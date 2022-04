નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સોમવારે રાયસીના ડાયલોગની સાતમી આવૃત્તિનું ઉદ્ઘાટન (Raisina dialogue 2022) કરશે. યુરોપિયન કમિશનના પ્રમુખ ઉર્સુલા વોન ડેર લેયન મુખ્ય અતિથિ તરીકે (Ursula von der Leyen in raisina dialogue ) ઉદ્ઘાટન સત્રમાં હાજરી (7th edition of Raisina Dialogue ) આપશે. આ સંવાદ 25-27 એપ્રિલના ત્રણ દિવસ દરમિયાન વ્યક્તિગત ફોર્મેટમાં (PM Modi to inaugurate 7th edition of Raisina Dialogue) યોજાશે.

વર્ચ્યુઅલ ફોર્મેટમાં સંવાદ: રાયસીના ડાયલોગ એ ભારતની ભૌગોલિક રાજનીતિ અને ભૌગોલિક અર્થશાસ્ત્ર પરની મુખ્ય પરિષદ છે, જે 2016 થી દર વર્ષે યોજાય છે. તે ઓબ્ઝર્વર રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન (ORF) ના સહયોગથી વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા આયોજિત કરવામાં (geopolitics and geoeconomics) આવે છે. ગયા વર્ષે, કોરોના મહામારીના કારણે જરૂરી અસાધારણ સંજોગોને (Observer Research Foundation) કારણે વર્ચ્યુઅલ ફોર્મેટમાં સંવાદ હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો. આ વર્ષે આયોજકોએ સંવાદનું સલામત સંચાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે કોવિડ-19 હેલ્થ પ્રોટોકોલને અનુસરવા માટે તમામ જરૂરી પગલાં લીધાં છે.

2022ની આવૃત્તિની થીમ છે "ટેરા નોવા: ઉત્સુક, અધીર અને અધીર". ત્રણ દિવસ દરમિયાન, સંવાદમાં છ વિષયોના સ્તંભો પર બહુવિધ ફોર્મેટમાં પેનલ ચર્ચાઓ અને વાતચીત થશે - (i) લોકશાહી પર પુનર્વિચાર: વેપાર, તકનીક અને વિચારધારા; (ii) બહુપક્ષીયવાદનો અંત: નેટવર્ક્ડ વૈશ્વિક વ્યવસ્થા?; (iii) વોટર કોકસ: ઈન્ડો-પેસિફિકમાં તોફાની ભરતી; (iv) સમુદાયો ઇન્ક.: આરોગ્ય, વિકાસ અને ગ્રહ માટે પ્રથમ પ્રતિસાદકર્તા; (v) હરિત સંક્રમણ હાંસલ કરવું: સામાન્ય આવશ્યક, વાસ્તવિકતાઓને અલગ પાડવી; અને (vi) સેમસન વિ. ગોલિયાથ: ધ પર્સિસ્ટન્ટ એન્ડ રિલેન્ટલેસ ટેક વોર્સ.

બર્લિન અને વોશિંગ્ટન ડીસીમાં ઇવેન્ટ્સનું આયોજન: આ વર્ષે, બર્લિન અને વોશિંગ્ટન ડીસીમાં રાયસિના ડાયલોગ સાઇડ-ઇવેન્ટ્સનું આયોજન (Terra Nova raisina dialogue) કરવામાં આવશે. રાયસીના યંગ ફેલો પ્રોગ્રામ પણ મુખ્ય પરિષદની બાજુમાં યોજવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમમાં સ્વીડનના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન કાર્લ બિલ્ડ, કેનેડાના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન સ્ટીફન હાર્પર, માલદીવના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ મોહમ્મદ નશીદ અને ઓસ્ટ્રેલિયાના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન એન્થોની એબોટની હાજરી પણ જોવા મળશે. યુએન જનરલ એસેમ્બલીના પ્રમુખ અબ્દુલ્લા શાહિદ પ્રી-રેકોર્ડેડ ભાષણ આપશે.

મોટી સંખ્યામાં દર્શકોની હાજરીની અપેક્ષા: આર્જેન્ટિના, આર્મેનિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા (ઓનલાઈન) ગુયાના, નાઈજીરીયા, નોર્વે, લિથુઆનિયા, લક્ઝમબર્ગ, મેડાગાસ્કર, નેધરલેન્ડ, ફિલિપાઈન્સ, પોલેન્ડ, પોર્ટુગલ અને સ્લોવેનિયાના વિદેશપ્રધાન પણ ભાગ લેશે. 2022 ની આવૃત્તિમાં 90 થી વધુ દેશો અને બહુપક્ષીય સંસ્થાઓના 210 થી વધુ વક્તાઓ સાથે 100 થી વધુ સત્રો હશે. વિવિધ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ પર સંવાદમાં મોટી સંખ્યામાં દર્શકો પણ હાજરી આપે તેવી અપેક્ષા છે.

વ્યૂહાત્મક મુદ્દાઓની ચર્ચા: છેલ્લા સાત વર્ષોમાં, રાયસીના સંવાદ આંતરરાષ્ટ્રીય બાબતો પર એક અગ્રણી વૈશ્વિક પરિષદ તરીકે ઉભરવા માટે કદ અને પ્રોફાઇલમાં વિકસ્યો છે. તે વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક અને નીતિ-નિર્માણ સમુદાયના અગ્રણી ચિંતન નેતાઓને વિશ્વની સામેના મુખ્ય ભૌગોલિક રાજકીય વિકાસ અને વ્યૂહાત્મક મુદ્દાઓની ચર્ચા કરવા માટે આકર્ષે છે.