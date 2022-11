ભુવનેશ્વર: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ શુક્રવારે અહીંના યુનિટ-2 ગવર્નમેન્ટ ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલમાં પોતાની જ પથારી પર બેઠા હતા ત્યારે તેઓ ભાવુક થઈ ગયા હતા. તેઓ ઓડિશા પ્રવાસના બીજા દિવસે તેની શાળા અને કુંતલા કુમારી સબત આદિવાસી કન્યા છાત્રાલયમાં ગયા, જ્યાં તેઓ તેના શાળાના દિવસોમાં રહેતા (President Draupadi Murmu visit their old school) હતા. તેઓ 13 સહપાઠીઓને પણ મળ્યા અને તેમની વચ્ચે, તેમની શાળાના વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો સાથે ખુશી વ્યક્ત કરી હતી.

હાઈસ્કૂલનો પલંગ

રાષ્ટ્રપતિ વર્ગખંડ સાફ કરતા હતા: રાષ્ટ્રપતિએ શહેરના ખંડાગિરીમાં તપબન હાઈસ્કૂલની મુલાકાત લઈને દિવસની શરૂઆત કરી હતી. પોતાના શાળાના દિવસોને યાદ કરતાં મુર્મુએ કહ્યું, 'મેં મારા અભ્યાસની શરૂઆત મારા ઉપરબેડા ગામમાંથી કરી હતી. ગામમાં શાળાનું કોઈ મકાન નહોતું પરંતુ એક છાંટની ઝૂંપડી હતી જ્યાં અમે અભ્યાસ કરતા હતા. હાલના યુગના બાળકોને 'નસીબદાર' ગણાવતા પ્રમુખે કહ્યું કે, અમે વર્ગખંડ સાફ કરતા હતા, શાળાના પરિસરને ગાયના છાણથી ઢાંકતા (President Murmu Nostalgic School Memories) હતા. અમારા સમયમાં વિદ્યાર્થીઓ ખુલ્લા મનથી અભ્યાસ કરતા હતા. હું તમને સખત મહેનત કરવા અને તમારા અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની અપીલ કરું છું.'

હોસ્ટેલ પરિસરમાં રોપ્યો છોડ

મારી દાદી જ મારા રોલ મોડેલ: વિદ્યાર્થીઓ સાથેની વાતચીત દરમિયાન મુર્મુએ કહ્યું, 'અમારા સમયમાં ઇન્ટરનેટ, ટેલિવિઝન અને બહારની દુનિયા વિશે જાણવા માટે અન્ય કોઈ માધ્યમ જેવી સુવિધાઓ નહોતી. બહારની દુનિયામાંથી કોઈ પણ મારા રોલ મોડેલ ન હોવાથી, મારી દાદી મારા રોલ મોડેલ (Who is the role model of President Murmus) હતા. મેં જોયું કે તે કેવી રીતે લોકોને મદદ કરતા, ખાસ કરીને અમારા વિસ્તારોમાં મહિલાઓને. મારી દાદી માનસિક રીતે ખૂબ જ મજબૂત હતી અને હું તેમના જીવનમાંથી ઘણું શીખી છું.' મુર્મુ તેની શાળામાં પહોંચતા જ બાળકોએ તેમનું સ્વાગત કર્યું. તેણીએ આ શાળામાં ધોરણ 8 થી 11 સુધી અભ્યાસ કર્યો હતો. તે કેમ્પસની બહાર તેની એક ઝલક મેળવવા સવારથી ઊભેલા લોકોનું અભિવાદન કરવા માટે હાથ હલાવીને તેની શાળામાં પ્રવેશ કર્યો.