દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ (PM Modi visit to kargil) સોમવારે કારગીલમાં સશસ્ત્ર દળોના જવાનો સાથે દિવાળીની (Narendra Modi met an army officer after 21 years) ઉજવણી કરી હતી. આ દરમિયાન જ્યારે એક યુવા સૈન્ય અધિકારીએ તેમને 2001માં ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાન તરીકેના કાર્યકાળ દરમિયાન મોદી સાથે લીધેલી તસવીર રજૂ કરી, ત્યારે એક લાગણીશીલ ક્ષણ સામે આવી હતી. આ તસવીર ત્યારે લેવામાં આવી છે, જ્યારે મોદી સૈનિક સ્કૂલમાં ગયા હતા, જ્યાં તેઓ સૈનિકને ભણાવતા હતા. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, મેજર અમિત મોદીને ગુજરાતના બાલાચડી સ્થિત સૈનિક સ્કૂલમાં મળ્યા હતા. મોદી રાજ્યના મુખ્યપ્રધાન બન્યા પછી તરત જ ઓક્ટોબરમાં તે શાળામાં ગયા હતા.

કારગીલમાં સૈનિકો સાથે તહેવારની ઉજવણી કરી હતી: એક અધિકારીએ કહ્યું કે, આજે જ્યારે કારગીલમાં (PM Modi along with going to Kargil) બંને ફરી એકબીજાને મળ્યા, ત્યારે તે ખૂબ જ ભાવનાત્મક મુલાકાત હતી. તસવીરમાં અમિત અને અન્ય વિદ્યાર્થી મોદી પાસેથી કવચ લેતા જોવા મળે છે. 2014માં વડાપ્રધાન બન્યા, ત્યારથી દર વર્ષે સશસ્ત્ર દળોના જવાનો સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરવાના તેમના રિવાજને અનુસરીને, મોદીએ આજે ​​કારગીલમાં સૈનિકો સાથે તહેવારની ઉજવણી કરી હતી.