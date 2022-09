ગયા: આ દિવસોમાં પિતૃ પક્ષ પ્રતિપદા ચાલી રહી છે. પિતૃ પક્ષના બીજા દિવસે, લોકો પ્રેતશિલામાં પિંડ દાન કરે છે. અહીં પિંડનું દાન કરવાથી રાક્ષસોના પિતૃઓને મોક્ષ (Salvation to the ancestors of demons) મળે છે. પ્રેતશિલાને ભૂતોનો પર્વત (Guya's Ghost Mountain) કહેવામાં આવે છે. આજે પણ આ પર્વત પર ભૂત-પ્રેતનો વાસ છે. પ્રેતશિલા પર્વત પર પહોંચવા માટે 676 પગથિયાં ચઢવા પડે છે.

પ્રેતશિલાના શિખર (Peak of Pretashila) પર પહોંચવા માટે ઊંધા ચઢાણ અને 676 પગથિયાં ચડવા પડે છે. તે પિંડદાનીઓ માટે ખૂબ જ પીડાદાયક છે. અહીં જવા માટે પાલખી પણ ભાડે મળે છે. પ્રેતશિલાની આસપાસના લોકો દરરોજ પ્રેતશિલાના શિખર પર પહોંચે છે. બે સ્થાનિક 70 વર્ષીય વડીલો અહીં રોજ આવે છે. તેણે કહ્યું કે, સીડી પર ચડવું દુઃખદાયક છે પણ જે સીડી પર પગ મૂકે છે તે ઉપર ચઢે છે. અહીં એક અલૌકિક શક્તિ છે, જે લોકોને ખેંચે છે.

ભગવાન બ્રહ્માએ મૂકી શરત પ્રેતશિલા વિશે એવી દંતકથા છે કે, બ્રહ્માજીએ એક બ્રાહ્મણને સોનાનો પર્વત દાનમાં આપ્યો હતો, સોનાનો પર્વત દાનમાં આપ્યા પછી બ્રહ્માજીએ બ્રાહ્મણો સાથે એક શરત રાખી હતી કે, તમે લોકો કોઈની પાસેથી દાન લેશો તો આ સોનાનો પર્વત, પથ્થરોનો પહાડ હશે. આ પછી આ પર્વત પથ્થરોનો પહાડ બની ગયો. બ્રાહ્મણોએ ભગવાન બ્રહ્માને વિનંતી કરી. આજીવિકા કેવી રીતે કરીશું? બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે, જે કોઈ આ પર્વત પર બેસીને મારા ચરણોમાં પિંડ દાન કરશે તેના પુર્વજોને રાક્ષસોથી મુક્તિ મળશે. આ પર્વત પર ત્રણ સુવર્ણ રેખાઓ છે. કહેવાય છે કે, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ ત્રણ સુવર્ણ રેખાઓમાં બિરાજમાન હશે. ત્યારથી આ પર્વતને પ્રેતશિલા (Peak of Pretashila) કહેવામાં આવે છે. પિંડ દાન બ્રહ્માજીના પદચિહ્નો પર શરૂ થયું.

પ્રેતશિલા પર્વત પર એક ધર્મશિલા જેના પર પિંડદાનીએ બ્રહ્માજીના પગના નિશાન પર પિંડ દાન કર્યા પછી, ધર્મશિલા પર સત્તુ ઉડાડે છે. એવું કહેવાય છે કે, સત્તુ ફૂંકતી વખતે પાંચ ફેરા કરવાથી પિતૃઓને ભૂત યોનિમાંથી મુક્તિ મળે છે. અહીં ભગવાન વિષ્ણુની પ્રતિમા પણ છે. પિંડદાનીઓ ભગવાન વિષ્ણુના (Lord Vishnu) ચરણોમાં અકાળ મૃત્યુથી મૃત્યુ પામેલા લોકોની તસવીર રાખે છે. તે મંદિરના પૂજારી 6 મહિના સુધી તેની પૂજા કર્યા પછી તે ચિત્રને ગંગામાં પ્રવાહિત કરે છે. પૂજારીઓનું કહેવું છે કે પહેલા લોકો ચાંદી અને સોનું લાવતા હતા, ત્યારબાદ તેઓ પથ્થર પર લખેલું ચિત્ર લાવતા હતા.

સાંજે 6 વાગ્યા પછી કોઈ રોકાતું નથી જ્યારે પ્રીતશિલા પર્વત પર ચડતી વખતે નાગા બાબાની નાની ઝૂંપડી છે. તેમનું નામ નાગા ગિરી બાબા છે. તેમણે કહ્યું કે, આજે પણ આ પર્વત પર ભૂતોનો કેમ્પ છે. રાત્રે 12 વાગ્યા પછી, ભૂતોના ભગવાન આવે છે. આ આખી દુનિયાનું સૌથી પવિત્ર સ્થળ છે, તેથી અહીં ભૂતોનો વાસ હોય છે. મેં મારી આંખોથી જોયું નથી. પરંતુ ફેન્ટમ બાબાના આગમન સમયે કૂદવાનો અવાજ, ઘંટડીનો અવાજ સંભળાય છે. સાંજે 6 વાગ્યા પછી અહીં કોઈ રોકાતું નથી. પિંડદાનીઓ પણ 6 વાગ્યા પછી પોતાના ઘરે પાછા ફરે છે.