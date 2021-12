કાનપુર: PM નરેન્દ્ર મોદીએ કાનપુર મેટ્રો પ્રોજેક્ટ (kanpur metro rail project)નું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ દરમિયાન તેમણે કહ્યું કે, આજે મંગળવાર છે અને આજે પનકીવાલે હનુમાનના આશીર્વાદથી UPના વિકાસમાં વધુ એક સુવર્ણ અધ્યાય જોડાઈ રહ્યો છે. આજે કાનપુરને મેટ્રો કનેક્ટિવિટી (metro connectivity in kanpur) મળી છે તેમજ કાનપુર હવે બીના રિફાઇનરી (bina refinery kanpur) સાથે જોડાઈ ગયું છે.

ઝડપથી આગળ વધવાની અમૂલ્ય તક આગળની સરકારોએ ગુમાવી

ઉત્તર પ્રદેશમાં અગાઉ જે લોકોએ સરકાર ચલાવી હતી તેઓ ક્યારેય સમયનું મહત્વ સમજી શક્યા નથી. 21મી સદીના સમયગાળામાં UPને જે ઝડપે આગળ વધવાનું હતું, તે અમૂલ્ય સમય, મહત્વપૂર્ણ તક અગાઉની સરકારોએ ગુમાવી દીધી હતી. ઉત્તર પ્રદેશમાં આજે જે ડબલ એન્જિનની સરકાર (double engine government in up) ચાલી રહી છે, તે ભૂતકાળમાં થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. અમે બમણી ઝડપે કામ કરી રહ્યા છીએ.

UP દેશની સુરક્ષા માટે ડિફેન્સ કોરિડોર બનાવી રહ્યું છે

તેમણે કહ્યું (PM Modi Kanpur Visit) કે, જે ઉત્તર પ્રદેશને એક સમયે ગેરકાયદેસર હથિયારો સાથેની ગેંગ માટે કુખ્યાત કરવામાં આવ્યું હતું, તે જ ઉત્તર પ્રદેશ દેશની સુરક્ષા માટે ડિફેન્સ કોરિડોર (defence corridor in up) બનાવી રહ્યું છે. તેથી જ UPના લોકો કહી રહ્યા છે - તફાવત સ્પષ્ટ છે. અમારી સરકાર ખાતરી કરે છે કે અમે પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરીએ. કાનપુર મેટ્રો પ્રોજેક્ટ અમારી સરકાર હેઠળ શરૂ થયો અને અમે તેનું ઉદ્ઘાટન પણ કરી રહ્યા છીએ. પૂર્વાંચલ એક્સપ્રેસ વે (purvanchal expressway in up) અને દિલ્હી-મેરઠ એક્સપ્રેસ વે (delhi meerut expressway) અમારા દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને અમે તેને પૂર્ણ પણ કર્યા છે.

UPમાં ભારતનું સૌથી મોટું ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ

PM મોદીએ કહ્યું, આજે UPમાં ભારતનું સૌથી મોટું ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ (biggest airport of india in up) બની રહ્યું છે. દેશનો સૌથી લાંબો એક્સપ્રેસ વે UP (longest expressway in india)માં બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. UPમાં પ્રથમ પ્રાદેશિક રેપિડ ટ્રાન્ઝિટ સિસ્ટમ (regional rapid transit system) વિકસાવવામાં આવી રહી છે અને યુપી ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોર (dedicated freight corridor up)નું હબ બનવા જઈ રહ્યું છે. આગ્રા-મેરઠ પ્રોજેક્ટ પર કામ પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે. લખનૌ-નોઈડા-ગાઝિયાબાદમાં મેટ્રો નેટવર્કનું સતત વિસ્તરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. 2017 સુધી યુપીમાં મેટ્રોની કુલ લંબાઈ માત્ર 9 કિમી હતી. આજે, તે લંબાઈ વધીને 90 કિમીથી વધુ થઈ ગઈ છે, એટલે કે 10 ગણો વધારો થયો છે.

દાયકાઓ સુધી દેશમાં એક ભાગનો વિકાસ થયો, બીજો પાછળ છૂટ્યો

તેમણે કહ્યું કે, દાયકાઓ સુધી દેશમાં આ સ્થિતિ રહી કે એક ભાગનો તો વિકાસ થયો, બીજો ભાગ પાછળ જ છૂટી ગયો. રાજ્યોના સ્તરે, સમાજના સ્તરે આ અસમાનતાને દૂર કરવી એટલી જ જરૂરી છે. આ કારણે અમારી સરકાર સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસના મંત્ર પર કામ કરી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે, કાનપુરના લોકોનો જે મિજાજ છે, જે કનપુરિયા અંદાજ છે, જે તેમની હાજરજવાબી છે તેની તુલના ન કરી શકાય.

