નવી દિલ્હી: ચીનથી લઈને વિશ્વના ઘણા દેશોમાં કોરોનાએ(NEW CORONA VARIANT CASES IN WORLD) તબાહી મચાવી છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં વિશ્વભરમાં 1300થી વધુ લોકોના મોત થયા છે. ભારતમાં એક દિવસમાં કોરોનાના 185 કેસો(corona case news update). વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કોરોનાની સ્થિતિને લઈને આજે સમીક્ષા બેઠક(PM MODI REVIEW MEETING ON NEW CORONA VARIANT) યોજી હતી.

PMની સમીક્ષા બેઠક: PM મોદીની અધ્યક્ષતા હેઠળ આજે દિલ્હી ખાતે હાઇલેવલ બેઠક યોજાશે. જેમાં સમગ્ર વિશ્વ તથા દેશમાં કોરોનાની સ્થિતિ તેમજ તૈયારીઓને લઇને મહત્વની ચર્ચા કરાશે. દિલ્હીમાં કોવિડના મોત બાદ મુખ્યપ્રધાન અરવિંદ કેજરીવાલે આજે ઈમરજન્સી બેઠક બોલાવી છે. ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યપ્રધાન યોગી આદિત્યનાથ પણ સાંજે 4 વાગે સમીક્ષા બેઠક યોજશે.

કેજરીવાલે બોલાવી ઈમરજન્સી બેઠક: ઘણા દેશોમાં કોવિડના કેસોમાં અચાનક થયેલા વધારા વચ્ચે દિલ્હીના CM અરવિંદ કેજરીવાલે આજે ઈમરજન્સી મીટિંગ બોલાવી છે. અધિકારીઓએ આ માહિતી આપી હતી. તેમણે કહ્યું કે દિલ્હી સરકાર કોવિડ-19ની સ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે અને મુખ્યપ્રધાને આરોગ્ય વિભાગને સેમ્પલની જીનોમ સિક્વન્સિંગ સુનિશ્ચિત કરવા અને કોઈપણ પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે જરૂરી અન્ય પગલાં લેવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. મુખ્યપ્રધાન કેજરીવાલે કોરોના વાયરસને લઈને ઈમરજન્સી બેઠક બોલાવી છે.

આ પણ વાંચો: તો શું લોકડાઉન, માસ્ક અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના દિવસો ભારતમાં પાછા આવશે?

ઉત્તરાખંડમાં સમીક્ષા બેઠક: આરોગ્ય વિભાગની સમીક્ષા બેઠકમાં આરોગ્યપ્રધાન ધનસિંહ રાવતે કહ્યું કે ચીનમાં કોરોનાના વધતા કેસોને જોતા ચિંતા ફરી વધી છે. તેમણે કહ્યું કે ઉત્તરાખંડમાં પણ માર્ગદર્શિકા નક્કી કરવામાં આવશે. ભારત સરકારની માર્ગદર્શિકાની રાહ જોવાઈ રહી છે અને આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા ચાલી રહી છે. આરોગ્યપ્રધાન ડૉ. ધન સિંહ રાવતે કહ્યું કે ભારત સરકારની માર્ગદર્શિકા પર ઉત્તરાખંડમાં પણ ટૂંક સમયમાં કોરોનાથી બચવા માટે એસઓપી જારી કરવામાં આવશે. આરોગ્યપ્રધાન ધનસિંહ રાવતે કહ્યું કે ઉત્તરાખંડમાં કોરોના જેવી કોઈ સમસ્યા નથી, પરંતુ સાવચેતીના SOP જારી કરીને તેને અસરકારક બનાવવામાં આવશે.

કોરોના પ્રોટોકોલ સાથે નાઈટ શેલ્ટર ચલાવાશે: ચીનમાં કોરોનાના વધતા ખતરાના સમાચાર વચ્ચે ઉત્તર પ્રદેશની યોગી સરકાર પણ સતર્ક થઈ ગઈ છે. CM યોગી આદિત્યનાથ વતી, ખાસ કરીને નિરાધાર, નિરાધાર અને સંવેદનશીલ લોકોને કોરોના કોરોનાથી વધતી ઠંડી અને શીત લહેરથી બચાવવા માટે કોરોના માર્ગદર્શિકા અનુસાર નાઇટ શેલ્ટર્સ ચલાવવા સૂચના આપવામાં આવી છે. નાઈટ શેલ્ટરમાં સ્વચ્છતા સાથે કોરોના પ્રોટોકોલનું પાલન કરવું જોઈએ. ત્યાં નિયમિત સેનિટાઈઝેશન હોવું જોઈએ અને સામાજિક અંતરનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. નોંધનીય છે કે ચીનમાં કોરોના સંક્રમણના ઘણા નવા કેસ સામે આવ્યા છે. આ જોઈને યોગી સરકાર પણ સાવધ થઈ ગઈ છે. મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ આજે કોરોનાની તૈયારીઓને લઈને સમીક્ષા બેઠક કરશે.

આ પણ વાંચો: હિમાચલમાં 28.5 લાખ લોકોએ હજુ સુધી નથી લીધો બૂસ્ટર ડોઝ, માસ્ક પહેરવું ફરજિયાત થઈ શકે છે

ઓડિશામાં મળ્યો હતો ઓમિક્રોન BF.7નો કેસ: 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ, ઓમિક્રોન BF.7 કોવિડ સબ-વેરિઅન્ટનો કેસ ઓડિશામાં મળી આવ્યો હતા. ચેપગ્રસ્ત મહિલાના નમૂનાનું પરીક્ષણ સકારાત્મક આવ્યું હતું. મહિલાએ તેના અમેરિકા પ્રવાસ માટે ટેસ્ટ કરાવ્યો હતો. જાણવા મળ્યું કે તે હવે અમેરિકામાં છે. રાજ્યના રોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓએ બુધવારે આ માહિતી આપી હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે ખોરધા જિલ્લાની એક મહિલાનો આરટી-પીસીઆર ટેસ્ટ તેની માંગણી પર કરવામાં આવ્યો હતો. બાદમાં, પ્રાદેશિક તબીબી સંશોધન કેન્દ્ર (RMRC) ભુવનેશ્વરે નમૂનાનું જિનોમ સિક્વન્સિંગ કરાવ્યું હતું. ઓડિશા સરકારે તમામ કલેક્ટર, જિલ્લા મુખ્ય તબીબી અધિકારીઓ અને આરોગ્ય સંસ્થાઓના વડાઓને ચીન, જાપાન, યુએસ, દક્ષિણમાં વધતા COVID કેસોને ધ્યાનમાં રાખીને COVID-19 મેનેજમેન્ટ માટે સર્વેલન્સ અને સંપૂર્ણ-જીનોમ સિક્વન્સિંગ (WGS) પરીક્ષણ હાથ ધરવા નિર્દેશ આપ્યો છે.

ભૂતકાળના પાઠમાંથી શીખવાની જરૂર: કેરળના મુખ્યપ્રધાન પિનરાઈ વિજયને બુધવારે તમામ લોકોને જાગ્રત રહેવાની સલાહ આપી હતી અને કેટલાક દેશોમાં કોવિડના કેસોના અહેવાલોને પગલે ભૂતકાળમાં કોરોનાકાળ દરમિયાન શીખેલી બાબતોને ધ્યાનમાં રાખવા જણાવ્યું હતું.રાહતની વાત છે કે કેરળમાં હાલમાં કોઈ નવા કેસના અહેવાલ નથી, પરંતુ આપણે ખાતરી કરવી જોઈએ કે શરદી અને ઉધરસ જેવા લક્ષણોના કિસ્સામાં તમામ સાવચેતી રાખવામાં આવે. આ તાજેતરની ચેતવણી એવા સમયે આવી છે જ્યારે કેરળ અને દેશમાં મોટાભાગના લોકોએ ફેસ માસ્ક પહેરવાનું છોડી દીધું છે.

આ પણ વાંચો: ચીનથી આવેલા વ્યક્તિનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ; ઓમિક્રોન BF.7ની ચકાસણી માટે રિપોર્ટ ગાંધીનગર મોકલાયો