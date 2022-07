હૈદરાબાદઃ દેશના ઘણા રાજ્યો વરસાદ અને પૂરની ઝપેટમાં છે. ખાસ કરીને ચાર રાજ્યો મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડ સૌથી વધુ પ્રભાવિત હોવાનું કહેવાય (HEAVY RAINS IN FOUR STATES OF THE COUNTRY) છે. મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને મધ્યપ્રદેશમાં મુશળધાર વરસાદ ચાલુ (many states of the country under flood) છે. ઉત્તરાખંડમાં પહાડો તૂટવાને કારણે લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. મહારાષ્ટ્રના નાસિકમાં પણ ભારે વરસાદના અહેવાલ છે. મહારાષ્ટ્રમાંથી હવામાનની આફત અત્યારે ખતમ થવાની નથી. હવામાન વિભાગે આજે પણ વરસાદની આગાહી કરી છે.

વરસાદની આગાહી: રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં ગુરુવારે સવારે (weather forecast update) લઘુત્તમ તાપમાન 28.4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સાથે ભેજયુક્ત વાતાવરણ નોંધાયું હતું, જે સામાન્ય કરતાં એક ડિગ્રી વધારે હતું. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ દિવસ દરમિયાન શહેરમાં હળવા વરસાદની આગાહી કરી છે. IMD અનુસાર, સવારે 8.30 વાગ્યે હવામાં ભેજનું સ્તર 72 ટકા હતું. IMDના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, દિવસ સામાન્ય રીતે વાદળછાયું રહેશે અને હળવા વરસાદની અપેક્ષા છે. ગુરુવારે મહત્તમ તાપમાન 37 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ નોંધાઈ શકે છે.

તેલંગાણામાં ભારે વરસાદ પડશે: હવામાન વિભાગે ચેતવણી (imd monsoon) આપી છે કે, ગુરુવાર અને શુક્રવારે તેલંગાણામાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડશે. શનિવાર સુધી તેમાં થોડો ઘટાડો થવાની ધારણા છે. મંગળવારે સવારે 8.30 વાગ્યાથી બુધવારે સવારે 8.30 વાગ્યા સુધી સૌથી વધુ વરસાદ (24 કલાકમાં) કુમુરમ્બિમ જિલ્લાના જૈનુરમાં 39.1 સેમી વરસાદ સાથે નોંધાયો હતો. આ ગામમાં 49.6 સેમી વરસાદ નોંધાયો હતો કારણ કે, રાત્રે 8.30 વાગ્યા સુધી સતત 36 કલાક વરસાદ પડ્યો હતો. કરીમનગર જિલ્લાના ગુંદીમાં 42.2 સેમી અને નિર્મલ જિલ્લામાં પેમ્બીમાં 39.1 સે.મી.

તેલંગાણાના ઈતિહાસમાં ભારે વરસાદ: જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત નદીઓ અને નાળાઓ (Heavy rain in telangana) ઉભરાઈ રહ્યા છે. વાહન વ્યવહાર થંભી ગયો હતો. ખેતરો ડૂબી ગયા છે અને મકાનો ધરાશાયી થઈ ગયા હોવાથી લોકો ચિંતિત છે. નિર્મલ જિલ્લાના વડાલ ગામમાં ઘર ધરાશાયી (telangana Rain Update) થતાં યેદુલા ચિન્નૈયા (65) નામના વૃદ્ધનું મૃત્યુ થયું હતું. રાજ્યમાં છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ભારે વરસાદની અસર બુધવારે પણ ચાલુ (Heavy rain in Hyderabad) રહી હતી, જેના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારો પાણીમાં ડૂબી ગયા (Odisha Rain Update) હતા. જયશંકર ભૂપાલપલ્લી જિલ્લાનું પાલીમેલા મંડળ પાંચ દિવસ માટે બહારની દુનિયાથી કપાઈ ગયું છે. મુલુગુ જિલ્લાના એથુરુનગરમથી રામનગરમ સુધીનો રસ્તો પાણીમાં ડૂબી ગયો છે અને વાહનવ્યવહાર ઠપ થઈ ગયો છે. મંગપેટ, વાજેડુ, વેંકટપુરમ અને અન્ય મંડળોમાં આદિવાસી ગામોમાં વાહનવ્યવહાર થંભી ગયો હતો. રાજ્યભરમાં હજારો એકર પાક ડૂબી ગયો હોવાથી ખેડૂતો ચિંતિત છે.

ઓડિશાના વિવિધ જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની આગાહી: ઓડિશાના વિવિધ જિલ્લાઓમાં (Heavy rain in Odisha) 5 દિવસ સુધી ભારે વરસાદની સંભાવના છે: ભારતીય હવામાન વિભાગે ઓડિશાના વિવિધ જિલ્લાઓમાં 5 દિવસ સુધી ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. તેને જોતા હવામાન વિભાગે રાજ્યના 9 જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ અને 12 જિલ્લામાં યલો એલર્ટની ચેતવણી જાહેર કરી છે. રાજ્યના કાલાહાંડી જિલ્લામાં સૌથી વધુ 171.4 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે. વિભાગે કહ્યું કે અતિ ભારે વરસાદને કારણે પહાડી વિસ્તારોમાં પૂરની સાથે ભૂસ્ખલનની શક્યતા છે.

HEAVY RAINS IN FOUR STATES OF THE COUNTRY

ગુજરાતમાં ભારે વરસાદને કારણે રહેવાસીઓને લાખોનું નુકસાન: ગુજરાતમાં ચોમાસાની શરૂઆતથી ભારે વરસાદ પડી (Heavy rain in gujarat) રહ્યો છે અને અમદાવાદ સહિત રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં તારાજી સર્જાઈ છે. એક જ દિવસમાં 500 મીમીથી વધુ વરસાદ (gujarat flood) થયો હતો. જળબંબાકાર અને વરસાદને કારણે લોકોને લાખો-કરોડોનું નુકસાન થયું છે અને તેઓ કાં તો સરકારને દોષી ઠેરવી રહ્યા છે અથવા સરકાર પાસેથી મદદની અપેક્ષા રાખી (Gujarat Narmada river) રહ્યા (Narmada river overflowing) છે. અમદાવાદમાં પાવર શોપના માલિક પ્રદીપ કનોજિયાએ IANS ને જણાવ્યું કે, ભારે વરસાદ બાદ તેમની દુકાન પાણીમાં ડૂબી ગઈ હતી. કનોજિયાના જણાવ્યા અનુસાર, કોમ્પ્લેક્સની બાઉન્ડ્રી વોલની બહાર જ્યાં તેમની અને અન્ય નવ દુકાનો આવેલી છે ત્યાં ભારે પાણી ભરાયા હતા. દિવાલ ધરાશાયી થતાં તમામ પાણી પરિસરમાં પહોંચી જતાં દુકાનો ડૂબી ગઈ હતી. તેણે વિગતે જણાવ્યું કે, મારી પાસે નાની દુકાન છે, તેથી મારી પાસે કોઈપણ પ્રકારનો વીમો નથી. મારી દુકાન 24 કલાકથી વધુ સમય સુધી પાણીમાં ડૂબી રહી હતી. તે સમયે કોઈ અધિકારી અમને મળવા આવ્યા ન હતા કે તેઓએ અમારી મદદ કરી ન હતી.

કોર મોનસૂન ઝોનમાં ભારે વરસાદ ચાલુ રહેશે: ચોમાસું સક્રિય છે અને તેની સામાન્યથી દક્ષિણ સ્થિતિમાં રહે છે, ગુરુવારે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્રના પશ્ચિમ ઘાટ પ્રદેશો, કોંકણ અને ગોવામાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) એ જણાવ્યું હતું કે, દક્ષિણ કોસ્ટલ ઓડિશા અને પડોશમાં એક સારી રીતે ચિહ્નિત નીચા દબાણનો વિસ્તાર આવેલો છે, સાથે સંકળાયેલ ચક્રવાતી પરિભ્રમણ ઉચ્ચ ઉષ્ણકટિબંધીય સ્તર સુધી વિસ્તરે છે, જે ઊંચાઈ સાથે દક્ષિણ-પશ્ચિમ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. મોનસૂન ટ્રફ સક્રિય છે અને તેની સામાન્ય સ્થિતિની દક્ષિણે છે.

ભારે વરસાદની શક્યતા: ગુરુવારે પશ્ચિમ મધ્ય પ્રદેશ અને તેલંગાણામાં, રવિવારે પૂર્વ મધ્ય પ્રદેશમાં, ગુરુવારે અને રવિવારે વિદર્ભમાં, છત્તીસગઢમાં સપ્તાહના અંતે, ઓડિશા, કોંકણ અને ગોવામાં શનિવાર સુધી, મધ્ય મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત પ્રદેશમાં શુક્રવારે ભારે વરસાદની શક્યતા છે. ગુરૂવારે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્રના ઘાટ વિસ્તારો, કોંકણ અને ગોવામાં અને શુક્રવાર સુધી સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં છૂટાછવાયા ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના છે. જમ્મુ, કાશ્મીર, લદ્દાખ, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડ અને પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ, દિલ્હી અને રાજસ્થાનમાં આગામી પાંચ દિવસ દરમિયાન છૂટાછવાયા/મધ્યમ વરસાદ અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. આગામી ત્રણ દિવસ દરમિયાન, IMD બુલેટિન જણાવે છે કે, ત્યારબાદ ઘટાડો થશે.