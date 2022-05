જોધપુર (રાજસ્થાનના): જોધપુર શહેરના જાલોરી ગેટ ચોક પર સોમવારે રાત્રે થયેલા હંગામા બાદ જિલ્લામાં ઈન્ટરનેટ સેવા આગામી આદેશ સુધી બંધ કરી દેવામાં આવી છે. સોમવારે રાત્રે ચોકડી સ્થિત સ્વાતંત્ર્ય સેનાની બાલ મુકુંદ બિસ્સાની પ્રતિમા પર ધ્વજ લગાવવા અને ચોકડીના સર્કલ પર ઈદના બેનરો લગાવવાને લઈને વિવાદ શરૂ થયો (Protest against loudspeakers at Jalori Gate) હતો. આ સિવાય ગુસ્સે થયેલા લોકો ઈદની નમાજ માટે ચોકડી સુધી લાઉડસ્પીકર લગાવવા માટે એકઠા થયા (Loudspeaker Row In Rajasthan) હતા. લોકોએ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા અને ધ્વજ અને બેનરો હટાવ્યા (Tension on eid in Jodhpur). આ દરમિયાન તેનો વિરોધ પણ થયો હતો. સામા પક્ષે પણ સક્રિય બની હતી. ચાર રસ્તા પર અનેક વાહનોના કાચ તૂટી ગયા હતા અને પથ્થરમારો થયો હતો. ટોળાએ લાઉડસ્પીકર ઉતારી નાખ્યા.

ઈન્ટરનેટ સેવા અટકીઃ મામલાની ગંભીરતાને જોતા પ્રશાસને આગામી આદેશ સુધી સમગ્ર જોધપુર જિલ્લામાં ઈન્ટરનેટ સેવા બંધ કરી દીધી છે. મંગળવારે અલસુબાના જિલ્લા કલેક્ટર હિમાંશુ ગુપ્તાએ પોતાનો આદેશ જારી કર્યો હતો.મંગળવારે સવારે યોજાનારી ઈદગાહની નમાજને ધ્યાનમાં રાખીને શહેરના તમામ સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. અહીં મુફ્તી આઝમ રાજસ્થાન શેર મોહમ્મદે એક અપીલ જારી કરીને મુસ્લિમ સમુદાયને અપીલ કરી છે કે વર્તમાન પરિસ્થિતિને જોતા વધુને વધુ લોકો તેમની નજીકની મસ્જિદોમાં નમાઝ અદા કરે.

પોલીસે બળપ્રયોગ કરવો પડ્યો: વધતી જતી હંગામાને જોતા પોલીસે લોકોને વિખેરવા માટે લાકડીઓ અને હળવા બળનો ઉપયોગ કર્યો હતો. જલોરી ગેટથી ઇદગાહ રોડ સુધી ટીયર ગેસના શેલ છોડવામાં આવ્યા હતા. આ જોઈને મોટી સંખ્યામાં જાબ્તા તૈનાત થઈ ગયા હતા. બંને પક્ષના લોકો ભેગા થયા. પોલીસે મોડી રાત્રે સમગ્ર વિસ્તારને લોકોથી સાફ કરાવ્યો હતો, આ દરમિયાન મીડિયાકર્મીઓ સાથે ઝઘડો થયો હતો. પત્રકારો પર લાઠીચાર્જ કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં એકને ઈજા પણ થઈ હતી.જેના વિરોધમાં પત્રકારો રસ્તા પર બેસી ગયા હતા. આ દરમિયાન કેટલાક લોકો હથિયારો સાથે આવ્યા હતા અને પોલીસ પર પથ્થરમારો કર્યો હતો.

લાઉડસ્પીકર, ઝંડા પર ગુસ્સો: ઈદ પહેલા ઈદગાહમાં છેલ્લી નમાઝ પઢવામાં આવે છે. ઇદગાહ જાલોરી ગેટથી થોડે દૂર છે. પરિણામે મોટી સંખ્યામાં લોકો ભેગા થાય છે અને એકબીજાને ગળે મળીને ઈદની શુભેચ્છા પાઠવે છે. વર્ષોથી ચાલી આવતી આ પરંપરાનો વિરોધ કરવા સોમવારે લોકો એકઠા થયા હતા. તેઓએ જલોરી ગેટના ચોકડી પર મોટા ધ્વજ, બેનરો અને લાઉડસ્પીકર લગાવવાનો વિરોધ શરૂ કર્યો, વાંધો ઉઠાવવામાં આવ્યો. આ દરમિયાન પોલીસ બંદોબસ્ત પણ સતત વધી રહ્યો હતો. થોડા સમય પછી ભીડ વધુ થવા લાગી, પછી ઝંડા, બેનરો ફાડી નાખવામાં આવ્યા અને લાઉડસ્પીકર પણ હટાવી દેવામાં આવ્યા. જેની સામે સામા પક્ષે આવ્યો હતો. ત્યારબાદ પોલીસે હળવો બળ પ્રયોગ કરીને ભીડને દૂર કરી હતી.

ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત તૈનાત: નોંધપાત્ર રીતે, જાલોરી ગેટ પર સ્વાતંત્ર્ય સેનાની બિસ્સાની પ્રતિમા સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. અહીં ઈદના ઝંડા લગાવ્યા પહેલા જ વિવાદ ટળી ગયો હતો. સોમવારે રાત્રે, જ્યારે અહીં મોટા ધ્વજ અને લાઉડસ્પીકર લગાવવામાં આવ્યા હતા, ત્યારે મામલામાં આગ લાગી હતી. અગમચેતીના ભાગરૂપે લોકોની અવરજવર અટકાવવા પોલીસે અખાલિયા ચોક, સોજતી ગેટ સહિતના અન્ય વિસ્તારોમાંથી રસ્તાઓ બંધ કરી દીધા હતા, પરંતુ જલોરી ગેટ પર લોકોની ભીડ જારી રહી હતી. મામલાની ગંભીરતાને જોતા પોલીસ કમિશનરેટના બંને ડીસીપી, અન્ય અધિકારીઓ સ્થળ પર જબતે સાથે રહ્યા છે.