નવી દિલ્હી: વર્ષ 2022ના કેન્દ્રીય બજેટમાં (PM Modi on PM gatishakti ) જાહેર કરાયેલા પીએમ ગતિશક્તિ રાષ્ટ્રીય માસ્ટર પ્લાનને આગળ વધારતા, ડિપાર્ટમેન્ટ ફોર પ્રમોશન ઑફ ઈન્ડસ્ટ્રી એન્ડ ઈન્ટરનલ ટ્રેડ (DPIIT), વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલય (MoCI) આજે સોમવારના રોજ ઝડપી આર્થિક વૃદ્ધિ માટે 'ક્રિએટિંગ સિનર્જીઝ' નામથી તેના પ્રથમ પોસ્ટ બજેટ વેબિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

વડાપ્રધાન ગતિશક્તિના વિઝન પર સહભાગીઓને સંબોધશે

આ વેબિનાર વિવિધ હિતધારક મંત્રાલયોના ઉચ્ચ રેન્કિંગ અધિકારીઓ, અગ્રણી શિક્ષણવિદો અને ઉદ્યોગના પ્રતિનિધિઓ સાથે ચર્ચા કરવા અને ભારતની લોજિસ્ટિક્સ કાર્યક્ષમતા વધારવા માટેની વ્યૂહરચના તૈયાર કરવા માટે એકસાથે આવશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગતિશક્તિના વિઝન અને કેન્દ્રીય બજેટ 2022 સાથે તેના સંકલન અંગે તમામ સહભાગીઓને સંબોધિત (PM Modi to address DPIIT stakeholders) કરશે અને વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ પ્રધાન પીયૂષ ગોયલ દિવસના સમાપન સત્રની અધ્યક્ષતા (PM address participants on the vision of GatiShakti) કરશે. જેમાં તમામ વિષયો માટેના નેતાઓ તેમના પરિણામો (PM Modi address DPIIT stakeholders) રજૂ કરશે અને આગળની વિગતવાર જાણકારી પણ આપશે.

આ સત્ર ગતિશક્તિ રાષ્ટ્રીય માસ્ટર પ્લાન પોર્ટલ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે

પીએમના સંબોધન પછી સહભાગીઓ ભારતમાં લોજિસ્ટિક્સ ક્ષેત્રના વિવિધ પાસાઓને આવરી લેતા 5 એક સાથે સત્રોમાં ભાગ લેશે. DPIIT ના સેક્રેટરી અનુરાગ જૈન, , વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલય, એકીકૃત આયોજન અને સુમેળભર્યા સમયમર્યાદા અમલીકરણના નવા વિઝનને રજૂ કરવા માટે 'સંપૂર્ણ અભિગમ તરીકે રાષ્ટ્ર પરના સત્રનું નેતૃત્વ કરશે. આ સત્ર ગતિશક્તિ રાષ્ટ્રીય માસ્ટર પ્લાન પોર્ટલ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે જે ભાસ્કરાચાર્ય ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ સ્પેસ એપ્લિકેશન જીઓ-ઇન્ફોર્મેટિક્સ દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે, જે ગતિશીલ ભૌગોલિક માહિતી સિસ્ટમ ઇન્ટરફેસ દ્વારા હિતધારકોને વાસ્તવિક સમય, ઇનપુટ્સ પ્રદાન કરશે.

કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચે એકીકરણ સુધારવાની રીતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત

‘કોઓપરેટિવ ફેડરાલિઝમ એન્ડ એનહાન્સ્ડ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફોર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર’ પર બીજા સત્રનું નેતૃત્વ વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયના DPIIT ખાતે લોજિસ્ટિક્સ માટેના વિશેષ સચિવ અમૃત લાલ મીણા કરશે. આ સત્ર આવા પ્રોજેક્ટ્સ માટે મૂડીની ઉપલબ્ધતા વધારવા માટે બજેટમાં જાહેરાતો સાથે મોટા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સનું આયોજન કરતી વખતે કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચે એકીકરણ સુધારવાની રીતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.

વિશ્વ-સ્તરીય પ્રતિભાના નિર્માણના માર્ગો પર ચર્ચા કરશે

સડક પરિવહન અને ધોરીમાર્ગ મંત્રાલય (MoRTH), ગિરધર અરમાણે સાગરમાલા, પર્વતમાલા તેમજ PM ગતિશક્તિ મલ્ટિ-મોડલ કાર્ગો ટર્મિનલ્સ સાથે રાષ્ટ્રીય એક્સપ્રેસવે માસ્ટર પ્લાન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા 'એનેબર્સ ઑફ લોજિસ્ટિક્સ એફિશિયન્સી' પર એક અલગ સત્રનું નેતૃત્વ કરશે. રાજેશ અગ્રવાલ, કૌશલ્ય વિકાસ અને સાહસિકતા મંત્રાલય (MSDE) ના સચિવ ‘લોજિસ્ટિક્સ વર્કફોર્સ વ્યૂહરચના- કૌશલ્ય અને રોજગારની તકો વધારવા’ વિષય પર સત્રનું નેતૃત્વ કરશે. આ સત્ર PM ગતિશક્તિ દ્વારા ભારતના વિકાસને વેગ આપવા માટે વિશ્વ-સ્તરીય પ્રતિભાના નિર્માણના માર્ગો પર ચર્ચા કરશે.

"આત્મનિર્ભર ભારત" પહેલને સાકાર કરવા માટે લોજિસ્ટિક્સ ક્ષેત્ર કરોડરજ્જુ

નીતિ આયોગના સીઈઓ અમિતાભ કાંતની આગેવાની હેઠળના અંતિમ સત્રનું શીર્ષક ‘યુલિપ-રિવોલ્યુશનાઇઝિંગ ઈન્ડિયન લોજિસ્ટિક્સ’ (ULIP-Revolutionizing Indian Logistics) છે. "આત્મનિર્ભર ભારત" પહેલને (AtmaNirbhar Bharat Campaign) સાકાર કરવા માટે લોજિસ્ટિક્સ ક્ષેત્ર કરોડરજ્જુ છે અને તેને મજબૂત કરવા માટે, સંબંધિત ખેલાડીઓને એકબીજા સાથે જોડવા જરૂરી છે. યુનિફાઇડ લોજિસ્ટિક્સ ઇન્ટરફેસ પ્લેટફોર્મ (ULIP) એ આ દિશામાં આશાસ્પદ પહેલો પૈકીની એક છે જે ડિજિટલ કાર્યક્ષમતાનો પરિચય કરાવશે અને અંત-થી-એન્ડ દૃશ્યતા અને માલસામાનની કાર્યક્ષમ હિલચાલ માટે રાષ્ટ્રવ્યાપી સિંગલ વિન્ડો લોજિસ્ટિક્સ પ્લેટફોર્મ બનાવશે. આ સત્ર દરમિયાન, ULIP માટે અત્યાર સુધીમાં થયેલી પ્રગતિ અને આગળના માર્ગ પર ચર્ચા કરવામાં આવશે.

પીએમ ગતિશક્તિ રાષ્ટ્રીય માસ્ટર પ્લાન એક સંકલિત યોજના તરીકે

પીએમ ગતિશક્તિનો હેતુ ભૂતકાળમાંથી શીખીને નેક્સ્ટ જનરેશન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવવાનો છે. પીએમ ગતિશક્તિ રાષ્ટ્રીય માસ્ટર પ્લાન (PM GatiShakti) એક સંકલિત યોજના તરીકે છે, જે લોકો, માલસામાન અને સેવાઓની એકીકૃત અવરજવર સુનિશ્ચિત કરવા માટે ખૂટતા અંતરને દૂર કરશે. તેનો ઉદ્દેશ્ય જીવન જીવવાની સરળતા, વ્યવસાય કરવામાં સરળતા, વિક્ષેપો ઘટાડવા અને ખર્ચ કાર્યક્ષમતા સાથે કામોને ઝડપથી પૂર્ણ કરવાનો છે.