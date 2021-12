શિમલા: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે સોમવારે મંડીના પેડલ ગ્રાઉન્ડ ખાતે જાહેર સભાને (PM Modi will address people of state at Paddal Maidan) સંબોધિત કરશે. આ પહેલા વડાપ્રધાન રાજ્ય માટે રૂપિયા 11,281 કરોડના વિવિધ વિકાસલક્ષી પ્રોજેક્ટો સમર્પિત કરશે. જાહેર સંબોધન પછી વડાપ્રધાન પૅડલ ગ્રાઉન્ડમાં સ્થાપિત પંડાલમાં રોકાણકારો સાથે થોડો સમય વિતાવશે અને તેમને સંબોધન પણ કરી શકે છે. મંડીમાં લગભગ બે કલાક રહ્યા બાદ નરેન્દ્ર મોદી દિલ્હી પરત ફરશે.

હિમાચલ સરકારના ચાર વર્ષ પૂર્ણ થવા પર PM મોદી રાજ્યના લોકોને સંબોધન કરશે

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે 27 ડિસેમ્બરે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ (Amrut Mahotsav of Independence on 27th December), હિમાચલ પ્રદેશને પૂર્ણ રાજ્યનો દરજ્જો આપવાના સુવર્ણ જયંતિ વર્ષ (Golden Jubilee year) અને રાજ્યના કાર્યકાળના ચાર વર્ષ પૂરા (HIMACHAL GOVERNMENT FOUR YEARS) થવાના અવસરે જિલ્લા મંડીના પદ્દલ મેદાન ખાતે રાજ્યના લોકોને સંબોધિત કરશે. આ પ્રસંગે (PM Narendra Modi Himachal Visit) વડાપ્રધાન રાજ્ય માટે રૂપિયા 11,281 કરોડના ખર્ચના વિવિધ વિકાસલક્ષી પ્રોજેક્ટો સમર્પિત કરશે. વડાપ્રધાન શિમલા જિલ્લામાં 2081.60 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બાંધવામાં આવેલી પબ્બર નદી પર 111 મેગાવોટ ક્ષમતાની સાવદા-કુડ્ડુ હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક પ્રોજેક્ટ રાજ્યના લોકોને સમર્પિત કરશે. આ હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક પ્રોજેક્ટ દર વર્ષે 386 મિલિયન યુનિટ વીજળીનું ઉત્પાદન કરશે જેનાથી રાજ્યને વાર્ષિક રૂપિયા 120 કરોડની આવક થશે.

વડાપ્રધાન રેણુકાજી ડેમ પ્રોજેક્ટનો શિલાન્યાસ કરશે

વડાપ્રધાન સિરમૌર જિલ્લાની ગિરી નદી પર લગભગ રૂ. 6700 કરોડ (હિમાચલમાં પીએમ મોદી)ના ખર્ચે બાંધવામાં આવનાર રેણુકાજી ડેમ પ્રોજેક્ટનો શિલાન્યાસ પણ કરશે. આ પ્રોજેક્ટના નિર્માણ સાથે 40 મેગાવોટ ક્ષમતાનો વાર્ષિક પાવર પ્લાન્ટ 200 મિલિયન યુનિટનું ઉત્પાદન કરશે, જેનો ઉપયોગ રાજ્ય દ્વારા કરવામાં આવશે. આ ડેમની સંગ્રહ ક્ષમતા 498 મિલિયન ક્યુબિક મીટર હશે. જેના કારણે દિલ્હીમાં પીવાના પાણીની 40 ટકા જરૂરિયાત પૂરી થશે.

વડાપ્રધાન 66 મેગાવોટ ધૌલસિદ્ધ હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક પ્રોજેક્ટનો શિલાન્યાસ કરશે

આ પ્રસંગે વડાપ્રધાન 66 મેગાવોટ ધૌલસિદ્ધ હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક પ્રોજેક્ટનો શિલાન્યાસ પણ કરશે. હમીરપુર અને કાંગડા જિલ્લામાં બિયાસ નદી પર બનાવવામાં આવનાર આ પ્રોજેક્ટનો કુલ ખર્ચ 688 કરોડ રૂપિયા છે. પ્રધાનમંત્રી 210 મેગાવોટ લુહરી હાઇડ્રોઇલેક્ટ્રિક પ્રોજેક્ટ સ્ટેજ-1 માટે શિલાન્યાસ પણ કરશે, જે ભારત સરકાર અને હિમાચલ પ્રદેશ સરકાર વચ્ચેના સંયુક્ત સાહસ છે. આ પ્રોજેક્ટ શિમલા અને કુલ્લુ જિલ્લામાં સ્થિત છે. આ પ્રોજેક્ટ દ્વારા ગ્રીડની સ્થિરતા તેમજ પાવર સપ્લાયમાં સુધારો થશે.

આ પણ વાંચો: PM Modiએ હિમાચલ પ્રદેશના આરોગ્યકર્મીઓને કર્યો આગ્રહ, કહ્યું- કોરોનાની વેક્સિનનો બગાડ ન કરવો

આ પણ વાંચો: PM Modi આજે હિમાચલના આરોગ્યકર્મીઓને કોરોનાની રસીના લાભાર્થીઓ સાથે સંવાદ કરશે