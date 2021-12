નવી દિલ્હીઃ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે ઉત્તરપ્રદેશના પ્રવાસે (PM Modi in Prayagraj) છે. તેઓ બે લાખથી વધુ મહિલાઓની હાજરી સાથે અનોખા કાર્યક્રમમાં ભાગ લેશે. વડાપ્રધાન કાર્યાલય (PMO) એ માહિતી આપી હતી કે આ કાર્યક્રમ મહિલાઓને જરૂરી કૌશલ્યો, પ્રોત્સાહનો અને સંસાધનો પ્રદાન કરીને ખાસ કરીને પાયાના સ્તરે મહિલાઓને સશક્તિકરણ કરવાના વડાપ્રધાન મોદીના વિઝનને અનુરૂપ આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેઓ સ્વ-સહાય જૂથો (SHG) ના ખાતામાં રૂ. 1000 કરોડની રકમ ટ્રાન્સફર કરશે, જેનાથી લગભગ 16 લાખ મહિલા સભ્યોને (Self help groups) ફાયદો થશે.

રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ આજીવિકા મિશન હેઠળ સહાય

આ ટ્રાન્સફર દીનદયાળ ઉપાધ્યાય યોજના - રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ આજીવિકા મિશન (DAY) હેઠળ કરવામાં આવશે, જેમાં 80,000 (Self help groups) ને SHG દીઠ 1.10 લાખ રૂપિયાનું કોમ્યુનિટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ (CIF) પ્રાપ્ત થશે અને 60,000 SHGને એક પરિપત્ર (CIF) પ્રાપ્ત થશે. રૂ. 15,000 પ્રતિ SHG (રીવોલ્વિંગ) ફંડ પ્રાપ્ત થશે.

પ્રથમ સ્ટાઇપેન્ડ રુ. 4,000

પીએમઓએ (PMO) કહ્યું કે બિઝનેસ એજન્ટ-સખીઓ (BC-સખીઓ) ને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે, વડાપ્રધાન (PM Modi in Prayagraj) તેમાંથી 20,000 ના ખાતામાં (Self help groups) પ્રથમ મહિનાના સ્ટાઈપેન્ડ તરીકે રૂ. 4,000 ની રકમ પણ ટ્રાન્સફર કરશે. જ્યારે BC-સખીઓ પાયાના સ્તરે નાણાકીય સેવાઓના પ્રદાતા તરીકે તેમનું કાર્ય શરૂ કરે છે ત્યારે તેમના કામમાં સ્થિર થવા માટે છ મહિના માટે 4,000 રૂપિયાનું સ્ટાઈપેન્ડ આપવામાં આવે છે અને પછી વ્યવહારો પર કમિશન ચૂકવવામાં આવે છે. જેનાથી કમાણી શરૂ થાય છે.

1 લાખથી વધુ લાભાર્થી

PM Modi in Prayagraj કાર્યક્રમ દરમિયાન વડાપ્રધાન મોદી 'મુખ્યમંત્રી કન્યા સુમંગલા યોજના' હેઠળ એક લાખથી વધુ લાભાર્થીઓને કુલ રૂ. 20 કરોડથી વધુની રકમ ટ્રાન્સફર કરશે. આ યોજના (Self help groups) દીકરીઓને તેમના જીવનના વિવિધ તબક્કામાં શરતી રોકડ ટ્રાન્સફર પ્રદાન કરે છે. કુલ ટ્રાન્સફર પ્રતિ લાભાર્થી રૂ. 15,000 છે.

PM Modi in Prayagraj માં 202 પૂરક પોષણ ઉત્પાદન એકમોનો શિલાન્યાસ પણ કરશે. આ એકમો સ્વ-સહાય જૂથો (Self help groups) દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવે છે અને એક યુનિટ માટે આશરે રૂ. 1 કરોડના ખર્ચે બાંધવામાં આવશે.