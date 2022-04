બેતિયાઃ જે રીતે વ્યક્તિએ સ્વસ્થ રહેવા માટે યોગ્ય આહાર જાણવો જરૂરી છે તેવી જ રીતે યોગ્ય ઊંચાઈ જાણવી પણ જરૂરી છે. દરેક ઉંમરની એક આદર્શ ઊંચાઈ હોય છે, જે છોકરાઓ અને છોકરીઓની ઉંમર સાથે વધે છે, પરંતુ બિહારના બેતિયા જિલ્લાના મરહિયા ગામમાં (MARHIYA VILLAGE OF BETTIAH IN BIHAR IS KNOWN FOR HEIGHT) છોકરીઓની ઊંચાઈ તેમના લગ્નમાં અવરોધ બની રહી છે. તેમને વર સરળતાથી મળી રહ્યો નથી.

લમ્બુઓનું ગામ : ખરેખર બિહારના બેતિયાના મરહિયા ગામમાં દરેક પુરુષ 'અમિતાભ બચ્ચન' છે અને દરેક સ્ત્રી 'સોનમ કપૂર' છે. મરૈયા ગામમાં પુરૂષોની ઊંચાઈ 6 ફૂટથી વધુ છે, જ્યારે છોકરીઓની ઊંચાઈ 5 ફૂટ 10 ઈંચ છે. છોકરીઓની ઉંચાઈ સામાન્ય કરતાં વધુ હોવાને કારણે તેમને વર નથી મળી રહ્યો. છોકરાઓની લંબાઈ તેમના માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ રહી છે કારણ કે ગામના મોટાભાગના છોકરાઓ આર્મીમાં ભરતી થઈ રહ્યા છે.

લંબાઈનો મહત્તમ મળે છે લાભ : મરૈયા ગામમાં લગભગ 75 ટકા લોકો ઊંચા છે. અહીંના તમામ લોકોની ઊંચાઈ 6 ફૂટથી વધુ છે (મઢીયા ગામના લોકોની ઊંચાઈ). અહીંના તમામ લોકો સેનામાં જોડાવા માંગે છે અને તેઓ કરે છે. આ માટે આપણને આપણી ઊંચાઈનો ફાયદો પણ મળે છે. જેના કારણે આ ગામ પશ્ચિમ ચંપારણના અનોખા ગામ (A unique village in Bihar) તરીકે પણ ઓળખાય છે. આ ગામના લોકોની ઊંચાઈ 6 ફૂટ 3 ઈંચથી લઈને 6 ફૂટ 9 ઈંચ સુધીની છે. લંબાઈને કારણે આ ગામના લોકો પણ તેનો લાભ લે છે. અહીંના મોટાભાગના લોકો સેનામાં છે અને દેશની સેવા કરવા માંગે છે. સ્થાનિક લોકોનું કહેવું છે કે અમને લંબાઈનો લાભ મળે છે. અમે સૈન્ય માટે તૈયારી કરીએ છીએ, જેમાં અમને લંબાઈનો મહત્તમ લાભ મળે છે.

વધુ લંબાઈ હોવાનો ગેરલાભ : આ લંબાઈનો સૌથી મોટો ગેરલાભ અથવા સમસ્યા એ છે કે આ ગામની છોકરીઓની ઊંચાઈ પણ છોકરાઓથી ઓછી નથી હોતી, જેના કારણે પરિવારના સભ્યોને તેમના લગ્નમાં થોડી મુશ્કેલી સહન કરવી પડે છે. જ્યારે ઘરના પરિવારજનો સાથે વાત કરવામાં આવી તો તેઓએ કહ્યું કે છોકરાઓને ઊંચાઈની બહુ સમસ્યા નથી હોતી, પરંતુ છોકરીઓની ઊંચાઈ વધુ હોય છે. જેના કારણે લગ્નમાં થોડી મુશ્કેલી આવે છે, કારણ કે લાંબો વર શોધવો પડે છે.

"મઢીયા ગામમાં છોકરીઓ વધુ ઉંચી હોય છે, તેથી અમને વધુ તકલીફ પડે છે. ઉંચી છોકરીઓને છોકરીઓ માટે લાંબા વર શોધવા પડે છે, જે સરળતાથી મળી શકતા નથી. આ જ કારણ છે કે છોકરીઓની ઊંચાઈ તેમના લગ્નમાં અવરોધ બની રહે છે." - સંજય કુમાર સિંહ, સ્થાનિક

મરહિયા ગામનો ઈતિહાસ : અહીંના લોકો જણાવે છે કે ભૂતકાળમાં જ્યારે બેતિયાના મહારાજા હરેન્દ્ર કિશોર સિંહની પાલખી જઈ રહી હતી, ત્યારે તેમના પર હાથીએ હુમલો કર્યો હતો. ત્યારે તલવારબાજ ધ્રુવ નારાયણ સિંહ તે રસ્તેથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. તેણે તલવારના ફટકાથી હાથીની થડ કાપી નાખી હતી, જેના કારણે હાથી નીચે પડીને ઘાયલ થઈ ગયો અને મૃત્યુ પામ્યો, રાજાનો જીવ બચી ગયો. મહારાજા હરેન્દ્ર કિશોર સિંહે તેમની બહાદુરીના વખાણ કરતા તેમને મરહિયા ગામમાં 100 વીઘા જમીન આપીને ઈનામ આપ્યું અને રાજાએ અહીં સ્થાયી થવાની વાત કરી હતી. ત્યારથી આ લોકો આ ગામમાં રહે છે. અત્યાર સુધીમાં એક પરિવારમાંથી 100 મકાનો બન્યા છે અને વસ્તી 700ને વટાવી ગઈ છે.

NIN નું સંશોધન શું કહે છે : ICMR એટલે ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઑફ મેડિકલ રિસર્ચ. તેની શાખા NIN છે, એટલે કે નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ન્યુટ્રિશન. ઓફિસ હૈદરાબાદમાં છે. ઘણા સર્વેના આધારે NINનું કામ એ જણાવવાનું છે કે દેશના લોકોએ શું ખાવું જોઈએ, કેટલી માત્રામાં, કેટલું વજન, કેટલી ઊંચાઈ હોવી જોઈએ. નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ન્યુટ્રિશન (NIN) અનુસાર, દેશમાં મહિલાઓની સરેરાશ ઊંચાઈ 5 ફૂટ 3 ઇંચ અને પુરુષોની 5 ફૂટ 8 ઇંચ છે.