વડાપ્રધાન મોદી આજે દેશને સંબોધશે

'મન કી બાત'ના 83મા એપિસોડમાં રાષ્ટ્રને સંબોધિત કરશે

વર્ષ 2021ની બીજી છેલ્લી આવૃત્તિ હશે

નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (PM MODI) આજે તેમના માસિક રેડિયો કાર્યક્રમ 'મન કી બાત'ના 83મા (mann ki baat november 2021) એપિસોડમાં રાષ્ટ્રને સંબોધિત કરશે. આ વર્ષ 2021ની બીજી છેલ્લી આવૃત્તિ હશે.

વડાપ્રધાન મોદીએ શનિવારે ટ્વિટ 'મન કી બાત' કાર્યક્રમ સાંભળવાની અપીલ કરી

ઉલ્લેખનીય છે કે, દર મહિનાના છેલ્લા રવિવારે વડાપ્રધાન મોદી માસિક રેડિયો કાર્યક્રમ 'મન કી બાત' (mann ki baat november 2021) દ્વારા દેશવાસીઓને સંબોધિત કરે છે. આ કાર્યક્રમ ઓલ ઈન્ડિયા ન્યૂઝ અને મોબાઈલ એપ સાથે ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયો અને દૂરદર્શન નેટવર્ક (Doordarshan Network) પર પણ પ્રસારિત કરવામાં આવશે. વડાપ્રધાન મોદીએ શનિવારે ટ્વિટ કરીને લોકોને રવિવારે સવારે 11 વાગ્યે 'મન કી બાત' કાર્યક્રમ સાંભળવાની અપીલ કરી હતી.

3 ઓક્ટોબર, 2014એ 'મન કી બાત' નો પહેલો એપિસોડ

'મન કી બાત' નો પહેલો એપિસોડ (The first episode of 'Mann Ki Baat') 3 ઓક્ટોબર, 2014ના રોજ પ્રસારિત થયો હતો. 24 ઓક્ટોબરે પ્રસારિત 'મન કી બાત' ના એપિસોડમાં વડાપ્રધાને સ્વચ્છ ભારત અભિયાનના અમલીકરણ પર ભાર મૂક્યો હતો. સાથે જ તેમણે કહ્યું હતું કે, ભારત વિશ્વના એવા કેટલાક દેશોમાંથી એક છે. જે ડ્રોનની મદદથી પોતાના ગામડાઓમાં જમીનનો ડિજિટલ રેકોર્ડ તૈયાર કરી રહ્યું છે.