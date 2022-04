નવી દિલ્હી: વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે તેમના મુલાકાતે આવેલા બ્રિટિશ સમકક્ષ બોરિસ જોન્સન (PM Narendra Modi and British PM Boris Johnson met) સાથે સંરક્ષણ, વેપાર અને સ્વચ્છ ઊર્જાના ક્ષેત્રોમાં પરસ્પર સહયોગને વધુ વિસ્તૃત કરવા માટે વિગતવાર ચર્ચા કરી હતી. વડા પ્રધાન કાર્યાલય (PMO twitte) એ એક ટિ્વટમાં જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને બોરિસ જોન્સન નવી દિલ્હીમાં વાતચીત કરી હતી. બંને નેતાઓએ ભારત અને યુકે વચ્ચે દ્વિપક્ષીય સહયોગને (Bilateral cooperation between India and the UK) પ્રોત્સાહન આપવાની રીતો પર ચર્ચા કરી હતી.

ભારતની ટેક્નોલોજી: મંત્રણા પહેલા, બ્રિટને જણાવ્યું હતું કે તે શ્રેષ્ઠ બ્રિટિશ એડવાન્સ્ડ યુદ્ધ વિમાનના નિર્માણ અંગે ભારતને માહિતી આપશે અને હિંદ મહાસાગરમાં પડકારોનો સામનો કરવા માટે ભારતની ટેક્નોલોજીની જરૂરિયાતોને સમર્થન આપશે. આગામી દાયકાઓમાં ભારત સાથે વધુ સંરક્ષણ અને સુરક્ષા ભાગીદારીના સમર્થનમાં, યુકે ભારતને ઓપન જનરલ એક્સપોર્ટ લાયસન્સ (Open General Export License) જારી કરશે, જે અમલદારશાહીને ઘટાડશે અને સંરક્ષણ પ્રાપ્તિ માટે પુરવઠાનો સમય ઘટાડશે, બ્રિટિશ હાઈ કમિશને જણાવ્યું હતું.

વિશ્વ નિરંકુશ દેશો: બ્રિટિશ વડા પ્રધાન રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધની પૃષ્ઠભૂમિમાં ગુરુવારે બે દિવસની મુલાકાતે ભારત પહોંચ્યા હતા. હાઈ કમિશન દ્વારા જ્હોન્સનના હવાલાએ કહ્યુ હતું કે, વિશ્વ નિરંકુશ દેશોના વધતા જોખમોનો સામનો કરી રહ્યું છે જે લોકશાહીને નબળી પાડવા, મુક્ત વેપારને સમાપ્ત કરવા અને સાર્વભૌમત્વને કચડી નાખવા માંગે છે. આ તોફાની દરિયામાં ભારત સાથે બ્રિટનની ભાગીદારી ચમકી રહી છે. હાઈ કમિશને કહ્યું કે યુકે અને ભારતને પોસાય તેવા ગ્રીન હાઈડ્રોજન પર કામને વેગ આપવા માટે વર્ચ્યુઅલ હાઈડ્રોજન સાયન્સ અને ઈનોવેશન હબ શરૂ કરી રહ્યા છે.પીએમ મોદીએ તેમના બ્રિટિશ સમકક્ષ બોરિસ જોન્સન સાથે વાત કરી હતી.

નવીનીકરણીય ઉર્જા: તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્હોન્સન સ્વચ્છ અને નવીનીકરણીય ઉર્જા પર નવા સહકારની પણ ચર્ચા કરશે, જેનો ઉદ્દેશ્ય આયાતી તેલમાંથી નવી દિલ્હીના ઉર્જા સંક્રમણને ટેકો આપવા અને સલામત અને ટકાઉ ઉર્જા દ્વારા તેની સ્થિતિસ્થાપકતા વધારવા અને યુકે અને ભારત બંનેમાં આબોહવા પરિવર્તનનો સામનો કરવાનો છે.