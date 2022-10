મુંબઈ : ઉદ્ધવ ઠાકરે જૂથે નવા પક્ષના નામ સાથે નવા પ્રતીક સાથેનું પોસ્ટર બહાર (Poster of Uddhav Thackeray group released) પાડ્યું છે. ચૂંટણી પંચ દ્વારા ઉદ્ધવ ઠાકરે જૂથને (Shivsena Thackeray group) ઉદ્ધવ બાળાસાહેબ ઠાકરે શિવસેના નામ આપવામાં આવ્યું છે. પ્રતીક તરીકે એક મશાલ પણ આપવામાં (ECE allotted new symbol to Shivsena) આવી હતી. એકનાથ શિંદેના જૂથને બાળાસાહેબની શિવસેના નામ મળ્યું છે.

આદિત્ય ઠાકરેની પ્રતિક્રિયા : નવો લોગો, નવું નામ 'શિવસેના ઉદ્ધવ બાલાસાહેબ ઠાકરે' (Uddhav Balasaheb Thackeray) અમને ઉદ્ધવ બાલાસાહેબ ઠાકરે (Aaditya Thackeray reaction) પર ખૂબ ગર્વ છે. તેમણે મહારાષ્ટ્રના મુખ્યપ્રધાન તરીકે હજારો લોકોના જીવન બચાવવાનું કામ કર્યું છે. શિવસેનાના નેતા આદિત્ય ઠાકરેએ પ્રતિક્રિયા આપી છે કે અમે લોકો માટે નિષ્ઠાવાન અને પ્રમાણિક કામ કરી રહ્યા છીએ.

ઠાકરે જૂથને શિવસેના બાળાસાહેબ ઉદ્ધવનું નામ આપ્યું : આ સંદર્ભે ચૂંટણી પંચે વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ઠાકરે જૂથને શિવસેના બાળાસાહેબ ઉદ્ધવનું નામ આપ્યું છે. તેમજ ચૂંટણી પંચે શિંદે જૂથને બાળાસાહેબ શિવસેના નામની જાહેરાત કરી છે. જ્યારે, ઠાકરે જૂથને મશાલનું પ્રતીક આપવામાં આવ્યું છે અને ચૂંટણી પંચે શિંદે જૂથને ત્રણ વિકલ્પો સૂચવવા સૂચના આપી છે. આખરે શિવસેના પ્રમુખ બાળાસાહેબ ઠાકરેના મજબૂત હિંદુત્વના વિચારોનો વિજય થયો છે. મુખ્યપ્રધાને જવાબ આપ્યો કે, અમે બાળાસાહેબના વિચારોના વારસદાર છીએ. અંધેરી પૂર્વ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં એકનાથ શિંદે જૂથમાંથી ઉમેદવાર ઉતારવાની શક્યતા છે. (Thackeray vs Shinde group) આ ચૂંટણીમાં જોવા મળે તેવી શક્યતા છે, સૂત્રો ઠાકરે જૂથ આ ચૂંટણી જીત્યા બાદ શિંદે જૂથ પણ આ ચૂંટણી લડશે.