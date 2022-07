નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે પીટી ઉષા, ઇલૈયારાજા સહિત ચાર વ્યક્તિઓને રાજ્યસભા (Nomination in Rajyasabha) માટે નોમિનેટ કર્યા છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટ (PM Narendra Modi Tweet) કરીને આ માહિતી આપી હતી અને દરેકના યોગદાનની પ્રશંસા કરી હતી. પીએમ મોદીએ અલગ-અલગ ટ્વીટ કરીને ચારેય હસ્તીઓને અભિનંદન (PM Modi Wish to new nominates) પાઠવ્યા હતા.

ટ્વીટ કરીને માહિતી આપીઃ પૂર્વ એથ્લેટ પીટી ઉષાને ટેગ કરીને પીએમ મોદીએ ટ્વીટ કર્યું કે પીટી ઉષા દરેક ભારતીય માટે પ્રેરણા છે. રમતગમતમાં તેમની સિદ્ધિઓ વ્યાપકપણે જાણીતી છે, પરંતુ વર્ષોથી ઉભરતા રમતવીરોને માર્ગદર્શન આપતું તેમનું કાર્ય પણ એટલું જ પ્રશંસનીય છે. રાજ્યસભામાં નામાંકિત થવા બદલ અભિનંદન.

સંગીતકાર રાજ્યસભામાંઃ વડાપ્રધાન મોદીએ જાણીતા સંગીતકાર ઇલૈયારાજાની રાજ્યસભામાં નામાંકન પર ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. તેણે ટ્વિટ કર્યું કે ઇલૈયારાજાની રચનાત્મક પ્રતિભાએ પેઢી દર પેઢી લોકોને સંગીતથી મંત્રમુગ્ધ કર્યા છે. તેમની કૃતિઓ ઘણી લાગણીઓને સુંદર રીતે દર્શાવે છે. તેમની જીવનયાત્રા પણ એટલી જ પ્રેરણાદાયી છે - તેમણે ઘણું હાંસલ કર્યું. ખુશી છે કે તેમને રાજ્યસભા માટે નોમિનેટ કરવામાં આવ્યા છે.

સમાજસેવીને સ્થાનઃ રાજ્યસભામાં ધર્મસ્થલા મંદિરના ધર્માધિકારી અને સામાજિક કાર્યકર વીરેન્દ્ર હેગડેના નામાંકન પર પીએમ મોદીએ કહ્યું કે વીરેન્દ્ર હેગડે ઉત્તમ સમાજ સેવામાં સૌથી આગળ છે. મને ધર્મસ્થળા મંદિરમાં પ્રાર્થના કરવાનો અને આરોગ્ય, શિક્ષણ અને સંસ્કૃતિના ક્ષેત્રોમાં તેમના દ્વારા કરવામાં આવી રહેલા મહાન કાર્યોને જોવાનો અવસર મળ્યો છે. તે ચોક્કસ સંસદીય કાર્યવાહીને સમૃદ્ધ બનાવશે.

ફિલ્મ ડાયરેક્ટરને નોમિનેટઃ વડાપ્રધાન મોદીએ ભારતીય પટકથા લેખક અને ફિલ્મ દિગ્દર્શક વી. વિજયેન્દ્ર પ્રસાદને રાજ્યસભામાં નામાંકિત થવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. તેણે ટ્વીટ કર્યું, 'વી. વિજયેન્દ્ર પ્રસાદ દાયકાઓથી સર્જનાત્મક દુનિયા સાથે જોડાયેલા છે. તેમની કૃતિઓ ભારતની ભવ્ય સંસ્કૃતિને પ્રતિબિંબિત કરે છે અને વિશ્વના મંચ પર તેમની છાપ છોડી છે. રાજ્યસભામાં નામાંકિત થવા બદલ અભિનંદન.