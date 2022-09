જયપુરઃ કોટપુતલી અને જયપુર સહિત ઉત્તરાખંડ અને હરિયાણાના વ્યાપારી સંસ્થાઓ અને રહેઠાણો પર આવકવેરાના દરોડા (income tax raid in jaipur) પાડવામાં આવ્યા છે. જેમાં ગૃહપ્રધાન રાજેન્દ્ર યાદવના (Rajendra Yadav on IT Raid) ઠેકાણાને પણ આવરી લેવાયું છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું હતું કે મધ્યાહન ભોજનમાં કૌભાંડને કારણે આ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ હવે એ વાત સામે આવી રહી છે કે આવકવેરાની કાર્યવાહી પાછળનું કારણ (IT Raid in Rajasthan) રાજકીય ફંડિંગ છે. રાજકીય ભંડોળ ખોટી રીતે વાપરવામાં આવ્યું છે. તેમના વ્યવસાયિક સંસ્થાઓમાંથી પણ કરચોરી કરવામાં આવી છે.

લોકોને કરી અપીલઃ જોકે, દરોડાનું સાચું કારણ મિડ-ડે મીલ છે કે રાજકીય ફંડિંગ, તે ઈન્કમટેક્સની તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે, પરંતુ ગૃહ રાજ્યપ્રધાન રાજેન્દ્ર યાદવે આ તપાસ થઈ હોવાની વાત સ્વીકારી છે. આ સાથે એવું પણ કહ્યું હતું કે, મારી પાસે ન તો મીડ ડે મીલનું કોઈ કામ છે ના તો પોલિટિકલ ફડિંગ સાથે કોઈ લેવાદેવા. જો રાજકીય અદાવતના કારણે તેમની સામે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હશે તો અમે તેની સામે લડીશું. પરંતુ હું મારા સમર્થકો અને પક્ષના લોકોને અપીલ કરું છું કે કોઈએ કાયદો હાથમાં ન લેવો જોઈએ. કારણ કે અમે અમારું કામ સત્ય સાથે કરીએ છીએ. વેપાર કરવો એ ગુનો નથી.

ખોટું નથી કર્યુંઃ યાદવે કહ્યું કે અમારો બિઝનેસ 1952થી ચાલી રહ્યો છે. કોઈના કહેવા પર એન્ટ્રી કે ડોનેશન લઈ શકાય નહીં. કારણ કે અમારો બિઝનેસ સારી રીતે ચાલી રહ્યો છે. શા માટે તેને બગાડીએ? મંત્રી રાજેન્દ્ર યાદવે કહ્યું કે આ અમારા દાદા-પિતાથી ચાલ્યો આવતો વેપાર છે. જે 72 વર્ષથી ચાલી રહ્યો છે. અમારા બાળકો પણ આ જ કામ કરી રહ્યા છે. અમારો કોઈ મિડ-ડે મીલનો બિઝનેસ નથી. અમે પેકેજિંગનો બિઝનેસ કરીએ છીએ. જેમાં થેલીઓ, ખાતર, અનાજ, સિમેન્ટ અને એક્સપોર્ટનું કામ થાય છે. અમારો ઉત્તરાખંડમાં ખાદ્ય ઉત્પાદનનો બિઝનેસ છે. અમારી પાસે ઉત્પાદન લાઇન છે. જ્યાં અમે માલનું ઉત્પાદન કરીએ છીએ. મોટી કંપનીઓને સપ્લાય કરીએ છીએ. આમાં કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતિ નથી.

અમે છુપાવીશું નહીંઃ બુધવારે સવારે 8 વાગ્યાથી અમારી સામે આવકવેરા વિભાગની તપાસ ચાલી રહી છે. જે બહાર આવશે તે અમે છુપાવીશું નહીં. અમને આવકવેરા વિભાગની તપાસ સામે કોઈ વાંધો નથી. કારણ કે અમે વેપાર કરીએ છીએ. જો સરકારને લાગે છે કે અમે કંઈક ખોટું કર્યું છે. તો તપાસ કરવી જોઈએ. અમને કોઈ વાંધો નથી, પણ અમે કંઈ ખોટું કર્યું નથી. જયપુરમાં આઈટી રેઈડ પર મંત્રી રાજેન્દ્ર યાદવે કહ્યું કે હું 64 વર્ષનો થઈ ગયો છું. રાજકારણ હોય કે બિઝનેસ દરેક જગ્યાએ ઉતાર-ચઢાવ જોયા છે. જે ખોટું કરે છે તે આપોઆપ સામે આવી જશે. જો અમારી સામે ખોટા ઈરાદાથી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તો કાર્યવાહી કરનારને નુકસાન થશે. આવકવેરા અમારી પાસેથી કોઈ જવાબ માંગશે તો અમે તેમને પણ જવાબ આપીશું.