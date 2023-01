તેલંગાણા : ખમ્મમ જિલ્લાના વતની પ્રસન્ના કુમારે બાપટલા એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કર્યો હતો(Prasanna Kumar studied Mechanical Engineering). તેમણે 1988માં એક્ઝિક્યુટિવ ટ્રેઇની તરીકે NTPCમાં તેમની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી(Prasanna Kumar started his career at NTPC in 1988 as an executive trainee). તે કંપનીમાં તે એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટરના સ્તરે સુધી પહોંચ્યા છે(Prasanna Kumar's journey to Executive Director).

નિવૃત્તિ સુધી અથવા આગળના આદેશો સુધી કાર્યરત રહેશે - હાલમાં ગુજરાત રાજ્ય વિદ્યુત નિગમ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે ડેપ્યુટેશન પર કાર્યરત છે(Prasanna Kumar working on deputation as Managing Director of Gujarat Rajya Vidyut Nigam Limited). તાજેતરમાં જ તેમને NLC ઇન્ડિયાના CMD તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા(Prasanna Kumar Motupalli appointed as CMD of NLC India). તેઓ 30 જૂન, 2026 ના રોજ તેમની નિવૃત્તિ સુધી અથવા આગળના આદેશો સુધી આ પદ પર કાર્યરત રહેશે.