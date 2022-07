ઉત્તરાખંડ : કોર્બેટ પ્રશાસને કોર્બેટ પાર્કમાં હિંસક બનેલા વાઘની ઓળખ કરી(Identification of a tiger that has become violent) છે. અફસારુલના મૃત્યુના 13 દિવસ પછી શાંત કરવામાં આવનાર વાઘની ઓળખ કોર્બેટ વહીવટીતંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી છે. વાઘનો એક્સક્લુઝિવ ફોટો ETV Bharatના હાથમાં આવ્યો(Picture of an attacking tiger) છે. કેમેરા ટ્રેક દ્વારા વાઘનો ફોટો બહારથી ક્લિક કરવામાં આવ્યો છે. કોર્બેટ પ્રશાસને હવે હિંસક વાઘને શાંત પાડવાની કવાયત તેજ કરી છે. 3 હાથીઓ સાથે, 35 થી વધુ કેમેરા ટ્રેપ, 2 ડ્રોન, 2 પાંજરા, 40 થી વધુ વન કર્મચારીઓ હિંસક વાઘની હિલચાલ પર સતત નજર રાખી રહ્યા છે.

હત્યારો વાઘ આવ્યો સામે - વાઘે અફસારુલને બાઇક પરથી ખેંચી લીધો હતોઃ 16 જુલાઈના રોજ રાત્રે 8:00 વાગ્યે બાઇકની પાછળ બેઠેલા યુવકે અફસારુલને વાઘે ખેંચી લીધો હતો. અફસારુલ તેના મિત્ર અનસ સાથે બાઇક પર અલમોડા રાનીખેત ફરવા ગયો હતો. અલમોડાથી પરત ફરતી વખતે મોહન એ વિસ્તારમાં બાઇકની પાછળ બેઠેલા અફસારુલને વાઘે છીનવી લીધો હતો. ત્યારથી, વિભાગ વાઘને શોધી કાઢવા તેમજ શબને રિકવર કરવા માટે સર્ચ ઓપરેશન ચલાવી રહ્યું છે.

આવી રીતે કર્યો હતો હુમલો - બીજી તરફ કોર્બેટ ટાઈગર રિઝર્વના ડાયરેક્ટર ધીરજ પાંડેએ સર્ચ ઓપરેશનમાં રોકાયેલા કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓને સૂચના આપી છે કે જો વાઘની હિલચાલ તરત જ જણાય તો રેસ્ક્યુ ટીમના ડોક્ટરોને તાત્કાલિક જાણ કરવી. અમે કલાગઢ ટાઈગર રિઝર્વ, ફોરેસ્ટ ડિવિઝન અથવા કોર્બેટ ટાઈગર રિઝર્વના તમામ વિસ્તારોમાં એક્સ્ટેંશન કેમેરા ટ્રેપ લગાવ્યા છે. તેમના ડેટા વિશ્લેષણનું કામ દરરોજ કરવામાં આવી રહ્યું છે. જેથી અમે વાઘની હિલચાલ સમજી શકીએ અને જાણી શકીએ કે કયા વિસ્તારમાં વાઘની વધુ ગતિવિધિ જોવા મળી રહી છે.

વન વિભાગ દ્વારા ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું - ધીરજ પાંડેએ જણાવ્યું કે અમારી વન વિભાગની ટીમ સતત સર્ચ ઓપરેશન ચલાવી રહી છે. સાથે તેણે કહ્યું કે અમારી ટ્રાંક્વીલાઈઝિંગ ટીમ પણ ત્યાં હાજર છે. તેમણે કહ્યું કે ડ્રોન કેમેરા ટ્રેપ એટલી અસરકારક સાબિત નથી થઈ રહી. કારણ કે વરસાદના કારણે ઝાડીઓ ઉગી જવાને કારણે અમને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. જ્યારે કેમેરા ટ્રેપ ઘણી મદદ કરી રહી છે. તેણે કહ્યું કે 2 દિવસ પહેલા વાઘ પણ મળી આવ્યો હતો. ઝાડીઓની સંખ્યા વધુ હોવાને કારણે ઓપરેશન સફળ થઈ શક્યું નથી. કારણ કે વરસાદ પણ મુખ્ય કારણ છે. જેના કારણે કેટલીક અડચણો પણ ઊભી થઈ રહી છે. પરંતુ અમારો પ્રયાસ એ છે કે અમે વહેલામાં વહેલી તકે જે વાઘની ઓળખ કરી છે તેને શાંત કરીને બચાવી શકીએ.

આ વિસ્તારમાં થયો હુમલો - ઉત્તર પ્રદેશના અમરોહા જિલ્લાના તહસીલ હસનપુર ગામ જીહાલનો રહેવાસી 25 વર્ષીય અફસારુલ ઉર્ફે ભુરા પુત્ર બાબુ તેના ભાગીદાર મોહમ્મદને મળ્યો હતો. અનસ પુત્ર શકીલ અહેમદ સાથે ફરવા ગયો હતો. તે પહેલા નૈનીતાલ પછી રાનીખેત થઈને અલ્મોડા જવા માટે ગયો હતો. 16 જુલાઈ શનિવારના રોજ તેઓ રામનગર થઈને અલ્મોડા થઈને અમરોહા જઈ રહ્યા હતા. બાઇક અનસ ચલાવતો હતો. તેઓ રાત્રે 8.15 વાગ્યે રામનગર વન વિભાગ હેઠળના કોસી રેન્જના મોહન વિસ્તારમાં પહોંચ્યા હતા. દરમિયાન, ઓચિંતા વાઘે તેમના પર હુમલો કર્યો.

બાઇક થયું બેકાબુ - હુમલાને કારણે બાઇક બેકાબૂ બની જતાં બંને રોડ પર પટકાયા હતા. વાઘ પાછળ પડેલા અફસારુલને ખેંચીને જંગલમાં લઈ ગયો. અવાજ ઊંચો કરીને, હિંમત ભેગી કરીને અનસે બાઇક ઉપાડી અને મોહન ચોકી પર પહોંચી. આ પછી સીટીઆર અને રામનગર કોટવાલ અરુણ સૈનીનો સ્ટાફ ટીમ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો.