ન્યૂઝ ડેસ્ક: મોબાઈલ-ઈન્ટરનેટ અને બદલાતી જીવનશૈલી (Parenting Tips for child) વચ્ચે બાળકોનો સારો અને યોગ્ય ઉછેર (Good and proper upbringing of children) સરળ નથી. બાળકો તમારી વર્તણૂક, તમારી આદતો શીખશે અને અન્ય લોકો સાથે પણ તે જ કરશે. તેથી, ધસારો અને વ્યસ્ત સમયપત્રક હોવા છતાં, તમારે બાળકોની (Child care tips) સામે નાની હરકતો ટાળવી જોઈએ. કારણ કે તે જીવનભર તેની આદત બની જશે, જે તેના ભવિષ્ય માટે સારી નહીં હોય. તેથી, જો તમે સારા માતા-પિતા બનવા માંગતા હો અને તમારા બાળકોને યોગ્ય રીતે ઉછેરવા માંગતા હો, તો આજથી (Parents should change these 5 habits) જ આ 5 આદતો બદલો.

ઠપકો આપવો: કેટલીકવાર નાની-નાની બાબતો પર (Parenting Tips) બાળકોને બૂમો પાડવાની કે, ઠપકો આપવો એ તમારી આદત બની જાય છે. જો બાળક કંઈક શીખવતી વખતે અથવા સમજાવતી વખતે કંઈક સમજી શકતું નથી, તો તેને ઠપકો આપવાને બદલે, સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરો કારણ કે, આમ કરવાથી બાળક પ્રશ્નો પૂછવામાં ડરશે અને તમારી બૂમો તેને ગુસ્સે કરી શકે છે.

કામ કરવાની સ્વતંત્રતા ન આપવી: બાળકોને સ્વતંત્રતા આપવી જોઈએ, તેનાથી તેઓ વિચાર અને સમજનો વિકાસ કરે છે. જ્યારે તમે બાળકોને કામ કરવાની સ્વતંત્રતા આપો છો, ત્યારે તેમની સર્જનાત્મકતા ખીલશે. તેઓ તેમની સમસ્યાઓ તમારી સાથે શેર કરશે અને તમારા બંને વચ્ચેનું બોન્ડિંગ પણ સારું રહેશે.

ક્યારેય સરખામણી ન કરો: દરેક બાળકની પોતાની વિશેષતા હોય છે. તેથી તમારા બાળકની ક્યારેય અન્ય બાળકો સાથે સરખામણી ન કરો. તમારું બાળક કદાચ એક કાર્યમાં અન્ય કરતા વધુ સારું ન કરી રહ્યું હોય, પરંતુ આવી ઘણી પ્રવૃત્તિઓ હશે જેમાં તે સૌથી આગળ અને શ્રેષ્ઠ હશે. તો તેને તેની આ વિશેષતા વિશે કહો અને તેને પ્રોત્સાહિત કરો.

બાળકો દોષ ન આપો: ક્યારેક એવું બને છે કે, બાળકોની કેટલીક આદતો માતા પિતાને પસંદ નથી આવતી. આવી સ્થિતિમાં આદતો વિશે ખરાબ ન બોલો. તેના પર વાતને દોષ ન આપો. સારા વાલીપણાનો અર્થ એ થશે કે, તમે ગમે તેટલા ગુસ્સામાં કે, નારાજ છો, પણ આ વાત બાળકો સમક્ષ જાહેર ન કરવી જોઈએ.

બાળકોને ગેજેટ્સથી દૂર રાખો: આજકાલ મોબાઈલ અને ઈન્ટરનેટના યુગમાં, બાળકો મોટાભાગનો સમય સ્માર્ટફોન અને ગેજેટ્સ સાથે પસાર કરવા લાગ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં તેમની આંખો અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર અસર થાય છે. તેમના વિકાસને પણ અસર થાય છે. તેથી, બાળકોને ગેજેટ્સથી દૂર રાખો અને તેમને મેદાનમાં રમવા માટે પ્રોત્સાહિત કરો.