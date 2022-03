નવી દિલ્હી: આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસના (International Women Day 2022) અવસર પર રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ (President will present the Nari Shakti Award to women) 2020 અને 2021 વર્ષ માટે 29 ઉત્કૃષ્ટ મહિલાઓને નારી શક્તિ પુરસ્કાર (Nari Shakti Award) પ્રદાન કરશે. મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલય (Ministry of Women and Child Development) દ્વારા દિલ્હીમાં 'આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ' (Azadi Ka Amrut Mahotsav) હેઠળ ઉજવવામાં આવતા આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસની સપ્તાહભરની ઉજવણી 1 માર્ચથી શરૂ કરવામાં આવી હતી.

રાષ્ટ્રપતિ કોવિંદ દ્વારા વર્ષ 2020 અને 2021 માટે નારી શક્તિ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવશે

એક અઠવાડિયા સુધી ચાલેલા કાર્યક્રમ પછી, 8 માર્ચ 2022 ના રોજ રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતે યોજાનાર વિશેષ સમારોહમાં રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ દ્વારા વર્ષ 2020 અને 2021 માટે નારી શક્તિ પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવશે. ખરેખર, કોવિડ-19 મહામારીને કારણે 2021માં વર્ષ 2020નો એવોર્ડ સમારંભ યોજાયો ન હતો. વડાપ્રધાન મોદી પુરસ્કાર વિજેતાઓ સાથે તેમના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરવા અને લોકોને કામ કરવા અને મહિલા સશક્તિકરણ સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં શ્રેષ્ઠતા હાંસલ કરવા પ્રેરણા આપવા માટે એક વાર્તાલાપ સત્ર પણ યોજશે. નારી શક્તિ પુરસ્કાર એ મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલયની એક પહેલ છે, જે વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ દ્વારા આપવામાં આવેલા અસાધારણ યોગદાનને માન્યતા આપવા માટે, મહિલાઓને રમત ચેન્જર્સ અને સમાજમાં સકારાત્મક પરિવર્તનના ઉત્પ્રેરક તરીકે ઉજવવા માટે છે.

એવોર્ડ સમાજની પ્રગતિમાં મહિલાઓને સમાન ભાગીદાર તરીકે ઓળખવાનો પ્રયાસ

આ સિદ્ધિ મેળવનારાઓએ તેમના સપના પૂરા કરવામાં ઉંમર, ભૌગોલિક અવરોધો અથવા સંસાધનોની પહોંચને આડે આવવા દીધી નથી. તેમની અદમ્ય ભાવના મોટા પાયે સમાજને અને ખાસ કરીને યુવા ભારતીય માનસને લિંગ પ્રથાઓને તોડવા અને લિંગ અસમાનતા અને ભેદભાવ સામે ઊભા રહેવા પ્રેરણા આપશે. આ એવોર્ડ સમાજની પ્રગતિમાં મહિલાઓને સમાન ભાગીદાર તરીકે ઓળખવાનો પ્રયાસ છે.

નારી શક્તિ પુરસ્કાર

વર્ષ 2020 માટે નારી શક્તિ પુરસ્કારના વિજેતાઓ ઉદ્યોગસાહસિકતા, કૃષિ, નવીનતા, સામાજિક કાર્ય, કલા અને હસ્તકલા, STEMM અને વન્યજીવ સંરક્ષણ વગેરે જેવા વિવિધ ક્ષેત્રોમાંથી છે. 2021 નારી શક્તિ પુરસ્કારના વિજેતાઓ ભાષાશાસ્ત્ર, ઉદ્યોગસાહસિકતા, કૃષિ, સામાજિક કાર્ય, કલા અને હસ્તકલા, મર્ચન્ટ નેવી, STEMM, શિક્ષણ અને સાહિત્ય, વિકલાંગ અધિકારો વગેરે ક્ષેત્રોમાંથી છે.

વર્ષ 2021 માટે પુરસ્કાર મેળવનાર મહિલાઓ

વર્ષ 2020 માટે નારી શક્તિ પુરસ્કાર અનિતા ગુપ્તા, ઉષા બેન દિનેશભાઈ વસાવા, નાસીરા અખ્તારી, સંધ્યા ધારી, નિવૃતિ રાય, ટિફની બ્રારો, પદ્મા યાંગચન, જોધૈયા બાઈ બૈગા, સયાલી નંદકિશોર અગાવને, વનિતા જગદેવ બોરાડે (તેમજા બોરા, અને તેજા મુન્ના જાગરણ) સંયુક્ત) રૂપ), ઇલા લોધ (મરણોત્તર), આરતી રાણા. જ્યારે વર્ષ 2021 માટે પુરસ્કાર મેળવનાર મહિલાઓમાં સથુપતિ પ્રસન્ના, તગે રીટા ટાખે, મધુલિકા રામટેકે, નિરંજનાબેન મુકુલભાઈ કલારથી, પૂજા શર્મા, અંશુલ મલ્હોત્રા, શોભા ગસ્તી, રાધિકા મેનન, કમલ કુંભારી, શ્રુતિ મહાપાત્રા, બતુલ રણગાસવામી, થાગવામી, નીરજા માધવી અને નીના ગુપ્તાનો સમાવેશ છે.