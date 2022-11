બિહાર: બકસરમાં, મહર્ષિ વિશ્વામિત્રની તપોભૂમિ અને ભગવાન રામની કર્મભૂમિ બક્સરના અહિલ્યા ધામ અહિરોલી ખાતે સનાતન સંસ્કૃતિ સમાગમ અંતર્ગત આંતરરાષ્ટ્રીય સંત સંમેલનનું આયોજન (International Saints Conference in Buxar)કરવામાં આવ્યું હતું. આ સંમેલનમાં રાષ્ટ્રીય સ્વયં સંઘના સરસંઘચાલક મોહન ભાગવત (Sarsanghchalak of Rashtriya Swayam Sangh) પણ મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજરી આપી હતી. આ ઈન્ટરનેશનલ સેન્ટ્સ કોન્ફરન્સમાં PoK અને અક્સાઈ ચીન (PoK issue raised in Sanatan Sanskriti Samagam )નો મુદ્દો પણ ઘણો ઉઠાવ્યો હતો. સંતોએ કહ્યું કે અમને અમારી જમીન ગમે તે ભોગે જોઈએ છે. આ અંગે કોઈ બાંધછોડ થઈ શકે નહીં.

PoK ને ભારતમાં ભેળવી દેવાની માંગઃ આ ધાર્મિક સંસદમાં જગદગુરુ રામભદ્રાચાર્યજી મહારાજે રાષ્ટ્ર કવિ દિનકરની પંક્તિઓ યાદ અપાવી હતી કે બક્સરના રહેવાસીઓ વિનંતી ન કરો કે હવે લડાઈ થશે, સંઘર્ષ ખૂબ જ ઉગ્ર હશે.. આ સાથે જગદગુરુએ કહ્યું. પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર અને ચીનના કબજા હેઠળની 800 ચોરસ માઈલ જમીન ટૂંક સમયમાં ભારતનો હિસ્સો બની શકે છે. સંમેલનમાં હાજર રહેલા આરએસએસના વડા મોહન ભાગવતનું નામ લેતા સંત રામભદ્રાચાર્ય મહારાજે કહ્યું કે હું માનું છું કે પીઓકે ભારતને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના કાર્યકાળમાં અને મોહન ભાગવતના સરસંઘચલાકત હેઠળ જ એક કરી શકાય છે.

હિન્દીને રાષ્ટ્રભાષા હોવી જોઈએ: બક્સરમાં યોજાયેલી આ ધર્મ સંસદમાં સંતોએ માગણી કરી છે કે ગૌહત્યા બંધ થવી જોઈએ, હિન્દીને રાષ્ટ્રભાષા હોવી જોઈએ, રામચરિત માનસને રાષ્ટ્રીય પુસ્તક બનાવવું જોઈએ અને પીઓકેને ભારતમાં ભળવું (Demand to merge PoK with India) જોઈએ. આ માટે આપણે સરકાર પર પણ દબાણ લાવવું જોઈએ. સંતોએ કહ્યું કે પરસ્પર કડવાશ ભૂલીને આપણે સાથે આવવું પડશે. તો જ રાષ્ટ્ર મજબૂત થશે. રાષ્ટ્રીય સમસ્યાઓ પર તમામ સંતોનો એક અભિપ્રાય હોવો જોઈએ. કેટલાક લોકો ધર્મ પરિવર્તન કરી રહ્યા છે, આપણે હવે ચિંતનનું કામ કરવું જોઈએ.

વિશ્વામિત્રના નેતૃત્વમાં શાંતિ સ્થપાઈઃ સંત રામભદ્રાચાર્યએ કહ્યું કે જો આજે બક્સર પ્રતિજ્ઞા લે તો સમગ્ર વિશ્વમાં શાંતિ સ્થપાઈ જશે. બક્સરમાં, મહર્ષિ વિશ્વામિત્રના નેતૃત્વમાં, પૂર્વમાં, વહેલી સવારે, મારીચ, સુબાહુ સમાપ્ત કરીને, વિશ્વમાં શાંતિ સ્થાપિત થઈ હતી. ઉદાહરણ આપતા તેમણે કહ્યું કે મહર્ષિ વિશ્વામિત્ર અને બ્રહ્મઋષિ વશિષ્ઠ વચ્ચે ઘણો વિવાદ હતો. છતાં જ્યારે વિશ્વામિત્ર અયોધ્યા ગયા અને રામને પૂછ્યું ત્યારે રાજા દશરથે ના પાડી, પરંતુ બ્રહ્મઋષિ વશિષ્ઠે રાજા દશરથને રામને વિશ્વામિત્ર સાથે મોકલવા કહ્યું હતું. મંચનું સંચાલન જગત ગુરુ રામાનુજાચાર્ય શ્રી લક્ષ્મી પ્રપન્ના શ્રી જિયાર સ્વામીજી મહારાજે કર્યું હતું અને આભારવિધિ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ ડૉ. આરએન સિંહે કર્યું હતું.

