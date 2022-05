ટોક્યો: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સોમવારે ટોક્યોમાં NEC કોર્પોરેશનના ચેરમેન નોબુહિરો (Modi meets NEC Corporation) એન્ડોને તેમની બે દિવસીય મુલાકાતના ભાગ રૂપે મળ્યા હતા અને ભારતના ટેલિકોમ ક્ષેત્રમાં જાપાનીઝ બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીની ભૂમિકા અંગે ચર્ચા કરી હતી. રોકાણ વિદેશ મંત્રાલય (MEA) હેઠળની તકોએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું (Chairman of NEC Corporation meet Modi) હતું કે, "વડાપ્રધાને ભારતના ટેલિકોમ ક્ષેત્રમાં, ખાસ કરીને ચેન્નાઈ-આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ (CANI) અને કોચી-લક્ષદ્વીપ ટાપુઓ (KLI) OFC પ્રોજેક્ટ્સમાં NECની ભૂમિકાની પ્રશંસા (third Quad Leaders Summit in Tokyo) કરી. તેમણે ઉત્પાદન લિંક્ડ ઇન્સેન્ટિવ (PLI) યોજના પણ રજૂ કરી.

ફ્યુમિયો કિશિદા સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠક: વિદેશ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, તેઓએ ઔદ્યોગિક વિકાસ, કરવેરા અને શ્રમ સહિતના ક્ષેત્રો સહિત ભારતમાં વેપાર કરવાનું સરળ બનાવવા માટે હાથ ધરવામાં આવેલા વિવિધ સુધારાઓની ચર્ચા કરી હતી. તેઓએ નવી અને ઉભરતી ટેકનોલોજીમાં ભારતમાં રહેલી તકોની પણ ચર્ચા કરી. પીએમ મોદી જાપાનના વડાપ્રધાન ફુમિયો કિશિદાના આમંત્રણ પર બે દિવસની મુલાકાતે અહીં પહોંચ્યા છે. વડાપ્રધાન મોદી અન્ય ક્વાડ સભ્યો સાથે 24 મેના રોજ ટોક્યોમાં ત્રીજી ક્વાડ લીડર્સ સમિટમાં ભાગ લેશે. PM મોદી 24 મેના રોજ જાપાનના વડાપ્રધાન ફ્યુમિયો કિશિદા સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠક કરશે.

ભારતીય સમુદાય સાથે વાતચીત: PM કિશિદા સાથેની મુલાકાત બંને નેતાઓને માર્ચ 2022માં યોજાયેલી 14મી ભારત-જાપાન વાર્ષિક સમિટ, જ્યારે PM કિશિદા ભારતની મુલાકાતે આવ્યા હતા ત્યારે, તેમની વાતચીતને આગળ વધારવાની તક પૂરી પાડશે. મુલાકાત દરમિયાન વડાપ્રધાન જાપાનના બિઝનેસ લીડર્સ સાથે બિઝનેસ ઈવેન્ટમાં હાજરી આપશે અને ભારતીય સમુદાય સાથે વાતચીત કરશે. જાપાનમાં ભારતીય રાજદૂત સંજય કુમાર વર્માએ રવિવારે કહ્યું કે, પીએમ મોદી 35 બિઝનેસ લીડર્સ સાથે રાઉન્ડ ટેબલ મીટિંગ કરશે. "અમારી પાસે એક રાઉન્ડ ટેબલ છે, જ્યાં અમારી પાસે લગભગ 35 બિઝનેસ લીડર્સ હશે અને તેઓ કંપનીઓ તરીકે ખૂબ મોટા છે અને વધુમાં નેતાઓ PMને અલગથી મળશે."