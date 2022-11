હૈદરાબાદ: આજના સમયમાં (Know these special things before becoming a bride) લગ્ન પહેલા છોકરો અને છોકરી એકબીજાને ઘણો સમય આપે છે. (Tips for a healthy relationship) જેથી તેઓ એકબીજાને સમજી શકે. લગ્ન પહેલા જો કોઈની પસંદ-નાપસંદ, ખામીઓ, સારાપણું, વિચાર વગેરે વિશે સમજાય તો લગ્ન પછી લગ્નજીવન ખૂબ જ સારી રીતે ચાલે છે. તમે કોઈને કેટલો પ્રેમ કરો છો તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. એકબીજાને ડેટ કરવું અને સાથે રહેવું એ બે અલગ બાબતો છે. લગ્ન માટે ઘણી વસ્તુઓ અને તેની સમજ હોવી જરૂરી છે. દરેક છોકરી તેમના સંબંધને ચલાવવા માટે સૂચનો લે છે અને તેમની પાસેથી શીખે છે કે લગ્ન પછી લગ્ન જીવનને કેવી રીતે સંચાલિત (How to manage married life) કરવું. જો કોઈ છોકરી લગ્ન કરવા જઈ રહી છે, તો તેણે નીચે આપેલ રિલેશનશિપ ટિપ્સનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, જે લગ્ન પછીના લગ્ન જીવનમાં ખૂબ મદદ કરશે.

મંગેતર સાથે વાત કરો: જો છોકરીને કોઈ સમસ્યા હોય તો તેને ધ્યાનમાં રાખવાને બદલે તેણે તેના મંગેતર સાથે તેના વિશે વાત કરવી જોઈએ. બધું સંપૂર્ણપણે સાફ કરવું વધુ સારું છે. ચાલો માની લઈએ કે તમારા મનમાં કોઈ દ્વિધા છે અને જો તમે તેના વિશે વાત નહીં કરો તો લગ્ન પછી પણ તમે દુવિધામાં જ રહેશો. આમ કરવાથી લગ્ન પછી સંબંધોમાં સમસ્યા આવી શકે છે. તેથી પ્રયાસ કરો કે જો કોઈ મૂંઝવણ હોય તો તેના વિશે વાત કરો.

મંગેતરને મહત્વ આપો: ઘણા સંબંધોમાં એવું જોવા મળે છે કે જ્યારે લગ્ન પછી સંતાનો થાય છે ત્યારે છોકરીનું ધ્યાન તેના બાળક તરફ વધુ જાય છે. પરંતુ નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, સ્વસ્થ સંબંધ માટે બંનેને સમાન મહત્વ આપવું જરૂરી છે. એટલા માટે સંતાન થયા પછી પણ પતિને એ જ રીતે મહત્વ આપો જે રીતે લગ્ન પહેલા. જેમ બાળકો જુએ છે, તેઓ ભવિષ્યમાં પણ એવું જ કરે છે. તેથી, બાળક અને પતિ વચ્ચે સંતુલન રાખો જેથી ભવિષ્યમાં બાળકો આવું ન કરે.

જીત કે હારની ભાવના ન રાખો: લગ્ન પછી યુગલો વચ્ચે ઝઘડા અને વિખવાદ સામાન્ય છે. પરંતુ જો કોઈ અણબનાવમાં જીત-હારને કારણે મતભેદો સર્જાય તો સંબંધોમાં ખટાશ વધી જાય છે. એટલા માટે હંમેશા હાર અને જીતની લાગણીથી દૂર રહો અને કોઈપણ ઝઘડાને તરત જ સમાપ્ત કરો.

લગ્ન પછી પણ ડેટ્સ પર જાઓ: ઘણી વખત એવું જોવા મળે છે કે કપલ્સ સમયના અભાવે બહાર ફરવા કે ડિનર પર જઈ શકતા નથી. આમ કરવાથી તેમની લવ-લાઈફમાં પ્રેમ ઓછો થઈ શકે છે, તેથી જ્યારે તમને સમય મળે ત્યારે તમારા પતિ સાથે ડેટ પર જાઓ. જો શક્ય હોય તો, સમયાંતરે પતિની પસંદગીનો ખોરાક રાંધો.

દરેક સવાર એક નવી સવાર જેવી લાગે છે: ગુડ મોર્નિંગ, ગુડ નાઈટ જેવા શબ્દો લગ્ન પછી પણ તમારા સંબંધોમાં પ્રેમની મીઠાશ ઓગાળી દે છે. બની શકે છે કે ગઈકાલે રાત્રે તમારા બંને વચ્ચે ઝઘડો થયો હોય અને જો તમે પોતે જ સવારે ઉઠતાની સાથે જ પતિને ગુડ મોર્નિંગની શુભકામના આપશો તો ચોક્કસપણે સામેવાળી વ્યક્તિનો ગુસ્સો ખતમ થઈ જશે. ઓફિસ જતી વખતે છોકરાની વાત કરવી, ગળે લગાડવું વગેરે સંબંધોમાં સકારાત્મકતા લાવે છે.

એકબીજાને જગ્યા આપો: કોઈપણ સંબંધમાં એકબીજાને સ્પેસ આપવી જરૂરી છે. જો તમારા પતિ ક્યાંક કામ કરે છે અને જો તમે તેને મિત્રો અથવા સહકર્મીઓ સાથે બહાર જવા માટે જગ્યા ન આપો તો તે ઘૂંટણિયે પડી જશે. તેથી હંમેશા એકબીજાને સ્પેસ આપો.