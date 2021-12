નવી દિલ્હીઃ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે વારાણસીમાં આયોજિત ઓલ ઈન્ડિયા મેયર્સ કોન્ફરન્સનું (All India Mayors Conference) ઉદ્ઘાટન કરશે અને તેને વીડિયો કોન્ફરન્સ (Video conferencing) દ્વારા સંબોધિત પણ કરશે. વડાપ્રધાન કાર્યાલય (PMO) એ આ માહિતી આપી.

કોન્ફરન્સની થીમ ન્યૂ અર્બન ઈન્ડિયા

કોન્ફરન્સની થીમ ન્યૂ અર્બન ઈન્ડિયા (Theme Of The Conference New Urban India) છે અને તેમાં વિવિધ રાજ્યોના મેયર ભાગ લેશે. PMOએ જણાવ્યું હતું કે, શહેરી વિસ્તારોમાં સરળતા રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા વડાપ્રધાનનો હંમેશા પ્રયાસ રહ્યો છે અને આને ધ્યાનમાં રાખીને, વિઘટિત શહેરી માળખાકીય સુવિધાઓ અને સુવિધાઓના અભાવ જેવી સમસ્યાઓને દૂર કરવા માટે ઘણી યોજનાઓ અને પહેલ શરૂ કરવામાં આવી હતી.

17મી ડિસેમ્બરે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે

PMOએ કહ્યું કે, આ એપિસોડમાં ઉત્તર પ્રદેશ પર વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે અને તેનું પરિણામ ત્યાંના શહેરી લેન્ડસ્કેપમાં મોટા પાયે પરિવર્તનના સ્વરૂપમાં જોવા મળ્યું છે. કેન્દ્ર સરકાર અને ઉત્તર પ્રદેશ સરકારની મોટી ઉપલબ્ધિઓ અને વિકાસ કાર્યોની ઝલક આપવા માટે એક પ્રદર્શન પણ મૂકવામાં આવ્યું છે. 17મી ડિસેમ્બરે તેનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ 18 અને 19મી ડિસેમ્બરે તેને સામાન્ય લોકો માટે ખોલવામાં આવશે.

