હૈદરાબાદ: દેશ અને દુનિયામાં વધતી જતી મોંઘવારી અને મંદીના સંકટ વચ્ચે, દરેક વ્યક્તિ વધુ વળતર આપતી FDની શોધમાં છે.SBI, HDFC, ICICI અને બેંક ઓફ બરોડા જેવી બેંકો પણ આ ઓફર કરી રહી છે, પરંતુ આ બધાની વચ્ચે પીએનબીએ (PNB decided to increase the interest rate of FD) પોતાનું બૉક્સ ખોલ્યું છે અને અત્યાર સુધીમાં સૌથી વધુ વ્યાજ (Highest return ever on FD in PNB) આપવાનો દાવો કર્યો છે.

શું છે યોજના?: પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) એ શુક્રવારે કહ્યું કે, તે 600 દિવસની વિશેષ FD સ્કીમ પર વાર્ષિક 7.85 ટકા વ્યાજ ચૂકવશે. આ વિશેષ વ્યાજ દર યોજના 19 ઓક્ટોબર, 2022 થી અમલમાં આવી છે. આ યોજના વરિષ્ઠ નાગરિકો (60-80 વર્ષ) અને ખૂબ જ વરિષ્ઠ નાગરિકો (80 વર્ષ અને તેથી વધુ) માટે છે. આ અંતર્ગત બે કરોડ રૂપિયાથી ઓછી રકમ જમા કરાવી શકાય છે.

નાણાકીય નીતિમાં વધુ એક મોટો વધારો: કોરોના મહામારી બાદ RBIએ રેપો રેટમાં મોટો ઘટાડો કર્યો હતો. તે પછી બેંકોએ પણ FD પર આપવામાં આવતા વ્યાજ દરમાં ઘટાડો કર્યો હતો. જો કે, આકાશને આંબી રહેલા ફુગાવાને અંકુશમાં લેવા માટે, RBI દ્વારા સતત ચાર વખત રેપો રેટમાં 1.90 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ડિસેમ્બરમાં યોજાનારી નાણાકીય નીતિમાં વધુ એક મોટો વધારો થવાની પણ શક્યતા છે. આ પછી બેંકોએ પણ FDના વ્યાજ દરમાં વધારો કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. ઘણી મોટી બેંકો દ્વારા FD પર 7.65 ટકા વ્યાજ આપવામાં આવી રહ્યું છે. તે જ સમયે, વરિષ્ઠ નાગરિકોને FD પર 8 ટકાના દરે વ્યાજ આપવામાં આવી રહ્યું છે.

FD કરાવતા પહેલા આ વાતોનું ધ્યાન રાખો: