધાન અશોક ગેહલોત સાથે બેરોજગાર યુવાનોના પ્રતિનિધિમંડળની વાતચીત બાદ સમસ્યાનું નિરાકરણ (Upen Yadav Attacks CM Gehlot) નહીં આવે ત્યાં સુધી તેઓ ગુજરાતથી રાજસ્થાન પાછા નહીં ફરે.

સરકાર પર બેવડી નીતિનો આક્ષેપઃ બેરોજગાર યુવાનોએ જણાવ્યું હતું કે, કોંગ્રેસ સરકાર ગુજરાતમાં કોન્ટ્રાક્ટ પર રેગ્યુલર ભરતી કરવાની વાત કરે છે અને રાજસ્થાનમાં (Rajasthan unemployed youth) રેગ્યુલર ભરતીથી કોન્ટ્રાક્ટ પર ભરતી કરી રહી છે. અમે કોંગ્રેસના દંભનો વિરોધ કરીએ છીએ. તેમણે કહ્યું કે અમે કોંગ્રેસ સરકાર પાસે માંગ કરીએ છીએ કે, રાજસ્થાનમાં નિયમિતપણે ભરતી થવી જોઈએ. જેના કારણે બેરોજગાર યુવાનોનું શોષણ નહીં થાય અને બેરોજગાર યુવાનોનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય હશે. બેરોજગાર યુવાનોએ ચેતવણી આપી હતી કે, જો કોંગ્રેસ સરકાર કોન્ટ્રાક્ટ પર ભરતી પ્રક્રિયા ચાલુ રાખશે તો 2023માં કોંગ્રેસ પક્ષે ભયંકર પરિણામો ભોગવવા તૈયાર રહેવું પડશે.

પ્રિયંકા ગાંધીના ટ્વીટ પર ઉઠ્યા સવાલઃ રાજસ્થાન બેરોજગાર યુનિફાઇડ ફેડરેશનના પ્રમુખ ઉપેન યાદવે પણ એક ટ્વિટ કર્યું છે. કોંગ્રેસ નેતા પ્રિયંકા ગાંધીના ટ્વીટનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું કે, 15 સપ્ટેમ્બરે ઉત્તર પ્રદેશની ચૂંટણીમાં પ્રિયંકા ગાંધીએ કોન્ટ્રાક્ટ આધારિત ભરતીનો વિરોધ કર્યો હતો. ગુજરાતમાં પણ કોન્ટ્રાક્ટ પર થઈ રહેલી ભરતીઓને લઈને રાહુલ ગાંધી સતત વિરોધનો અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે તો કોંગ્રેસ સરકાર (Upen Yadav warns Gehlot Government) રાજસ્થાનમાં કોન્ટ્રાક્ટ પર કેમ ભરતી કરી રહી છે. યાદવે કહ્યું કે, રાજસ્થાનના યુવાનો કોન્ટ્રાક્ટના આ મોડલનો વિરોધ કરતા રહેશે.

ફેબ્રુઆરીમાં યોજાશે જાગૃતિ યાત્રાઃ ગુજરાતમાં સત્યાગ્રહ કરી રહેલા બેરોજગાર યુવાનોએ (Rajasthan unemployed youth in gujarat) જણાવ્યું છે કે, 9મી ફેબ્રુઆરીએ રાજ્યના તમામ તાલુકાઓ અને ગ્રામ પંચાયતોમાં કોન્ટ્રાક્ટ આધારિત ભરતીઓ બંધ કરાવવા અને નિયમિત ભરતી કરાવવા માટે યુવા જાગૃતિ યાત્રા કાઢવામાં આવશે.