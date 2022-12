ન્યૂઝ ડેસ્ક: શિયાળામાં બિમાર (Precautions to be taken in winter) થવાની સંભાવના વધી જાય છે, ખાસ કરીને બાળકોને ઉધરસ, શરદી, તાવ, અસ્થમા, ન્યુમોનિયા જેવી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે. (health tips for kids in winter) માતાપિતા ચિંતિત છે કારણ કે, તેમાંથી કેટલાકમાં શરીર પર લાલ ફોલ્લાઓ અને તિરાડો દેખાય છે. ડોકટરોએ જણાવ્યું કે, ગત મહિનામાં 15-20 બાળકોને આ લક્ષણો સાથે દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. સારવારથી તમામ સ્વસ્થ થયા છે.

ડૉક્ટરની સલાહ લેવાનું સૂચન કરવામાં આવે છે: આ સમયગાળા દરમિયાન, (Precautions to prevent children from getting sick) મુખ્યત્વે ન્યુમોનિયા, COPD અને અસ્થમા જેવા શ્વાસ સંબંધી રોગોની સમસ્યા સર્જાય છે. બાળરોગ નિષ્ણાંત ડૉ. સુચિત્રાએ જણાવ્યું હતું કે, આ સરળ સારવારથી ઘટે છે. જો કે, બેદરકારી યોગ્ય નથી અને તાત્કાલિક ડૉક્ટરની સલાહ લેવાનું સૂચન કરવામાં આવે છે. વાયરલ એક્સેન્થેમેટોસને લીધે, બાળકોમાં તાવ અને લાલ ફોલ્લાઓ શરીર પર દેખાય છે.

આ સમયે તકેદારી જરૂરી છે: