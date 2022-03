જામનગર: 20 માર્ચથી 24 માર્ચ સુધી 'ઈન્ટર પાર્લામેન્ટરી યુનીયન'ની (IPU) 144મી કોન્ફરન્સ (144th Conference of the Inter Parliamentary Union) ઈન્ડોનેશીયાના બાલી ખાતે યોજાવવાની છે. જેમાં ભારતના પાર્લામેન્ટરી ડેલીગેશનના (Indian Parliamentary Delegation) સભ્ય તરીકે જામનગરના સાંસદ પૂનમબેન માડમ (Member of Parliament Poonamban Madam) ભાગ લેશે.અગાઉ 143મી કોન્ફરન્સ સ્પેઈન(143rd Conference Spain) ખાતે યોજાયેલ હતી જેમાં પણ સાંસદએ ભાગ લીધો હતો.

IPU 144મી કોન્ફરન્સ:ઈન્ટ૨ પાર્લામેન્ટરી યુનિયનની (IPU) ૧૪૪મી કોન્ફરન્સ ઈન્ડોનેશીયાના બાલી ખાતે યોજાનાર છે. જેમાં ભારતીય ડેલીગેશનના અન્ય સાંસદો સાથે વિવિધ ફોરમમાં આંતરરાષ્ટ્રીય શાંતિ કોવિડ–19ની મહીલાઓ,બાળકો અને તરૂણો ઉપ૨ થયેલ અસ૨ો તેમજ શિક્ષણક્ષેત્રમાં IT ટેકનોલોજી દ્વારા કઈ રીતે સમાનતા લાવવી, ક્લાઈમેન્ટ ઈમરજન્સી વગેરે મુદાઓ ઉપર ચર્ચા અને મંતવ્યો રજુ કરવામાં આવશે.

IPU સ્થાપના 132 વર્ષ પહેલા: વિશ્વના દેશોની પાર્લામેન્ટ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ઓર્ગેનાઈઝેશન 'ઈન્ટરપાર્લામેન્ટરી યુનિયન'ની સ્થાપના 132 વર્ષ પહેલા સન 1889માં થઈ હતી. આ સંસ્થાનાં મૂળભૂત ઉદ્દેશો લોકશાહી શાસન પ્રણાલીને ઉત્તેજન આપવુ, એકબીજા રાષ્ટ્રો સાથે સહકારની ભાવનાથી રહે, પુરૂષ સ્ત્રીને સમાનતા મળી રહે, યુવાઓને રાજકરણમાં પ્રોત્સાહન મળે અને દુનીયાના તમામ રાષ્ટ્રોનો સમુચિત વિકાસ થાય તે રહેલ છે.

સંસદસભ્ય પુનમબેન માડમ:આઈ.પી.યુ.બ્યુરો ઓફ્ વુમનના સભ્ય તરીકે સંસદસભ્ય પુનમબેન માડમ મીટિંગમાં ઉપસ્થિત રહેશે અને બ્યુરોની ભવિષ્યની એટીવીટી શું હોવી જોઈએ તે અંગેના તેમના મંતવ્યો રજુ ક૨શે.