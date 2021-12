પુતિનની ભારત મુલાકાત શું વ્યૂહાત્મક સંતુલન છે?

આ મુલાકાત આંતરરાષ્ટ્રીય ભૌગોલિક રાજકીય સંદર્ભમાં સંવેદનશીલ

ચીનના આલિંગન છતાં રશિયા ભારત માટે કેમ મહત્વનું છે?

નવી દિલ્હી: યુક્રેનની સરહદમાં સૈનિકોના ભારે એકાગ્રતાને કારણે યુએસ અને રશિયા વચ્ચે ગરમા-ગરમી (Hit between US Russia) સાથે, બંને વચ્ચે વાટાઘાટો માટે નિર્ધારિત, પશ્ચિમ તરફથી પ્રતિબંધોને કારણે ચીન પર રશિયાની વધતી જતી નિર્ભરતા અને ક્વાડમાં સમાવેશ સાથે યુએસ તરફ ભારતનું વલણ (India's interest in America ) આમ 6 ડિસેમ્બરે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનની ભારતની મુલાકાત (PUTIN VISITING INDIA)ને વિશ્વના વિવિધ ખેલાડીઓ અલગ-અલગ રીતે જોતા દેખાય છે.

સ્થાનિક ચર્ચાઓમાં પણ, લદ્દાખમાં ચીની ઘૂસણખોરી અને રશિયા અને ચીનની વધતી જતી ભાગીદારીને કારણે જાહેરમાં ગુસ્સો એ દર્શાવે છે કે આ મુલાકાત આંતરરાષ્ટ્રીય ભૌગોલિક રાજકીય પરિદ્રશ્યના સંદર્ભમાં સંવેદનશીલ છે; તેથી જો મુલાકાતના અંતે જારી કરવામાં આવે તો સંયુક્ત નિવેદનના ટેક્સ્ટ સહિત નાજુક વ્યૂહાત્મક સંતુલનની જરૂર પડશે. મુલાકાત એ 21મી ભારત-રશિયા વાર્ષિક સમિટ છે, જે કોરોનાવાયરસને કારણે અગાઉ થઈ શકી નથી. રોગચાળામાં, 'વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી (2000)' માં પરિપક્વ 'ઇન્ડો-સોવિયેટ ફ્રેન્ડશિપ ટ્રીટી (1971)' સાથે ચાલુ રાખવાના ઘણા વાજબી કારણો છે, જે ચીન અને ભારત વચ્ચે ચાલી રહેલા ખરબચડા સંબંધો દરમિયાન પણ આજ સુધી સમયની કસોટી પર ખરી ઉતરી છે.

ચીનના આલિંગન છતાં રશિયા ભારત માટે કેમ મહત્વનું છે?

સંરક્ષણ ઉત્પાદનમાં આત્મનિર્ભર ભારત માટેના ભારતીય પ્રયાસો અને SIPRI દ્વારા તાજેતરના વર્ષોમાં ભારત દ્વારા લશ્કરી હાર્ડવેરની આયાતમાં નોંધપાત્ર 33 ટકાનો ઘટાડો દર્શાવતો હોવા છતાં, તે રશિયન ટેક્નોલોજી, જાળવણી, હાર્ડવેર અને સ્પેર્સની પ્રાપ્તિ પર ભારે નિર્ભર રહે છે. ઘણા દાયકાઓથી રશિયનો ભારત સાથે તેના સ્વદેશી ઉત્પાદન કાર્યક્રમોમાં સહયોગ કરી રહ્યા છે અને ટેક્નોલોજીના ટ્રાન્સફર માટે સક્ષમ હતા, જે ભારતને અન્ય લોકો પાસેથી મેળવવું મુશ્કેલ હતું. તેમાં પરમાણુ સંચાલિત સબમરીન, યુદ્ધ જહાજો/ફ્રિગેટ્સ, પરમાણુ રિએક્ટર, અવકાશ કાર્યક્રમો અને કેટલીક મોટી સિસ્ટમોનો સમાવેશ થાય છે.

