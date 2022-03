નવી દિલ્હી: વિવિધ પક્ષોના સભ્યોએ (parliament budget session) રાજ્યસભામાં 'વન નેશન, વન ઇલેક્શન', ઓડિશામાં (one nation one election issue) વિધાન પરિષદનું બંધારણ, પ્રધાનમંત્રી માતૃત્વ યોજના હેઠળ અરજી પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવા અને ઘરવિહોણા બાળકો (શેરી બાળકો)ના પુનર્વસન સહિત વિવિધ મુદ્દા ઉઠાવ્યા હતા. ગુરુવારે, ઝીરો અવર દરમિયાન, ભારતીય જનતા પાર્ટીના ડૉ. ડી.પી. વત્સે 'એક રાષ્ટ્ર, એક ચૂંટણી'નો મુદ્દો ઉઠાવ્યો અને કહ્યું કે, 1967 પછી બંધારણની કલમ 356નો (rajya sabha one nation one election issue) ઉપયોગ કરીને, યુનાઇટેડ લેજિસ્લેચર પાર્ટીની સરકારો મુદતની મધ્યમાં બરતરફ કરવામાં આવી હતી અને તે પછી દેશમાં 'એક રાષ્ટ્ર, સતત' ચૂંટણીની સ્થિતિ હતી.

એક સામાન્ય થીમ બનાવવા સંમતિ: અલગ-અલગ સમયે યોજાનારી ચૂંટણીઓને દેશના સંસાધનો પર મોટો બોજ ગણાવતા, વત્સે કહ્યું, "રાષ્ટ્રીય હિતને ધ્યાનમાં રાખીને, હું તમામ રાજકીય પક્ષોને વિનંતી કરીશ કે, સરકારમાં હોય કે વિપક્ષમાં, દસ વિષયો પર એક સામાન્ય થીમ બનાવવા સંમતિ લેવી જોઈએ. આ માટે કોઈ રસ્તો કાઢવો જોઈએ જેથી દેશના સંસાધન પરનો બોજ ઓછો થાય અને વિધાનસભા, લોકસભા અને શહેરી સંસ્થાઓની ચૂંટણીઓ પાંચ વર્ષમાં એકવાર યોજાય. જો આમ થશે તો તે દેશના હિતમાં ઘણું સારું રહેશે.

ઠરાવનો આવો કોઈ દસ્તાવેજ મળ્યો નથી: ઓડિશાની વિધાનસભાએ 2018માં સર્વસંમતિથી આ અંગેનો ઠરાવ પસાર કર્યો હતો અને તેને કેન્દ્ર સરકારને મોકલ્યો હતો. તાજેતરના ભૂતકાળમાં, રાજ્યસભામાં લેખિત પ્રશ્ન દ્વારા, આ ઠરાવની સ્થિતિ વિશે માહિતી માંગવામાં આવી હતી, ત્યારે સરકાર તરફથી જવાબમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, તેને આ ઠરાવનો આવો કોઈ દસ્તાવેજ મળ્યો નથી.

સંસદમાં કાગળો ખોવાઈ રહ્યા છે: બીજેપી સાંસદ ડીપી વત્સે કહ્યું, 'વિધાનસભા દ્વારા ઠરાવ પસાર થયા પછી, પેપર ભારત સરકાર પાસે આવ્યો. મંત્રી કહે છે કે, તેમને પેપર નથી મળતું.... મતલબ કે તે ક્યાંક ખોવાઈ ગયો હશે? આ ખૂબ જ વિચિત્ર બાબત છે. અમે બધા સ્કૂલોમાં ભણતા હતા ત્યારે પેપર ખોવાઈ જતું હતું... અહીં સંસદમાં પેપર ખોવાઈ જાય છે... સરકારમાં પણ પેપર ખોવાઈ જાય છે.'

વિધાન પરિષદની રચના કરવાનો ઠરાવ: ઓડિશાના બીજુ જનતા દળના સભ્ય મુજીબુલ્લા ખાને રાજ્યમાં વિધાન પરિષદની રચના માટે કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી જરૂરી પગલાં લેવાની માંગ કરી હતી. ખાને કહ્યું કે, આ પછી વિધાનસભાના અધ્યક્ષે ફરીથી કેન્દ્ર સરકારને ઠરાવ સાથે સંબંધિત જરૂરી દસ્તાવેજની નકલ મોકલી છે. તેમણે કહ્યું કે, 'અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે, વિધાન પરિષદની રચનાનો ઠરાવ, જે વિધાનસભા દ્વારા પસાર કરવામાં આવ્યો છે, તેને માન આપીને જરૂરી પગલાં લેવામાં આવે.'

સગર્ભા સ્ત્રીઓ માટે પ્રક્રિયાને સરળ બનાવો: છત્તીસગઢના કોંગ્રેસના છાયા વર્માએ પ્રધાનમંત્રી માતૃત્વ યોજના હેઠળ લાભો માટે અરજી કરવાની પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવા અને તેના લાભોનો વ્યાપ વધારવાની માંગ કરી હતી. આ યોજના હેઠળ ગર્ભવતી મહિલાને 5000 રૂપિયા સુધીનો લાભ મળે છે, પરંતુ માત્ર 58 ટકા જરૂરિયાતમંદ જ તેનો લાભ લઈ શકે છે કારણ કે, તેની અરજીની પ્રક્રિયા ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. તેમણે કહ્યું કે, 'આ પ્રક્રિયાને સરળ બનાવવી જોઈએ અને ગર્ભપાત પછી બીજા બાળકના કિસ્સામાં આ યોજનાનો લાભ મળવો જોઈએ, જે અત્યારે ઉપલબ્ધ નથી.'

નિરાધાર બાળકોનું પુનર્વસન: બેઘર બાળકોનો મુદ્દો ઉઠાવતા કોંગ્રેસના અમી યાજ્ઞિકે કહ્યું કે સરકારે તેમનો ડેટા એકત્રિત કરવો જોઈએ અને તેમના પુનર્વસનની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. તેમણે ગૃહના સભ્યોને પણ આગળ આવવા અને આવા બાળકોના પુનર્વસનમાં સહયોગ આપવા અનુરોધ કર્યો હતો.

ESIC હોસ્પિટલ પર કોંગ્રેસ સાંસદની ચિંતા: વિપક્ષના નેતા મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ કર્ણાટકના ગુલબર્ગામાં સ્થિત કર્મચારીઓની રાજ્ય વીમા નિગમ હોસ્પિટલ (ESIC) ની જર્જરિત સ્થિતિનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો અને તેને ઓલ ઈન્ડિયા ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ (AIIMS) તરીકે વિકસાવવાની માંગ કરી. તેણે કહ્યું કે, 'આ હોસ્પિટલના મેનેજમેન્ટ માટે પૈસા નથી, તેની હાલત દિવસેને દિવસે ખરાબ થઈ રહી છે, તમે દરેક રાજ્યમાં એઈમ્સ ખોલી રહ્યા છો. આ ESIC હોસ્પિટલ પાસે 50 એકર જમીન ઉપલબ્ધ છે. જો તમે તેને AIIMSમાં સામેલ કરશો તો કરોડો લોકોને તેનો લાભ મળશે.

પોર્ટ ઓથોરિટી એક્ટને કારણે ગોવાનું નુકસાન: તૃણમૂલ કોંગ્રેસના લુઇઝિનો ફ્લેરિયોએ મેજર પોર્ટ ઓથોરિટી એક્ટને પાછો ખેંચવાની માંગ કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે, આના કારણે ગોવાની નદીઓ અને ત્યાંના પર્યાવરણને ઘણું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. "આ કાયદાને રદ કરવો એ ગોવાના હિતમાં છે."

લઘુત્તમ વેતન સમીક્ષા: રાષ્ટ્રીય જનતા દળના મનોજ કુમાર ઝાએ રાષ્ટ્રીય લઘુત્તમ વેતન નક્કી કરવાના સંબંધમાં તેની પદ્ધતિની સમીક્ષા કરવા અને સૂચન કરવા માટે રચાયેલી સતપથી સમિતિનો ઉલ્લેખ કર્યો અને કહ્યું કે, તેના અહેવાલની આજદિન સુધી ચર્ચા થઈ નથી અને પછી નિષ્ણાત સમિતિની રચના કરવામાં આવી હતી. આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરતાં તેમણે કહ્યું કે, 'મને ખબર નથી કે, તે નિષ્ણાત સમિતિનો રિપોર્ટ ક્યારે આવશે.

મહિલા કેદીઓ અને બાળકોનો મુદ્દો: બીજુ જનતા દળના મમતા મોહંતાએ મયુરભંજ જિલ્લામાં સ્ટીલના કારખાના ખોલવા પ્રોત્સાહિત કર્યા, કોંગ્રેસના ફૂલ દેવી નેતામે મનરેગા હેઠળ છત્તીસગઢમાં બાકી નીકળતી રકમ અને નામાંકિત સભ્ય નરેન્દ્ર જાધવે વિવિધ જેલોમાં બંધ મહિલા કેદીઓ અને તેમના બાળકોની સ્થિતિ પર મુદ્દો ઉઠાવ્યો.