અમરાવતી: જ્યારથી બોલ પોઈન્ટ પેન બજારમાં આવી છે, ત્યારથી શાહી પેનની માંગ ઓછી થવા લાગી છે. પરંતુ તેનાલીનો એક પેન વેપારી હજુ પણ ખોવાયેલ વારસો, (PRESERVING THE LOST LEGACY OF FOUNTAIN PENS) ફાઉન્ટેન પેનને પ્રેમ કરે છે. તેઓ મફતમાં ફાઉન્ટેન પેન રિપેર (Free repair of fountain pen) કરે છે.

આ પણ વાંચો: રાહુલ ગાંધીનો જબરો ફેન: છેલ્લા 12 વર્ષથી કરે છે આ રીતે પગપાળા યાત્રા

ક્ષતિગ્રસ્ત પેનોનુ મફતમાં સમારકામ: રાજમુન્દ્રી રત્નમ પેન અને તેનાલી પ્રસાદ પેનને ભૂતકાળમાં કોઈ પરિચયની જરૂર નથી. કોઈના ખિસ્સામાં સોનેરી કેપ સાથે ફાઉન્ટેન પેન રાખવું એ વર્ગનો પર્યાય હતો. જોકે તેઓ બદલાતા સમય સાથે અદૃશ્ય થઈ ગયા છે. ગુંટુરમાં રૈનાર પેન સ્ટોર્સના માલિક વેંકટ નારાયણ મૂર્તિ તેમને બચાવવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. સ્વતંત્રતા પહેલાના યુગથી લઈને આધુનિક માસ્ટરપીસ સુધી તમામ પ્રકારની ફાઉન્ટેન પેન અહીં મળી શકે છે. જે દુર્લભ તો છે જ સાથે તે મૂલ્યવાન પણ છે. નારાયણ મૂર્તિ આધુનિક યુગના જૂના કટીંગને સાચવે છે અને ક્ષતિગ્રસ્ત પેનોનુ મફતમાં સમારકામ કરે છે.

આ પણ વાંચો: 300 ફૂટ ઊંડા ખાડામાં 6 મજૂરો ફસાયા, 2ને બચાવાયા

ફાઉન્ટેન પેન પ્રત્યેના તેમના પ્રેમ: નારાયણમૂર્તિની દુકાન વિવિધ પ્રકારની શાહી પેન તેમજ વિદેશની સૌથી મોંઘી પેન ઓફર કરે છે. ગ્રાહકોની પસંદગી મુજબ સોના, ચાંદી અને પિત્તળની બનેલી પેન પણ અહીં સરળતાથી ઉપલબ્ધ છે. ઉપરાંત, ગ્રાહકોને 30 વિવિધ રંગોની શાહી ઓફર કરવામાં આવે છે. નારાયણ મૂર્તિ કહે છે કે ફાઉન્ટેન પેન પ્રત્યેના તેમના પ્રેમે તેમને મફતમાં સમારકામ કરાવવાની પ્રેરણા આપી છે. તેમણે કહ્યું કે ઘણા યુવાનોને ફાઉન્ટેન પેન માટે ઈન્ક લેતા જોવું એ આવકારદાયક દૃશ્ય છે. તેમણે કહ્યું કે બદલાતા સમય અનુસાર શાહી પેન પણ ઉમેરીને અને બદલીને દરેકને ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી રહી છે.