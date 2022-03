અમદાવાદ: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે બે દિવસ ગુજરાત એટલે કે માદરે વતન આવ્યા છે. ત્યારે તેઓ અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આવ્યા ત્યારે એરપોર્ટથી (Ahmedabad Airport)ભાજપ પ્રદેશ કાર્યાલય(BJP Kamalam) રોડ શો યોજ્યો હતો, જેમાં વડાપ્રધાન મોદીએ કેસરી ટોપી પહેરી હતી, તેના પર કમળનું ચિહ્ન હતું. જે મોદીની ટોપીની ચર્ચા શહેર નહી પણ ગુજરાત અને ભારતમાં થઈ છે.

નાગા યોદ્ધા ટોપી

2014માં નાગાલેન્ડના કિસામા ગામમાં હોર્નબિલ ઉત્સવના ઉદ્ઘાટન સમારોહ(Hornbill Celebration Battle Ceremony) દરમિયાન પરંપરાગત પોશાકમાં સજ્જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી(Prime Minister Narendra Modi) નાગા ભાલા અને તલવાર ધારણ કરી હતી. ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી નાગાલેન્ડમાં હોર્નબિલ ઉત્સવમાં પરંપરાગત નાગા યોદ્ધા હેડગિયર પહેરે હતી. હોર્બિલ, નાગાલેન્ડમાં સ્થાનિક લોકો દ્વારા ખૂબ વખાણાયેલ પક્ષી છે. આ પરંપરાગત આદિવાસી હેડગિયર્સમાં પ્રતિકાત્મક રીતે ઉપયોગમાં લેવાય છે. આ હેડગિયર્સ શક્તિ અને સ્થિતિનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. તે ફક્ત ત્યારે જ પહેરી શકાય છે જો કોઈએ વારસામાં મેળવેલ હોય અથવા અધિકાર મેળવ્યો હોય. તેમજ નરેન્દ્ર મોદી નાગાલેન્ડના રાજ્યની 51મી વર્ષગાંઠના અવસર પર લોકોને અભિનંદન આપ્યાં હતા.

કોયત ટોપી

ભારતના મણિપુર રાજ્યમાં મેઇતેઇ લઘુમતી દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા પરંપરાગત હેડપીસ, કોયેત સાથે મોદી પોશાક પહેરે છે. જે મણિપુર રાજ્યમાં મેઇતેઈ સમુદાય દ્વારા પહેરવામાં આવતી સ્થાનિક ટોપી છે. પૂર્વોત્તર ભારતીય રાજ્ય (Northeastern Indian state)આસામમાં 2014ની સામાન્ય ચૂંટણીઓ પહેલા એક રેલી દરમિયાન મોદીએ તેમના સમર્થકોને સંબોધતા આ પાઘડી પહેરી હતી. પૂર્વોત્તર ભારતીય રાજ્ય આસામમાં 2014ની સામાન્ય ચૂંટણીઓ પહેલા એક રેલી દરમિયાન મોદીએ તેમના સમર્થકોને સંબોધતા આવી પાઘડી પહેરી હતી.

જામનગરની હાલારી પગડી

PM મોદીએ 2021માં પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીમાં (Republic Day in 2021)હાજરી આપતાં જામનગરની લાલ 'હાલારી પગડી' પહેરી હતી. 'પગડી' એ ગુજરાતના જામનગરના રાજવી પરિવાર(The royal family of Jamnagar, Gujarat) તરફથી વડાપ્રધાનને ભેટ આપવામાં આવી હતી. જે રાજ પરિવારનું પ્રતિક(Symbol of the royal family) પણ છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ખાસિયત છે કે તેઓ જે રાજ્યમાં જાય છે, તે રાજ્યના જેવા થઈને જાય છે. તેથી જ લોકો મોદીને આપણા માને છે.

મરૂન પહારી ટોપી

એક પહારી ટોપી જે ભારતમાં હિમાચલ પ્રદેશ રાજ્યની મુલાકાત લેતા મહેમાનોને આપવામાં આવે છે. આ ટોપીઓ સ્થાનિક આદિવાસીઓની પ્રખ્યાત કલાકૃતિ બની ગઈ છે. રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી વિવિધ ડિઝાઇન સાથે લીલા અને મરૂન એવા બે રંગોમાં આવે છે. વડાપ્રધાન મોદી જ્યારે હિમાચલ જાય ત્યારે તેની પરંપરાગત મરુન પહારી ટોપી પહેરે છે.

વાંસમાંથી બનેલી જાપી ટોપી

મોદી વાંસમાંથી બનેલી પરંપરાગત જાપી ટોપી પહેરીને આસામ રાજ્યમાં રેલીમાં હાજરી આપે છે. જાપી સામાન્ય રીતે આસામી ખેડૂતો અને ગોવાળો પહેરે છે અને તે ઔપચારિક વસ્તુ પણ છે. આ ટોપી પૂર્વોત્તર ભારતીય રાજ્ય આસામમાં ગુવાહાટી ખાતે 2014ની સામાન્ય ચૂંટણીઓ પહેલા એક રેલી દરમિયાન પીએમ મોદીએ જાપી પહેરી હતી.

પંજાબમાં રેલીમાં કેસરી પાઘડી

મોદી પંજાબમાં એક રેલીમાં કેસરી પાઘડી પહેરીને સંબોધન કરે છે, જેને દસ્તર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. લાંબા કાપડનો ટુકડો માથાની આસપાસ ઘણી વખત બાંધવામાં આવે છે અને ઘા કહે છે અને વિશ્વભરના શીખો દ્વારા પહેરવામાં આવે છે.

ઉત્તરપૂર્વીય ભારતીય બોપિયા ટોપી

મોદી પરંપરાગત હોર્નબીલ ટોપી પહેરે છે. જે બોપિયા ટોપી તરીકે ઓળખાય છે. 2014માં ઉત્તરપૂર્વીય ભારતીય રાજ્ય અરુણાચલ પ્રદેશમાં ઇટાનગરમાં સામાન્ય ચૂંટણી પહેલા એક રેલી દરમિયાન તેમના સમર્થકોને સંબોધતી વખતે પીએમ મોદીએ પરંપરાગત હોર્નબિલ ટોપી પહેરી હતી. બોપિયા ટોપી ઉત્તરપૂર્વીય ભારતીય ઉપખંડમાં જોવા મળતી હોર્નબિલની એક પ્રજાતિ, રુફસ-નેકવાળા હોર્નબિલની ચાંચ અને પીંછા વડે બનાવવામાં આવે છે. આ ટોપીઓ ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્ય અરુણાચલ પ્રદેશમાં પહેરવામાં આવે છે અને હવે તેને કૃત્રિમ ચાંચથી બનાવવામાં આવે છે.

લદાખી ટોપી

મોદી પરંપરાગત લદ્દાખી ડ્રેસ, ગોંચા સાથે ઊલટા બાજુના ફ્લૅપ્સ સાથે પરંપરાગત લદાખી ટોપી પહેરેલા જોવા મળે છે. લદ્દાખમાં સ્થાનિક પુરુષો અને સ્ત્રીઓ બંને હેડડ્રેસ અને ડ્રેસ પહેરે છે.

મ્યાનમારની પરંપરાગત હેડ રેપ

વિદેશોમાં પણ ભારતીય નેતા અલગ-અલગ ટોપીઓમાં શોભતા જોવા મળે છે. અહીં મોદી પરંપરાગત ગાઉંગ બાંગ પહેરે છે, જેને બર્મીઝમાં "હેડ રેપ" તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ હેડવેર મ્યાનમારમાં પરંપરાગત સમારોહના પોશાકના ભાગ રૂપે પહેરવામાં આવે છે અને તે પદ અને આદરની નિશાની દર્શાવે છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ખાસિયત છે કે તેઓ જે રાજ્યમાં જાય છે, તે રાજ્યના જેવા થઈને જાય છે. તેથી જ લોકો મોદીને આપણા માને છે. તેમજ મોદી જે રાજ્યમાં જાય ત્યાં રેલી હોય કે સમારોહ હોય તેમાં સંબોધન કરતી વખતે તે રાજ્યનો બોલીમાં બે ચાર વાકય બોલે છે. ત્યારે તાળીઓના ગગડાટ થાય છે. આ છે મોદીની વિશેષતા અને તેમની લોકપ્રિયતા.