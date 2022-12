ઉતરપ્રદેશ: 25 નવેમ્બરના રોજ, બદાઉનના પ્રાણી પ્રેમી અને ભારતીય પશુ કલ્યાણ બોર્ડના (Animal Welfare Board of India) માનદ પ્રાણી કલ્યાણ અધિકારી, વિકેન્દ્ર શર્માની ફરિયાદ પર, પોલીસે મનોજ કુમાર વિરુદ્ધ ગટરમાં ઉંદર ડૂબવા બદલ (Postmortem of the dead body of rat in badaun) નો રિપોર્ટ નોંધ્યો હતો. વિકેન્દ્રનો આરોપ છે કે મનોજે દોરાની મદદથી ઉંદરની પૂંછડી સાથે પથ્થર બાંધીને તેને ગટરમાં ફેંકી દીધો હતો. આ પછી તેનું ડૂબી જવાથી મોત થયું હતું. બરેલીના IVRI ખાતે ઉંદરના મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવ્યું (Postmortem of the dead body of a rat)હતું.

પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં ખુલાસો થયો: ઉંદરનું મોત ગૂંગળામણને કારણે થયું હતું.માહિતી આપતાં ડૉ.કે.પી. સિંહ.આઈવીઆરઆઈના જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર ડૉ.કે.પી. સિંહે જણાવ્યું કે, ઉંદરના ફેફસાંમાં ખૂબ જ સોજો આવી ગયો હતો. તેના લીવરમાં નેક્રોટિક આવી ગયું હતું. હિસ્ટોપેથોલોજી અને માઈક્રોસ્કોપી પરીક્ષામાં, ઉંદરની કોઈપણ નળીમાં પાણી અથવા ગંદકીના કોઈ નિશાન મળ્યા નથી. ફેફસાનો ઝોકનો ભાગ ફાટી ગયો હતો કારણ કે મૃત્યુ દરમિયાન કોઈપણ પ્રાણી ઊંડો અને ભારે શ્વાસ લે છે જેના કારણે તે હર્ષભેર ફાટી જાય છે. તે જ સમયે, લિવરમાં અન્ય ચેપ વિશે વાત કરી.

ડૉ.અશોક કુમાર અને ડૉ.પવન કુમારે મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ કર્યું: ડો.કેપી સિંહે જણાવ્યું કે 25 નવેમ્બરે ઉંદરના મૃતદેહને IVRI લાવવામાં આવ્યો હતો. ડૉ.અશોક કુમાર અને ડૉ.પવન કુમારે મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ કર્યું. પોસ્ટ મોર્ટમમાં ઉંદરના ફેફસામાં સોજો જોવા મળ્યો હતો. તેમના લિવરમાં પણ થોડી સમસ્યા હતી, ત્યારબાદ ફેફસાંનો માઇક્રોસ્કોપોલોજી ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો. માઇક્રોસ્કોપિક તપાસમાં, તેને ફેફસામાં ગટરના પાણીની કોઈ ગંદકી મળી ન હતી. વૈજ્ઞાનિકો એવા તારણ પર પહોંચ્યા છે કે ઉંદરનું મોત ગૂંગળામણને કારણે થયું હતું.