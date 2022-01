નવી દિલ્હીઃ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (PM Modi Punjab Visit) આજે પંજાબના પ્રવાસે જઈ રહ્યા છે. કૃષિ કાયદા રદ્દ કર્યા બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની પંજાબની આ પહેલી (PM Modi's first visit Punjab after repeal Of Agriculture Act) મુલાકાત છે. જો કે, પીએમ મોદી લગભગ બે વર્ષ પછી પંજાબ જઈ રહ્યા છે અને આગામી પંજાબ વિધાનસભા ચૂંટણી 2022ને (Punjab Assembly Election 2022) ધ્યાનમાં રાખીને, આ પ્રવાસને રાજ્યમાં ચૂંટણીના ઉપક્રમની જેમ જોવામાં આવી રહ્યો છે.

PM Modi Punjab Visit : PM મોદી આજે પંજાબમાં આપશે ચૂંટણી શંખ, 42,750 કરોડના આપશે પ્રોજેક્ટ

PM મોદી આજે ફિરોઝપુરની મુલાકાતે

આજે બુધવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો કાર્યક્રમ ફિરોઝપુરમાં છે (PM Modi to visit Ferozepur today)જ્યાં તેઓ રાજ્યને કરોડો રૂપિયાના પ્રોજેક્ટ્સ આપશે. (PM બહુવિધ વિકાસ પ્રોજેક્ટનો શિલાન્યાસ કરશે). ફિરોઝપુર પ્રવાસ દરમિયાન પીએમ મોદી જાહેર સભાને પણ સંબોધિત (pm modi will address a rally in Ferozepur) કરશે.

PM મોદી પંજાબને કરોડની યોજનાઓ ભેટમાં આપશે

આગામી પંજાબ વિધાનસભા ચૂંટણીને જોતા એમ કહેવું ખોટું નહીં હોય કે આ પ્રવાસ પીએમ મોદીના મિશન પંજાબની શરૂઆત છે.PM મોદી પંજાબને 42,750 કરોડની યોજનાઓ ભેટમાં આપશે.

મોદી દિલ્હી-અમૃતસર-કટરા એક્સપ્રેસ વેનો શિલાન્યાસ કરશે

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પંજાબના ફિરોઝપુરમાં દિલ્હી-અમૃતસર-કટરા એક્સપ્રેસ વેનો શિલાન્યાસ કરશે. આ મુખ્ય શીખ ધાર્મિક સ્થળોને વધુ સારી કનેક્ટિવિટી પ્રદાન કરશે. આ સિવાય વૈષ્ણોદેવી સુધી પહોંચવું પણ સરળ બનશે.

મોદી વિવિધ વિકાસ યોજનાઓનો શિલાન્યાસ કરશે

ફિરોઝપુરની મુલાકાત દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રૂપીયા 42,750 કરોડથી વધુના ખર્ચની વિવિધ વિકાસ યોજનાઓનો શિલાન્યાસ કરશે. આ પ્રોજેક્ટ્સમાં દિલ્હી-અમૃતસર-કટરા એક્સપ્રેસવે, અમૃતસર-ઉના સેક્શનને ચાર-માર્ગીકરણ, મુકેરિયા-તલવાડા નવી મોટી રેલ્વે લાઇન, ફિરોઝપુર ખાતે પીજીઆઈ સેટેલાઇટ સેન્ટર અને કપૂરથલા અને હોશિયારપુરમાં બે નવી મેડિકલ કોલેજોનો સમાવેશ થાય છે.

પંજાબમાં બે મોટા રોડ કોરિડોરનો શિલાન્યાસ કરાશે

પંજાબ રાજ્યમાં અનેક રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગોનો (Development of National Highways started In Punjab) વિકાસ શરૂ થયો છે. પરિણામે રાજ્યમાં રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગોની કુલ લંબાઈ 2014માં લગભગ 1700 કિલોમીટરથી વધીને 2021માં 4100 કિલોમીટરથી વધુ થઈ ગઈ છે. આવા પ્રયાસો ચાલુ રાખીને પંજાબમાં બે મોટા રોડ કોરિડોરનો શિલાન્યાસ કરવામાં આવશે. મુખ્ય ધાર્મિક કેન્દ્રો સુધી પહોંચ વધારવાના વડાપ્રધાનના વિઝનને પરિપૂર્ણ કરવાની દિશામાં પણ આ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું સાબિત થશે.

દિલ્હી-અમૃતસર-કટરા એક્સપ્રેસવે કરોડના ખર્ચે વિકસાવવામાં આવશે

669 કિલોમીટર લાંબો દિલ્હી-અમૃતસર-કટરા એક્સપ્રેસવે કુલ રૂપિયા 39,500 કરોડના ખર્ચે વિકસાવવામાં આવશે. આનાથી દિલ્હીથી અમૃતસર અને દિલ્હીથી કટરાની મુસાફરીનો સમય અડધો થઈ જશે. ગ્રીનફિલ્ડ એક્સપ્રેસવે મુખ્ય શીખ ધાર્મિક સ્થળો - સુલતાનપુર લોધી, ગોઇંદવાલ સાહિબ, ખડૂર સાહિબ, તરનતારન અને કટરા ખાતેના વૈષ્ણો દેવી મંદિરને જોડશે.

એક્સપ્રેસવે ત્રણ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના મુખ્ય આર્થિક કેન્દ્રોને જોડશે

આ એક્સપ્રેસવે ત્રણ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો- હરિયાણા, ચંદીગઢ, પંજાબ અને જમ્મુ અને કાશ્મીર નામના અંબાલા, ચંદીગઢ, મોહાલી, સંગરુર, પટિયાલા, લુધિયાણા, જલંધર, કપૂરથલા, કઠુઆ અને સાંબાના મુખ્ય આર્થિક કેન્દ્રોને પણ જોડશે.

કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે અમૃતસર-ઉના સેક્શનને ફોર-લેન બનાવવામાં આવશે

લગભગ 1700 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે અમૃતસર-ઉના સેક્શનને ફોર-લેન બનાવવામાં આવશે. 77 કિમીની કુલ લંબાઈ આ વિભાગ ઉત્તરી પંજાબ અને હિમાચલ પ્રદેશ વચ્ચેનું અંતર ઘટાડશે.

ધાર્મિક સ્થળોની હિલચાલને સુધારવામાં મદદ મળશે

કોરિડોરનો એક ભાગ છે જે ચાર મુખ્ય રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો (Four major national highways) અમૃતસર-ભટિંડા-જામનગર ઇકોનોમિક કોરિડોર, દિલ્હી-અમૃતસર-કટરા એક્સપ્રેસવે, ઉત્તર-દક્ષિણ કોરિડોર અને કાંગડા-હમીરપુર-બિલાસપુર-શિમલા કોરિડોરને જોડે છે. આનાથી ઘોમન, હરગોબિંદપુર અને પુલપુક્તા નગર (પ્રસિદ્ધ ગુરુદ્વારા પુલપુક્તા સાહિબનું સ્થાન)માં સ્થિત ધાર્મિક સ્થળોની હિલચાલને સુધારવામાં મદદ મળશે.

વાહનવ્યવહારનો સર્વ-હવામાન મોડ પ્રદાન કરશે

પ્રધાનમંત્રી 410 કરોડ રૂપિયાથી વધુના ખર્ચે મુકેરિયા અને તલવાડા વચ્ચે બાંધવામાં આવનાર લગભગ 27 કિલોમીટરની નવી બ્રોડગેજ રેલ્વે લાઇનનો શિલાન્યાસ પણ કરશે. આ રેલ્વે લાઈન નાંગલ ડેમ-દોલતપુર ચોક રેલ્વે વિભાગનું વિસ્તરણ હશે. આ વિસ્તારમાં વાહનવ્યવહારનો સર્વ-હવામાન મોડ પ્રદાન કરશે.

હિલ સ્ટેશનો અને ધાર્મિક મહત્વના સ્થળોને સરળ કનેક્ટિવિટી મળશે

આ પ્રોજેક્ટનું વ્યૂહાત્મક મહત્વ પણ છે કારણ કે, તે મુકેરિયન ખાતેની હાલની જલંધર-જમ્મુ રેલ્વે લાઇન સાથે જોડાઈને જમ્મુ અને કાશ્મીરના વૈકલ્પિક માર્ગ તરીકે કામ કરશે. આ પ્રોજેક્ટ પંજાબના હોશિયારપુર અને હિમાચલ પ્રદેશના ઉનાના લોકો માટે ખાસ કરીને ફાયદાકારક સાબિત થશે. આનાથી આ વિસ્તારમાં પ્રવાસનને વેગ મળશે અને હિલ સ્ટેશનો તેમજ ધાર્મિક મહત્વના સ્થળોને સરળ કનેક્ટિવિટી મળશે.

