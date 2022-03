દેહરાદૂનઃ મુખ્યપ્રધાન પુષ્કર સિંહ ધામી ખટીમાથી ચૂંટણી હારી ગયા (Pushkar Singh Dhami lost his elections) છે. આ બેઠક પર કોંગ્રેસના ભુવન કાપરીએ જીત મેળવી (congress performance in uttarakhand) છે. આવી સ્થિતિમાં સરકાર ભલે કોઈ પણ (Uttarakhand Election Result 2022) પક્ષની બને, પરંતુ એ વાત નિશ્ચિત છે કે, ઉત્તરાખંડમાં અત્યાર સુધી કોઈ સીટીંગ સીએમ રાજ્યના વડા બની શક્યા નથી. તેને અપવાદ કહો કે નિયતિ પરંતુ, ઉત્તરાખંડના લોકોએ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં એકપણ મુખ્યપ્રધાનને જીતાડ્યા (Pushkar Singh Dhami lost from Khatima ) નથી. આથી ઉત્તરાખંડમાં મુખ્યપ્રધાન પદને લઈને જે પણ રાજકીય પ્રયોગો થયા છે તે નિરર્થક સાબિત થયા છે.

ઉત્તરાખંડના ઈતિહાસમાં આજ સુધી બદલાઈ શક્યો નથી

ચૂંટણીના આંકડા પણ આવી જ સ્થિતિ (Pushkar Singh Dhami lost assembly elections 2022) જણાવે છે. રાજ્યની રચના બાદ ઉત્તરાખંડના આ 21 વર્ષના યુવકની રાજનીતિમાં એક એવો અધ્યાય છે જે ઉત્તરાખંડના ઈતિહાસમાં આજ સુધી બદલાઈ શક્યો નથી. અથવા તેના બદલે ઉત્તરાખંડના એવા કોઈ મુખ્યપ્રધાન બન્યા નથી, જે વર્તમાન મુખ્યપ્રધાન તરીકે તેમની પાર્ટી માટે ફરીથી ચૂંટણી જીતવામાં સફળ થયા હોય. સીએમ ધામી પહેલા પણ 3 મુખ્યપ્રધાનો ચૂંટણી લડ્યા હતા અને તેઓ હાર્યા હતા, આવી સ્થિતિમાં એમ કહી શકાય કે, હજુ સુધી કોઈ દિગ્ગજ સીએમ તરીકે વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પાર્ટી માટે આ અપવાદ તોડી શક્યા નથી.

સીએમ ઉમેદવારની હારનો સિલસિલો

ઉત્તરાખંડમાં અત્યાર સુધી કોઈ સીએમ એ વિધાનસભા ચૂંટણી જીતી નથી. રાજ્યની રચના પછી પ્રથમ વચગાળાની સરકારમાં, ઉત્તરાખંડની પ્રથમ વિધાનસભા ચૂંટણી ભગતસિંહ કોશ્યારીના નેતૃત્વમાં લડવામાં આવી હતી, જેઓ 30 ઓક્ટોબર 2021 થી 1 માર્ચ 2002 સુધી 123 દિવસ સુધી મુખ્યપ્રધાન હતા. તત્કાલિન સીએમ કોશ્યારીએ તેમના ગૃહ જિલ્લા બાગેશ્વરની કપકોટ વિધાનસભાથી ચૂંટણી લડી હતી અને જીતી હતી, પરંતુ કેપ્ટન તરીકે તેઓ ભાજપને ચૂંટણી જીતાડવામાં અસફળ સાબિત થયા અને પછી તેમણે કોંગ્રેસ સરકારમાં વિપક્ષના નેતાની ભૂમિકા ભજવી.

પૌરાણિક કથા બીસી ખંડુરી સાથે પણ રહી

આ જાયન્ટ્સનું બીજું નામ બીસી ખંડુરી પરથી આવે છે. બીસી ખંડુરી 8 માર્ચ 2007 થી 23 જૂન 2009 અને ફરીથી 11 સપ્ટેમ્બર 2011 થી 13 માર્ચ 2012 સુધી ઉત્તરાખંડની બીજી વિધાનસભાના ચોથા મુખ્યપ્રધાન બન્યા. સીએમ તરીકે તેઓ કોટદ્વાર વિધાનસભાથી ચૂંટણી લડ્યા હતા અને તેમને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ ચૂંટણી બાદ ઉત્તરાખંડમાં ભાજપ સત્તાથી બહાર થઈ ગયું હતું.

હરીશ રાવત બે સીટ પરથી હારી ગયા

આ પછી ત્રીજા દિગ્ગજ કોંગ્રેસી નેતા હરીશ રાવતનો કાર્યકાળ પણ ખૂબ જ તોફાની રહ્યો હતો. વિજય બહુગુણા હેઠળ લગભગ બે વર્ષના કાર્યકાળ બાદ હરીશ રાવત 1 ફેબ્રુઆરી 2014 થી 18 માર્ચ 2017 સુધી સીએમ હતા. જો કે તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન પહેલીવાર ઉત્તરાખંડના લોકોએ રાષ્ટ્રપતિ શાસન પણ જોયું.

મુખ્યપ્રધાનઓની ચૂંટણીમાં હારવાની આ માન્યતાને તોડવામાં નિષ્ફળ

2017ની ચૂંટણીમાં, હરીશ રાવતે સીએમ તરીકે બે વિધાનસભા બેઠકો, હરિદ્વાર ગ્રામીણ વિધાનસભા અને કિછા પરથી ચૂંટણી લડી હતી, અને હરીશ રાવતને આ બંને વિધાનસભા બેઠકો પરથી કારમી હાર મળી હતી, જે બાદ ઉત્તરાખંડમાંથી કોંગ્રેસ સરકારને બરખાસ્ત કરવામાં આવી હતી. આવી સ્થિતિમાં આ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં સીએમ રહીને પુષ્કર ધામીએ ખાતિમા વિધાનસભાથી ચૂંટણી જંગમાં ઉતર્યા હતા અને તેમને પણ હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, તેથી સીએમ ધામી પણ મુખ્યપ્રધાનઓની ચૂંટણીમાં હારવાની આ માન્યતાને તોડવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા.