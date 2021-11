દેશ આજે બિરસા મુંડાની જન્મજયંતી ઉજવી રહ્યો છે

વડાપ્રધાન મોદીએ બિરસા મુંડા મેમોરિયલ ગાર્ડનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું

બિરસા મુંડાની જન્મજયંતિ 'આદિવાસી ગૌરવ દિવસ' તરીકે ઉજવાશે

નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ (PM Modi) વીડિયો કોન્ફરન્સ દ્વારા રાંચીમાં ભગવાન બિરસા મુંડા મેમોરિયલ ઉદ્યાન સહ સ્વાતંત્ર્ય સેનાની મ્યુઝિયમનું ( Inaugurates Museum in Honour of Birsa Munda) ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. મોદી સરકારે તાજેતરમાં જાહેરાત કરી હતી કે, સોમવારે બિરસા મુંડાની જન્મજયંતિ (Birth Anniversary Of Birsa Munda) 'આદિવાસી ગૌરવ દિવસ' (Adivasi Gaurav Diwas) તરીકે ઉજવવામાં આવશે.

પોતાના સંબોધનમાં વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું હતું કે, આઝાદીના આ અમૃતકાળમાં દેશે નક્કી કર્યું છે કે, દેશ ભારતની આદિવાસી પરંપરાઓ, વીરતાની ગાથાઓને વધુ ભવ્ય ઓળખ આપશે. આ ક્રમમાં એક ઐતિહાસિક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે, આજથી દેશ દર વર્ષે 15મી નવેમ્બર એટલે કે ભગવાન વિરસા મુંડાના જન્મદિવસને આદિવાસી ગૌરવ દિવસ તરીકે ઉજવશે.

વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે, આપણા જીવનમાં કેટલાક દિવસો ખૂબ જ સદભાગ્યે આવે છે, અને જ્યારે આ દિવસો આવે છે, ત્યારે તેમની આભા, તેમનો પ્રકાશ વધુ ભવ્ય રૂમમાં આવનારી પેઢીઓ સુધી પહોંચાડવાની આપણી ફરજ છે. આજનો દિવસ એવો પુણ્યનો પ્રસંગ છે.

