હિંદુ ધર્મમાં પિતૃ પક્ષનું ખૂબ મહત્વ છે. આમાં, પૂર્વજોને સંપૂર્ણ ભક્તિ સાથે યાદ કરવામાં આવે છે અને તેમના પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે, પિતૃઓ માટે શ્રાદ્ધ કરવાથી તેમની આત્માને શાંતિ મળે છે અને તેઓ તેમના વંશજોને સુખ અને સમૃદ્ધિના આશીર્વાદ આપે છે. પિતૃ પક્ષ (Pitru Paksh 2022) દર વર્ષે ભાદ્રપદ મહિનાની શુક્લ પક્ષની પૂર્ણિમાથી શરૂ થાય છે, જે 15 દિવસ સુધી ચાલે છે. પિતૃપક્ષ દરમિયાન પિતૃઓ કાગડાના રૂપમાં પૃથ્વી પર આવે છે. આ વર્ષે પિતૃ પક્ષ 10 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે અને 25 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થશે.

પિંડ દાન શું છે? પિંડ દાનમાં દાન-દક્ષિણા કરવામાં આવે છે જેથી પૂર્વજોની આત્માઓને શાંતિ અને મુક્તિ મળે. પિંડ એ ચોખા, જવનો લોટ, કાળા તલ અને ઘીથી બનેલો ગોળાકાર આકાર છે, જે દાનમાં આપવામાં આવે છે. આને પિંડ દાન કહેવાય છે. આ પિંડો શ્રાદ્ધ દરમિયાન પિતૃઓને અર્પણ કરવામાં આવે છે. શ્રાદ્ધ પક્ષમાં આ દાનનું ઘણું મહત્વ છે. પિંડ દાનમાં, દક્ષિણ તરફ મુખ કરીને, જમણા ખભા પર દોરાને મૂકીને અને આ દેહોને પોતાના પૂર્વજોને આદરપૂર્વક અર્પણ કરવાને પિંડ દાન કહેવામાં આવે છે.

દીકરીઓ પણ કરી શકે છે પિંડ દાન શાસ્ત્રો અનુસાર પિતાના મૃત્યુ પછી આત્માની તૃપ્તિ અને મુક્તિ માટે પિંડ દાન અને તર્પણ માત્ર પુત્રો (Can daughters also do pind daan) જ કરે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે પિંડ દાન અને તર્પણ વિના પિતૃઓની આત્માને મોક્ષ મળતો નથી. પિતાના ઋણમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે પુત્રોના પિંડદાન પણ કરવા જરૂરી છે. મુખ્યત્વે પિંડ દાન અને તર્પણ એ માત્ર પુત્રોનું જ કર્તવ્ય માનવામાં આવે છે, પરંતુ હિન્દુ ધર્મમાં પુત્રોની ગેરહાજરીમાં પુત્રીઓને પણ પિંડ દાનનો અધિકાર (Daughters also have the right to donation) છે.

પિંડ દાનની વિઘિ પિંડ દાન અથવા શ્રાદ્ધ સફેદ વસ્ત્રો પહેરીને કરવા જોઈએ. ચોખા, કાચો કપાસ, ફૂલ, ચંદન, મીઠાઈ, ફળ, ધૂપ, તલ, જવ અને દહીંથી જવના લોટ કે ખોયામાંથી પિંડ બનાવીને પીંડની પૂજા કરો. પિંડ દાન કર્યા પછી પિતૃઓની પૂજા કરવી (Procedure of Pind daan) જોઈએ. આ પછી, શરીરને ઊંચકીને પાણીમાં ફેંકી દો. બપોરના સમયે જ શ્રાદ્ધ કરવું હંમેશા શ્રેષ્ઠ છે.